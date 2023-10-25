Un fabricant allemand de drones révolutionne la livraison du dernier kilomètre, en acheminant des produits et des médicaments de manière durable et en renforçant l’autonomie des populations concernées
Tom Plümmer a toujours voulu faire des films au service d’une mission. Alors, au cours de son année sabbatique, il s’est aventuré en Afrique de l’Ouest pour travailler dans une école gérée par une organisation non gouvernementale locale. Une fois sur place, il a utilisé des drones pour rendre compte des grandes difficultés auxquelles la population locale était confrontée chaque jour.
« J’ai vu beaucoup de gens mourir, simplement faute de disponibilité de médicaments de base, comme des analgésiques ou de l’ocytocine ; les petites cliniques sont difficiles d’accès et les routes ne sont pas bonnes », témoigne-t-il. « Quand je suis rentré en Allemagne, j’ai réfléchi à la façon dont je pouvais utiliser des drones pour transporter des médicaments, des échantillons de laboratoire, du sang et des vaccins pour sauver des vies, au lieu de faire des films. »
En 2015, Tom Plümmer a entendu parler de Jonathan Hesselbarth, qui construisait des drones innovants dans le sous-sol de la maison de ses parents. « Je cherchais un drone capable de transporter une charge sur une longue distance, et il avait conçu un prototype de ce genre », explique Tom Plümmer. « Notre rencontre a été celle de deux passionnés qui se réunissaient pour résoudre les problèmes qu’ils avaient identifiés. »
Ansgar Kadura s’est joint à ce duo pour apporter ses compétences de gestionnaire, et c’est ainsi que Wingcopter est né en 2017 dans le Land allemand de la Hesse. Depuis lors, le Wingcopter 198 a fait ses preuves dans un certain nombre de petits projets commerciaux et humanitaires, en assurant la livraison de produits et de médicaments essentiels dans différentes régions de la planète.
« Notre objectif est d’utiliser une technologie efficace et durable pour améliorer et sauver des vies partout dans le monde », poursuit Tom Plümmer.
Première mondiale : un drone de livraison à triple largage
Le drone de Wingcopter est un petit bijou de technologie. Avec son allure futuriste, son profil aérodynamique et son aspect chromé, il semble tout droit sorti d’un film de science-fiction. Ses ailes géantes (il a une envergure de 198 cm) et les huit hélices fixées sur ses bras contribuent assurément à donner ce sentiment. « De tout temps, les drones, outre les modèles militaires qui sont effrayants et lourds, ont ressemblé à des araignées, dotées de petits bras partout et de nombreuses hélices », ajoute Tom Plümmer.
Cependant, quand on évoque le Wingcopter, il n’est pas seulement question d’esthétique. Cet engin combine des capacités de décollage à la verticale avec l’efficacité et la vitesse des aéronefs à voilure fixe. Grâce à son mécanisme breveté de rotor basculant, le Wingcopter peut décoller à la verticale à la façon d’un hélicoptère, puis opérer une transition harmonieuse vers un vol stable à l’horizontale, comme un avion.
« Dès que le Wingcopter a atteint l’altitude de vol souhaitée, les quatre rotors centraux pivotent de 90 degrés et convertissent en quelques secondes le drone en avion sans pilote », précise Tom Plümmer. « Cette transition en douceur permet de couvrir des distances allant jusqu’à 110 kilomètres en un seul vol et même d’atteindre une vitesse de 240 kilomètres à l’heure, une prouesse inscrite au Guinness des records. »
Wingcopter construit le premier drone de livraison à triple largage. Ce drone sera en mesure de livrer dans différents lieux, au cours du même vol, jusqu’à trois colis distincts d’un poids total de 5 kg. Chaque livraison est exécutée avec précision : du mode vol, le drone passe au mode stationnaire pour larguer le colis en quelques secondes. Ce processus automatisé réduit les coûts de livraison et optimise l’efficacité des trajets.
