Par Tamar Shiloh Vidon et Manuela La Gamma

Lorsque Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la société de transport public de Barcelone, s’est adressée à la Banque européenne d’investissement (BEI) en vue d’obtenir un prêt pour renouveler son matériel roulant et acquérir des bus électriques et des infrastructures de recharge pour Barcelone, il est apparu qu’un autre problème devait être résolu. En élaborant ses politiques de responsabilité sociale et d’égalité des chances, l’entreprise, comme beaucoup d’autres dans les transports, a dû s’attaquer à la question de la lutte contre le harcèlement et la discrimination de nature sexuelle sur ses lignes.

« Notre plan initial ne comportait que des mesures visant à prévenir le harcèlement à l’encontre des femmes », explique Raquel Diaz, directrice de la responsabilité sociale, des femmes et de la diversité chez TMB. « Ce plan a évolué pour intégrer des mesures spécifiques visant à lutter contre les attitudes hostiles à l’égard des personnes LGBTIQ+ (en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre) sur les réseaux de transport public. »

Grâce au financement de la plateforme de conseil InvestEU, des spécialistes des services de conseil de la BEI et une équipe de spécialistes de la mobilité et de la dimension de genre venant d’Espagne, du Portugal et d’Allemagne sont intervenus pour aider TMB à renforcer la mise en œuvre de son plan et à définir des indicateurs permettant d’en mesurer l’impact.

« TMB avait déjà publié un plan de lutte contre le harcèlement sexuel et les comportements anti-LGBTIQ+ », explique Manuel Pastor de Elizalde, ingénieur en mobilité urbaine à la Banque européenne d’investissement. « Ils avaient bien avancé, mais le plan en était encore à ses prémices. »

Mise en place d’un mécanisme de traitement des plaintes inspirant la confiance

En 2020, le gouvernement de Catalogne a mené une enquête qui a révélé que 17 % de tous les actes délictueux de la région étaient commis dans les transports publics et que 60 % des victimes étaient des femmes. Parmi les femmes âgées de 16 à 25 ans, 91,6 % ont déclaré avoir été harcelées dans les transports publics.

« Contrairement à d’autres projets, lorsqu’il s’agit de la lutte contre le harcèlement sexuel, vous ne voulez pas, dans un premier temps, que moins de rapports soient établis afin de montrer que la fréquence des mauvais comportements diminue », explique Carmen Niethammer, spécialiste principale des questions liées au genre à la Banque européenne d’investissement. « Vous voulez que le nombre de rapports établis augmente et que le problème soit résolu. »

« Nous savons tous et toutes que cela se produit », ajoute-t-elle. « La question est dès lors : comment avoir davantage confiance dans le mécanisme de traitement des plaintes ? »

Les services de conseil de la BEI ont mené une enquête, achevée en 2023, qui a examiné cette question.