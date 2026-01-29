Notre objectif est d’accélérer l’adoption de solutions de transport durables en attirant des investissements privés tout en garantissant un développement régional équilibré. Outre des financements, nous proposons des services d’assistance technique et de conseil.
En 2025, grâce à nos financements, 297,4 millions de trajets supplémentaires ont pu être effectués en transports publics par des voyageurs, ce qui correspond à peu près à la fréquentation annuelle du métro d’Amsterdam.
Secteurs du transport
Les projets ferroviaires que la BEI finance couvrent un large éventail, allant de la construction et de la modernisation des voies et des gares à l’électrification. Elle soutient également l’acquisition et la modernisation du matériel roulant pour le transport de voyageurs et de fret, les dépôts de maintenance et les terminaux ferroviaires qui associent le rail à d’autres modes de transport.
Outre le développement de l’infrastructure et d’un réseau européen interconnecté, la Banque contribue à accélérer l’innovation dans le secteur. Avec l’appui des garanties de la Commission européenne, elle soutient des projets à la pointe de l’innovation qui favorisent le développement d’un secteur du transport ferroviaire solide et compétitif.
Cette approche globale reflète l’engagement de la BEI à faire progresser l’efficacité et la durabilité de l’infrastructure ferroviaire, conformément à l’Année européenne du rail, initiative lancée par la Commission européenne en 2021, qui a mis en lumière les avantages du rail en tant que moyen de transport durable, intelligent et sûr.
Au moyen de sa Plateforme d’investissement en faveur du rail vert, la Banque soutient des investissements qui promeuvent la croissance et la compétitivité du transport ferroviaire. La plateforme vise également à financer les investissements nécessaires pour relever les défis de la décarbonation par le développement de l’électrification et la mise en place de nouvelles technologies.
La BEI finance des projets routiers destinés à améliorer les flux de circulation dans le cadre d’une stratégie multimodale ainsi qu’à remettre en état les routes existantes et à améliorer la sécurité routière, notamment sur le RTE-T et dans les régions de cohésion où les réseaux routiers sont moins développés.
Dans les villes, la Banque soutient les investissements dans le cadre de plans de mobilité urbaine durable.
La mobilité urbaine durable (y compris les modes de déplacement actifs tels que la marche et le vélo) est largement encouragée par la BEI, en cohérence avec la politique de l’UE.
Les projets financés devraient contribuer à réduire les embouteillages et les incidences négatives sur l’environnement tout en apportant des avantages sociaux et économiques plus larges, par la promotion du transfert modal des voitures particulières vers des moyens de transport plus durables et (ou) l’amélioration de l’efficacité des transports. Ces projets reposent notamment sur l’intermodalité, l’automatisation, la transformation numérique et la conversion vers des véhicules à émissions nulles.
La Banque propose également des services de conseil par l’intermédiaire de Jaspers, d’ELENA et de la Plateforme européenne de conseil en investissement afin de lever les obstacles à l’investissement dans le secteur et d’améliorer la qualité et la solidité des projets.
Le déploiement de technologies innovantes, issues d’autres secteurs tels que les télécommunications, l’énergie et la robotique, occupe une place de plus en plus importante dans la stratégie de la Banque en matière de transports. L’électromobilité et les carburants de substitution, tels que l’hydrogène, sont de plus en plus essentiels pour limiter les effets des changements climatiques.
La transformation numérique conduit à une meilleure utilisation de l’espace public et à la mise en place de nouveaux services de mobilité tels que le covoiturage ou les services de VTC. Les véhicules autonomes pour le transport de marchandises, la mobilité aérienne urbaine et le transport de voyageurs à la demande modifient également de plus en plus la façon de vivre et de travailler.
La BEI appuie les projets relatifs aux avions et drones à émissions nulles ainsi qu’aux infrastructures qui y sont associées.
Conformément à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, elle ne soutient aucune augmentation de la capacité aéroportuaire.
