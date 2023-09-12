Le financement vise à améliorer l’accessibilité maritime de l’infrastructure portuaire existante, afin de permettre aux grands navires d’y faire escale, de réduire les temps d’attente et d’alléger les contraintes opérationnelles et de sécurité.

L’opération soutient la cohésion économique, sociale et territoriale du Portugal, les investissements ayant lieu dans une région dite « de convergence ».

Le début des relations entre la Banque européenne d’investissement et l’APDL remonte aux années 1970.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 60 millions d’EUR en faveur de l’APDL – Administration des ports du Douro, Leixões et Viana Do Castelo, S.A. – visant à financer l’amélioration de l’accessibilité maritime du port de Leixões, par l’approfondissement du chenal de navigation et l’extension de la digue existants.

Le projet contribuera à l’efficacité du transport des personnes et des marchandises, garantira l’accès à des emplois et services et favorisera les échanges et la croissance économique, dans le droit fil des objectifs du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) de l’UE. Le coût total du projet sera d’environ 190 millions d’EUR. Le prêt de la BEI est garanti par la République du Portugal.

La cérémonie de signature a eu lieu le 11 septembre dernier dans le port de Leixões, en présence de João Galamba, ministre des infrastructures, de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et de João Pedro Neves, président de l’APDL, qui ont souligné l’importance de ce financement pour la modernisation et l’expansion du port le plus important du nord-ouest de la péninsule ibérique, pour ce qui est du fret et des conteneurs.

João Galamba a souligné que « les travaux prévus assureront la croissance continue du port de Leixões et renforceront son importance pour l’économie de cette région septentrionale du Portugal ». Le ministre des infrastructures a également noté qu’« une fois de plus, la BEI montre clairement son engagement en faveur du développement des infrastructures portuaires portugaises ». Avant de poursuivre : « Cette coopération sera renforcée dans les années à venir, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre les importants investissements portuaires qui concrétiseront notre nouvelle vision stratégique pour le secteur. Dans ce contexte, il y a lieu de citer les investissements visant à doter les infrastructures portuaires de capacités pour la réalisation de projets éoliens en mer et de ceux en réponse au défi de la transition énergétique et numérique ».

João Pedro Neves, président de l’APDL, a affirmé qu’« il s’agit non seulement de l’investissement le plus structurant pour le port de Leixões réalisé ces dernières années, mais, plus encore, de l’un des plus importants pour la région Nord et pour le Portugal dans son ensemble. Le potentiel de croissance de cet investissement en faveur de l’accessibilité est particulièrement critique pour le segment des conteneurs, tout en profitant également à d’autres segments de marché, tels que le vrac sec, en particulier dans l’agroalimentaire, afin d’assurer une réponse efficace aux besoins des entreprises de l’arrière-pays du port de Leixões. »

« Grâce à cet investissement, nous approfondissons non seulement les canaux d’accès pour les grands navires, mais nous ancrons également les racines de la cohésion économique et sociale dans la région », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, rappelant que le prêt au port de Leixões témoigne non seulement du soutien au progrès maritime du Portugal, mais aussi de la vision commune d’une Europe interconnectée.

La BEI se montre constante dans son engagement en faveur de la croissance et de la résilience des infrastructures de transport européennes. Cette politique encourage la durabilité et l’efficacité du transport des personnes et des marchandises, assure l’accès à des emplois et services et favorise le commerce et la croissance économique. Elle renforce également la cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE en créant des systèmes de transport transfrontaliers fluides sans connexions manquantes ni goulets d’étranglement.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

En 2022, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a enregistré une nouvelle année d’excellents résultats au Portugal, avec 1,7 milliard d’EUR de financements signés.

À propos d’APDL

L’APDL est responsable de la gestion des ports de Leixões, Viana do Castelo et du canal de navigation du fleuve Douro. Il s’agit de l’une des entreprises les plus importantes du pays, dont l’incidence directe sur le PIB et l’emploi au niveau national s’élève à 6 % et qui représente 11 % du PIB et de l’emploi de la région septentrionale portugaise.

Afin d’assurer la compétitivité du port de Leixões, il est essentiel de répondre à l’évolution de la taille moyenne des navires faisant escale dans le port, qui a augmenté de 77 % entre 2006 et 2018.

Le projet de prolongation du brise lame et d’amélioration de l’accessibilité maritime du port de Leixões a pour objectif de renforcer les conditions de sécurité et la navigabilité dans l’accès au port et dans l’aire de manœuvre des navires située à l’avant-port.

Les travaux profiteront au trafic maritime actuel, en facilitant et en sécurisant l’accessibilité et les manœuvres, ce qui contribuera à l’amélioration de l’exploitation du port dans son ensemble. En outre, ils créeront les conditions d’accès et d’accostage des grands cargos, plus précisément de ceux mesurant 300 mètres de longueur, 40 mètres de largeur et 13,7 mètres de tirant d’eau et présentant une capacité de quelque 5 000 EVP.

Promoteur d’une vision durable et ambitieuse pour le territoire et conscient des défis auxquels sont confrontés le pays et la communauté environnante, l’APDL ne cesse de mettre en lumière l’importance stratégique des infrastructures gérées pour l’économie locale, régionale et nationale.