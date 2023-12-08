Le projet fait partie intégrante du corridor Baltique-Adriatique et du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen central de transport ferroviaire.

Les investissements qui visent à améliorer l’accès ferroviaire au port de Koper ont pour objet de remédier à la capacité limitée du réseau ferroviaire.

L’opération permettra d’éviter l’émission de quelque 49 000 tonnes d’équivalents CO 2 et de créer 13 000 emplois pendant la construction.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord avec 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. (2TDK), portant sur un prêt de 250 millions d’EUR destiné à cofinancer la construction d’une deuxième ligne ferroviaire en Slovénie. L’accord de prêt a été signé par Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, Matej Oset, directeur général de 2TDK, et Marko Brezigar, directeur au sein de 2TDK, en présence de la ministre des infrastructures Alenka Bratušek.

Le financement de la BEI soutiendra le projet, qui fait partie intégrante des plans de développement des corridors ferroviaires méditerranéen et Baltique-Adriatique du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Une nouvelle ligne de chemin de fer à voie unique de 27 km entre Divača et le port de Koper augmentera la capacité de la voie unique existante qui ne peut plus répondre à la demande actuelle et prévue.

L’opération améliorera ainsi l’accès ferroviaire au port de Koper, qui est l’un des cinq ports de la Northern Adriatic Ports Association (NAPA), qui dessert le marché du fret de l’Europe centrale et du Sud-est. Selon les projections, le projet permettra d’éviter l’émission de quelque 49 000 tonnes d’équivalents CO 2 en moyenne par an.

Le projet contribuera à stimuler l’emploi, générant environ 13 000 emplois pendant la construction et une soixantaine d’emplois pendant l’exploitation, principalement pour la gestion de projet, l’entretien des infrastructures et la gestion du trafic.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Le projet permettra d’optimiser les coûts, d’améliorer la sécurité routière, et il aura des effets positifs sur l’environnement. En tant que banque du climat, nous reconnaissons l’importance croissante du transport ferroviaire, incontournable pour l’abandon du trafic routier, gros contributeur à l’augmentation des niveaux de pollution, et nous soulignons l’urgence d’instaurer des solutions de transport durables. Le projet s’inscrit dans le droit fil de la politique des transports de l’UE et du programme environnemental, contribuant de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable. »

Le prêt de la BEI sera assorti de conditions de financement favorables, complétées par des concours provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et des Fonds de cohésion, dont la mise en place a par ailleurs été facilitée par la participation des services de conseil de la BEI à la préparation des projets (par l’entremise de Jaspers).

Marko Brezigar, directeur au sein de 2TDK : « En 2019, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé la première phase du prêt. Au cours de ces quatre années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la BEI et avons atteint toutes les étapes convenues, démontrant la gestion transparente et d’un bon rapport coût-efficacité du projet portant sur la deuxième ligne ferroviaire par 2TDK. Nous sommes heureux que la Banque reconnaisse l’importance du projet, non seulement pour la Slovénie, mais aussi pour l’ensemble de la région. »

Alenka Bratušek, ministre des infrastructures : « La signature du contrat intervenue ce jour pour le projet relatif à la seconde ligne ferroviaire marque un jalon important et confirme qu’il est en bonne voie. Je me réjouis que nous soyons parvenus à cette phase cruciale, ce qui améliore considérablement le financement du projet. La construction d’une deuxième ligne entre Divača et Koper est essentielle pour améliorer la connectivité dans l’ensemble de l’Europe et contribue ainsi à accroître la compétitivité et la mobilité de la population. En particulier, la République de Slovénie bénéficie du prêt à très long terme à des conditions favorables accordé par la BEI, notre institution financière commune. Cette collaboration souligne l’engagement de la BEI en faveur de sa mission de développement, renforçant l’impact positif de notre partenariat. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale, de compétitivité, d’innovation, de développement durable et de transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La BEI a engagé au total 7,3 milliards d’EUR pour des projets en Slovénie depuis le début de ses opérations dans le pays.