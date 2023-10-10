Kyriacos Kakouris est nommé membre du Comité de direction de la banque de l’UE.

Il succède à Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI depuis 2019.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a le plaisir d’annoncer la nomination de Kyriacos Kakouris à son Comité de direction. À la suite d’une décision des actionnaires de la Banque – les États membres de l’UE –, Kyriacos Kakouris devient le premier vice-président chypriote de l’histoire de la BEI.

Économiste de formation, Kyriacos Kakouris a siégé au Conseil d’administration de la BEI pendant près de 20 ans, dont quelques années au poste de président du Comité d’éthique et de conformité de la Banque. Avant d’être nommé vice-président de la BEI, il a été directeur des institutions financières internationales et de la gestion financière du gouvernement central et ensuite de la stratégie et de la coordination au ministère chypriote des finances.

« J’ai été désigné par Chypre pour siéger au Conseil d’administration de la BEI lorsque notre pays a rejoint l’UE, et j’ai pu constater que la Banque est un instrument formidable pour la réalisation d’objectifs collectifs, en orientant les financements indispensables vers la cohésion sociale, la compétitivité et l’innovation », a déclaré Kyriacos Kakouris. « C’est un honneur d’être nommé vice-président d’une institution qui apporte son soutien à de multiples secteurs, toujours au bénéfice de la population, en Europe et au-delà ».

Kyriacos Kakouris succède à Lilyana Pavlova, vice-présidente depuis novembre 2019.

« Kyriacos Kakouris a été l’administrateur ayant la plus grande ancienneté à la BEI. Il sera d’une grande efficacité au sein de notre Comité de direction en ces temps difficiles pour l’Europe et pour le monde », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « Je tiens à remercier Lilyana Pavlova pour le travail très précieux qu’elle a fourni au cours des quatre dernières années et à lui souhaiter beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

« Ces quatre dernières années, j’ai eu l’immense privilège de faire partie de la famille du Groupe BEI et de travailler en étroite collaboration avec des collègues et des homologues dévoués », a affirmé Lilyana Pavlova. « Dans une période d’incertitude, nous avons navigué entre les défis posés par la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et notre action a eu un impact durable sur la vie des citoyens dans toute l’Union européenne et au-delà. Je me réjouis que mon successeur soit le vice-président Kyriacos Kakouris, qui connaît très bien la Banque. Je lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle fonction. »

Le Comité de direction est l’organe exécutif collégial et permanent de la BEI. Il compte neuf membres : un(e) président(e) et huit vice-président(e)s. Sous l’autorité de la/du président(e) et sous le contrôle du Conseil d’administration, le Comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution. Ses membres sont nommés par le Conseil des gouverneurs, composé des ministres des finances de l’UE, sur proposition du Conseil d’administration.

À propos de la Banque européenne d’investissement

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale, de compétitivité, d’innovation et de transition juste vers la neutralité climatique.

En réponse à la guerre en Ukraine, la BEI a porté ses volumes de financement à l’appui de l’énergie propre à un niveau record, soutenant les investissements essentiels nécessaires pour aider l’Europe à se libérer de sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles. La banque de l’UE a également augmenté ses financements en faveur des projets ayant trait à la sécurité, à des niveaux sans précédent.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de l’actuelle décennie. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

Le Groupe BEI est le porte-drapeau européen de l’innovation. Le FEI soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Il conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) à l’appui des objectifs de l’UE et met à profit les outils de financement de cette dernière, tels que le programme InvestEU, pour promouvoir l’esprit d’entreprise, la croissance, l’innovation, la recherche-développement, la transition numérique et l’emploi. En début d’année, il a lancé l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds ambitieux qui vise à s’assurer que les pionniers technologiques nés en Europe y restent.

Les opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE sont menées par BEI Monde. En tant que partenaire clé de l’initiative Global Gateway de l’UE, la BEI entend soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2028, soit un tiers de l’objectif de la stratégie. Grâce à ses bureaux dans le monde entier, BEI Monde est proche des populations, des entreprises et des institutions locales et promeut des partenariats solides entre l’Équipe Europe et les institutions de financement du développement.

Pour de plus amples informations sur le rôle et les activités du Groupe BEI, cliquez ici.