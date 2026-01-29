Les transports sont essentiels à la croissance et à l’inclusion. Ils relient les personnes et permettent aux entreprises d’avoir des échanges commerciaux.

Depuis sa création en 1958, la BEI a soutenu bon nombre des réseaux de transport qui ont contribué au développement de l’Europe et à sa cohésion.

Aujourd’hui, le Groupe BEI joue un rôle majeur dans la transition de la mobilité vers un avenir sobre en carbone.

En savoir plus sur nos activités dans les domaines des villes et régions durables.