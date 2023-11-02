Les ports bulgares représentent des points d’étape toujours plus importants sur la route d’approvisionnement en denrées alimentaires de l’Ukraine vers le reste du monde. Mais les goulets d’étranglement autour des ports entraînent des émissions de CO 2 accrues et des coûts supplémentaires pour les expéditeurs, les opérateurs de transport, les entreprises et, in fine, pour les consommateurs. C’est pourquoi le groupe Buildcom, l’une des principales sociétés de négoce et de transformation de céréales de Bulgarie, construit un nouveau terminal portuaire d’envergure à Varna, sur la mer Noire.

« L’infrastructure maritime en Bulgarie est obsolète et présente une faible capacité de transformation, en particulier à Varna », explique Tsvetelina Gancheva, directrice des relations avec les institutions financières chez Oliva AD, premier producteur bulgare d’huile de tournesol et principale filiale de Buildcom. « La profondeur maximale des ports de Varna limite le flux de navires de gros tonnage, et la capacité de manutention du fret général dans les ports régionaux est très modeste. »

Le groupe Buildcom remédiera à cette situation grâce à un prêt de 50 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) à sa filiale, Logistic Centre Varna EAD. Le nouveau terminal permettra de transférer certaines opérations de manutention portuaire de leur emplacement actuel à proximité du centre-ville vers un site plus éloigné sur le lac Beloslav près de Varna.

Le prêt est soutenu par le programme InvestEU.

Ajout d’un nouveau terminal et approfondissement du port de Varna

Le manque d’infrastructures dans les ports bulgares est devenu manifeste en 2022, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. Le port de Constanta en Roumanie a été confronté à une augmentation du volume de céréales en provenance d’Ukraine. Ces marchandises ne pouvaient être redirigées vers le port de Varna puisqu’il n’était pas équipé pour prendre en charge les navires et le fret supplémentaires.

Le nouveau projet vise à moderniser le port de Varna, à assurer la sécurité alimentaire, à promouvoir un transport maritime plus écologique et à stimuler la croissance économique dans la région en améliorant l’accès au marché d’exportation pour les producteurs agricoles locaux.