En Slovénie, la ville côtière de Koper accueille l’un des quatre ports centraux, donnant sur l’Adriatique, du corridor Baltique-Adriatique, l’un des axes routiers et ferroviaires les plus importants du réseau transeuropéen de transport. Mais Koper n’est desservie que par une ligne ferroviaire à voie unique, construite en 1967, et le port n’est plus en mesure de faire face à la demande existante et prévue à l’avenir. « Koper est le seul port du pays et il s’est développé au fil du temps », explique Tjaša Potisk, associée principale au sein de 2TDK Druzba za razvoj projekta. « Le vieux chemin de fer actuel ne permet pas au fret qui arrive au port d’être distribué correctement, en raison du manque d’infrastructures modernes, telles que des routes et des voies ferrées. »

2TDK construit une deuxième ligne ferroviaire ; elle réduira le transport routier de marchandises et, partant, les émissions de carbone, tout en dopant l’économie de cette zone côtière grâce à l’intensification des échanges commerciaux. La Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 250 millions d’EUR à 2TDK Druzba za razvoj projekta en vue de financer la construction de cette deuxième ligne ferroviaire de 27 kilomètres entre Divača, un village slovène proche de la frontière avec l’Italie qui constitue également un nœud ferroviaire, et le port de Koper.

La nouvelle ligne passera dans sept tunnels et franchira trois viaducs, ce qui signifie que 75 % du trajet s’effectuera sous terre.