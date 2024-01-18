Dans les rues d’Ostfildern, en Allemagne, il est difficile de ne pas remarquer Saskia Melches, avec ses cheveux rose vif et ses élégantes lunettes intelligentes Google Glass, lorsqu’elle se déplace à toute allure en fauteuil roulant électrique.

Saskia est atteinte de myopathie GNE, une maladie musculaire évolutive rare. Pendant 11 ans, elle a utilisé une manette de commande pour conduire son fauteuil roulant. Mais cela est devenu plus difficile à mesure que ses bras et ses mains s’affaiblissaient, surtout pendant les mois les plus froids.

Résolue à ne pas perdre son indépendance, elle a cherché une autre solution. C’était à la fois le bon moment et le bon endroit pour cela. À Munich, une jeune pousse nommée Munevo avait mis au point un système intelligent de commande de fauteuils roulants, Munevo DRIVE, qui a été mis sur le marché en 2019.

Son inventeur, Claudiu Leverenz, a étudié l’informatique à l’université technique de Munich et faisait partie d’un groupe d’étudiants qui, dans le cadre d’un projet scolaire, ont appliqué la technologie de la commande par lunettes intelligentes aux fauteuils roulants électriques.

Une fois son diplôme en poche, il a concrétisé son projet en créant Munevo avec trois autres cofondateurs, dont Konstantin Madaus, ingénieur en mécanique.

« Nous nous concentrons sur les personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser leurs mains pour commander le fauteuil roulant, mais seulement leur tête », explique Konstantin Madaus. « Certains patients perdent même cette fonction au fil du temps, lorsqu’ils sont atteints d’une pathologie comme la sclérose latérale amyotrophique ou SLA. »