Grâce au mécanisme de rotor basculant, l’engin peut affronter des conditions météorologiques difficiles, notamment en cas de vents forts et de pluie. Il représente une bonne option pour les livraisons du kilomètre intermédiaire et du dernier kilomètre vers des destinations éloignées ou difficiles d’accès, telles que les îles, les montagnes et les navires.
Soutenir les innovations de demain
Wingcopter est un projet né de la passion de trois étudiants de Hesse totalement dépourvus de moyens financiers. Jonathan Hesselbarth, par exemple, vient d’une famille d’instructeurs de vol ; le weekend, pendant toute son enfance, il a construit des modèles d’avions et de planeurs. Ces trois jeunes ont emprunté de l’argent à leurs parents pour acheter le matériel nécessaire à la construction des premiers prototypes.
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 150 personnes et collabore avec de nombreuses entreprises du monde entier. Son siège social se trouve toujours en Hesse, à deux pas du sous-sol où tout a commencé. Les drones que fabrique la société constituent une solution respectueuse de l’environnement pour effectuer des livraisons ; ils peuvent remplacer les motos, les camionnettes et les hélicoptères, contribuant ainsi à la transition vers une économie plus durable.
Financer la livraison du dernier kilomètre
La Banque européenne d’investissement soutient Wingcopter au moyen d’un investissement en quasi-fonds propres de 40 millions d’euros, signé en décembre 2022. Ce financement bénéficie de l’appui d’InvestEU, un programme de l’UE qui vise à générer plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires en Europe de 2021 à 2027.
« En Europe, nous avons une multitude d’idées, mais il nous manque souvent l’investissement initial pour leur donner vie », déplore Tiago Lopes, ingénieur principal à la Banque européenne d’investissement, qui a travaillé sur cette opération. « En conséquence, ces entreprises peuvent être contraintes de vendre ou de se délocaliser hors d’Europe. Nous entendons changer la donne en fournissant le capital nécessaire pour que les entreprises continuent à innover. »
Grâce au financement de la banque de l’UE, Wingcopter peut « continuer à développer sa technologie, construire des réseaux logistiques pour effectuer ses prestations, et agrandir son usine en Hesse afin de pouvoir fabriquer des milliers de drones à l’avenir », s’enthousiasme Tom Plümmer.
Assurer un avenir meilleur
L’impact potentiel de Wingcopter dépasse de loin le succès de l’entreprise. Ces drones ont le pouvoir de changer la vie des populations dans le monde entier, en améliorant l’accessibilité et en permettant une livraison plus rapide et plus efficace des biens essentiels.
Au Malawi, Wingcopter livre des fournitures médicales et des médicaments vitaux à des communautés rurales situées dans des zones difficiles d’accès, en collaboration avec l’UNICEF et la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.
« Les habitants des petits villages ou des zones rurales pâtissent souvent d’une mobilité restreinte en raison de la mauvaise qualité des infrastructures », expose Tom Plümmer. « Même ici en Allemagne, où nous avons de bonnes routes, certaines personnes souffrent car elles ne sont tout simplement pas en mesure de recevoir leur dose journalière de médicaments ou de couvrir leurs besoins quotidiens, en matière de nourriture, par exemple. »
Les drones peuvent également servir à livrer des produits de consommation courante. Cet automne, l’entreprise a lancé un projet pilote dans le sud de la Hesse pour tester le potentiel de la livraison à la demande de produits alimentaires et d’autres biens de consommation, l’objectif étant de mettre en place un service de livraison durable améliorant l’offre locale en milieu rural.
L’entreprise a l’intention de constituer des réseaux durables de livraison du dernier kilomètre, lui permettant de déployer des drones à l’échelle mondiale. Ces réseaux seront gérés par les populations locales.
« Partout où nous construirons un réseau logistique de drones, nous donnerons aux jeunes locaux les moyens d’utiliser la technologie pour gérer les réseaux », conclut Tom Plümmer. « La gestion de ces réseaux leur apportera de bons revenus, les aidera à fonder et à nourrir leurs familles ainsi qu’à payer les frais de scolarité de leurs enfants. »