En revanche, la Banque continuera de promouvoir la modernisation et l’écologisation du secteur du transport aérien. Nous pouvons financer des investissements pour renforcer la résilience environnementale et opérationnelle des aéroports et des services de navigation aérienne, y compris des mesures sanitaires visant à prévenir la propagation de maladies, des mesures ciblant expressément la décarbonation et des investissements en matière de sûreté et de sécurité.
Nous finançons les infrastructures portuaires et fluviales, à l’exception des installations dédiées au transport et au stockage de combustibles fossiles. La BEI soutient aussi la transition des flottes maritimes et fluviales vers une trajectoire à émissions de carbone faibles ou nulles en finançant à la fois les constructions nouvelles et la modernisation des navires existants.
Les projets admissibles à un financement de la BEI
Nous finançons des projets :
- verts
Par l’intermédiaire de l’initiative pour des transports plus propres, nous encourageons le déploiement de carburants alternatifs et de technologies plus propres afin d’accroître la durabilité des transports, dans le droit fil de notre engagement à lutter contre les changements climatiques et à favoriser la viabilité environnementale. Exemple de projet financé : le MetroGuagua de Las Palmas
- innovants et efficaces
L’innovation est essentielle pour mettre au point des transports plus propres, plus sûrs et à faible émission de carbone, ainsi que pour lutter contre les problèmes d’encombrements en Europe. Nos financements soutiennent la recherche-développement de technologies de pointe, comme les carburants alternatifs et les piles à combustible, les batteries vertes, l’électromobilité, la conduite autonome et l’intelligence artificielle. Exemples de projets financés : un électrochoc vert pour l’Europe – Vers une Europe plus propre
- sûrs et sécurisés
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 1,3 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route. C’est pourquoi nous entendons rendre les transports plus sûrs. En coopération avec la Commission européenne, nous avons lancé la Plateforme pour des transports plus sûrs (Safer Transport Platform – Road Safety Advisory) pour soutenir des projets visant à améliorer la sécurité routière.
- inclusifs et accessibles
La dimension sociale des transports est un autre aspect important pour nos financements. Notre objectif est de relever les défis que posent le vieillissement, les migrations et la géographie. Exemple de projet financé : Honduras Sustainable roads.Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) est au cœur des politiques européennes. Il améliore la connectivité dans l’UE en créant un réseau de transport cohérent entre ses États membres et les pays voisins.
Le renouveau du rail en Macédoine du Nord
Une liaison ferroviaire avec la frontière bulgare stimule l’économie de la Macédoine du Nord et la maintient sur les rails pour son adhésion à l’UE
Du bon côté des voies
La Slovénie construit une nouvelle ligne de chemin de fer de 27 km pour désengorger l’accès au port de Koper et réduire les émissions.
Rouler malin
Munevo fabrique un fauteuil roulant commandé par des mouvements de la tête, pour faciliter la mobilité des personnes atteintes de maladies musculaires graves.
La France recharge ses batteries
Une giga-usine de batteries lithium-ion créera des emplois et stimulera l’industrie européenne des batteries en faveur d’une mobilité plus propre
Une nouvelle voie face au harcèlement
TMB, la société de transport public de Barcelone, élabore avec l’aide de l’UE un plan visant à prévenir le harcèlement sexuel dans les transports publics
Rouler grâce aux robots
Afin de rendre la mobilité électrique plus attrayante, une entreprise néerlandaise adapte la technologie médicale, accélérant ainsi la transition écologique.
« Nous ne les abandonnerons jamais »
Des hôpitaux aux transports, le soutien de la banque de l’UE aide les villes ukrainiennes à maintenir l’accès à l’eau, à l’électricité, au chauffage et à la santé
Innovation financière pour une modernisation ferroviaire et technologique
L’innovation financière permet des services ferroviaires moins polluants, plus rapides et de haute technologie en Allemagne et en Italie
Une solution venue des cieux
Un fabricant allemand de drones révolutionne la livraison du dernier kilomètre, en acheminant des produits et des médicaments de manière durable
Traverser la tempête
Une start-up allemande de logistique émerge du COVID-19 avec une plateforme numérique pour un transport de fret respectueux du climat en Europe