Les ports de Bulgarie et du Portugal modernisent leurs infrastructures pour réduire les encombrements et les émissions de carbone
Les ports bulgares représentent des points d’étape toujours plus importants sur la route d’approvisionnement en denrées alimentaires de l’Ukraine vers le reste du monde. Mais les goulets d’étranglement autour des ports entraînent des émissions de CO2 accrues et des coûts supplémentaires pour les expéditeurs, les opérateurs de transport, les entreprises et, in fine, pour les consommateurs. C’est pourquoi le groupe Buildcom, l’une des principales sociétés de négoce et de transformation de céréales de Bulgarie, construit un nouveau terminal portuaire d’envergure à Varna, sur la mer Noire.
« L’infrastructure maritime en Bulgarie est obsolète et présente une faible capacité de transformation, en particulier à Varna », explique Tsvetelina Gancheva, directrice des relations avec les institutions financières chez Oliva AD, premier producteur bulgare d’huile de tournesol et principale filiale de Buildcom. « La profondeur maximale des ports de Varna limite le flux de navires de gros tonnage, et la capacité de manutention du fret général dans les ports régionaux est très modeste. »
Le groupe Buildcom remédiera à cette situation grâce à un prêt de 50 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) à sa filiale, Logistic Centre Varna EAD. Le nouveau terminal permettra de transférer certaines opérations de manutention portuaire de leur emplacement actuel à proximité du centre-ville vers un site plus éloigné sur le lac Beloslav près de Varna.
Le prêt est soutenu par le programme InvestEU.
Ajout d’un nouveau terminal et approfondissement du port de Varna
Le manque d’infrastructures dans les ports bulgares est devenu manifeste en 2022, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. Le port de Constanta en Roumanie a été confronté à une augmentation du volume de céréales en provenance d’Ukraine. Ces marchandises ne pouvaient être redirigées vers le port de Varna puisqu’il n’était pas équipé pour prendre en charge les navires et le fret supplémentaires.
Le nouveau projet vise à moderniser le port de Varna, à assurer la sécurité alimentaire, à promouvoir un transport maritime plus écologique et à stimuler la croissance économique dans la région en améliorant l’accès au marché d’exportation pour les producteurs agricoles locaux.
« Nous considérons qu’il s’agit d’un projet stratégique pour le groupe Buildcom, puisqu’il nous permet de développer notre activité sur de nouveaux marchés et d’améliorer l’efficacité de nos exportations », explique Tsvetelina Gancheva. « Nous sommes heureux de soutenir un client à long terme tel que le groupe Buildcom et de renforcer son intégration verticale et son accès au marché d’exportation », déclare Venera Gandzhova, chargée de prêts à la BEI.
Créé en 1994, le groupe Buildcom comprend Logistic Centre Varna EAD, qui sera chargée de la gestion du transport et du stockage des céréales au port de Varna, et Oliva AD.
Agrandissement des infrastructures maritimes et réduction des émissions de CO2
Le nouveau terminal permettra d’accueillir des navires en plus grand nombre et de plus gros tonnage, en portant à 13,5 mètres la profondeur au niveau des quais. Il sera également doté d’un système moderne de stockage et de transport des céréales, ainsi que de nouveaux équipements de manutention, de nouveaux accès ferroviaires et routiers, de réseaux de services publics et de bâtiments techniques et administratifs.
L’agrandissement du port permettra in fine de réduire le transport routier et de promouvoir un transport de fret maritime à moindre intensité de carbone.
« Ce projet vise à optimiser les routes de transport maritime et terrestre et, partant, il améliorera l’empreinte carbone », explique Tsvetelina Gancheva. « Il s’agit d’une approche intégrée qui contribue à l’atténuation des changements climatiques, ainsi qu’à la gestion des côtes et à la prévention des inondations. »
Dans le même temps, le trafic de marchandises qui passe par le centre de Varna sera nettement réduit – un avantage pour la population de la ville.
« À l’origine, le port de Varna était situé plus près de la mer », explique José Rino, ingénieur en génie civil à la BEI qui a travaillé sur le projet. « Mais cette proximité avec le centre-ville a eu des incidences négatives sur la population en général, du fait de la pollution sonore et atmosphérique. L’une des principales étapes de ce projet était de faire en sorte que la nouvelle infrastructure portuaire soit déplacée vers la partie intérieure du lac de Varna, loin de la zone peuplée. »
Amélioration de l’accessibilité maritime du port de Leixões
Sachant qu’environ 74 % des marchandises entrent ou quittent l’Europe par voie maritime, il est essentiel d’investir dans des infrastructures maritimes modernes tant pour l’agro-industrie que pour le fret industriel.
Un projet mis en œuvre à Leixões, le plus important port maritime du nord du Portugal et le deuxième du pays pour le fret et les conteneurs, permet aux plus grands navires d’y faire escale. Il vise à remédier aux encombrements dans le port, avec à la clé une amélioration de l’efficacité et des performances environnementales de la chaîne d’approvisionnement maritime.
La BEI a signé un prêt de 60 millions d’euros en faveur de l’Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana Do Castelo, pour financer l’amélioration de l’accessibilité maritime du port de Leixões, l’approfondissement du chenal à 15,5 mètres et le prolongement du brise-lames existant de 300 mètres.
« Au cours des dernières années, le tonnage des navires a augmenté afin de réaliser des économies d’échelle en transportant plus de marchandises et en parcourant de plus grandes distances », explique José Rino, ingénieur en génie civil à la BEI, qui a également travaillé sur ce projet. « L’infrastructure portuaire actuelle doit être adaptée pour permettre à ces grands navires d’accoster. Il est crucial que le Portugal reste compétitif dans le secteur du commerce maritime. »