Pendant de nombreuses années, Crijn Bouman a peiné à comprendre pourquoi les entreprises consacraient autant de temps à la construction de voitures électriques, alors que personne ne tentait grand-chose pour améliorer le processus de recharge. Animé par la passion de la mobilité électrique, il a décidé de prendre ce problème à bras le corps.

Aujourd’hui entrepreneur spécialisé dans les systèmes de recharge électrique, il explique : « Je pense que la mobilité électrique commence à se généraliser. Maintenant, l’énergie renouvelable a le vent en poupe. »

Pour remédier au manque d’ingéniosité des systèmes de recharge, Crijn Bouman et deux experts en robotique ont créé Rocsys en 2019 à Rijswijk, aux Pays-Bas. L’entreprise met au point des dispositifs équipés de bras robotiques qui raccordent les câbles de recharge aux véhicules à l’aide de capteurs tactiles afin d’imiter les actions d’une personne. ROC-1, son produit de première génération, est maintenant utilisé dans les ports, les sites logistiques et les parcs de véhicules professionnels.

C’est une technologie qui pourrait grandement inciter les conducteurs à passer des voitures thermiques aux véhicules électriques, les difficultés de recharge étant souvent citées comme motif de leur relativement faible adoption jusqu’à présent. Rocsys espère que ses systèmes robotisés rendront la recharge plus facile et plus pratique, encourageant un plus grand nombre de personnes à recourir à la mobilité électrique. Cela pourrait avoir des répercussions importantes sur les changements climatiques, car les émissions de carbone sont actuellement en hausse dans le secteur des transports à l’échelle mondiale, alors même qu’il faudrait les réduire.

Pour financer la poursuite du développement de sa technologie, Rocsys a signé, en juillet 2023, un prêt de 18 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement. Ce prêt s’inscrit dans le cadre du programme InvestEU de la Commission européenne, qui vise à encourager les investissements dans l’innovation, l’inclusion sociale et la création d’emplois.

La mobilité électrique se généralise grâce à la recharge robotisée

En 2005, Crijn Bouman a fondé Epyon, sa première entreprise de recharge électrique, qui fabrique des bornes de recharge rapide pour voitures électriques. Il admet que les infrastructures de recharge étaient insuffisantes et que le secteur n’avait pas mis en place assez de normes. Il voulait en faire plus pour contribuer à la mobilité électrique.

« Quand j’ai créé ma première entreprise, les gens ne croyaient pas en l’avenir des voitures électriques », se souvient-il. « Personne ne voulait les acheter. »

Crijn Bouman savait que leur attitude changerait si la technologie s’améliorait. Rocsys, sa dernière entreprise en date, a été confrontée à un premier défi : la robotique coûte très cher. Avec ROC-1, le premier produit de l’entreprise, elle a trouvé une alternative aux robots très coûteux qui s’est révélée être d’un bon rapport coût-efficacité. Elle s’inspire de la robotique portable dans le domaine médical, en particulier des exosquelettes, qui sont des dispositifs motorisés harnachés à un corps humain et dotés d’actionneurs qui facilitent le mouvement.