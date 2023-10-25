© Wingcopter Tom Plümmer

« J’ai vu beaucoup de gens mourir, simplement faute de disponibilité de médicaments de base, comme des analgésiques ou de l’ocytocine ; les petites cliniques sont difficiles d’accès et les routes ne sont pas bonnes », témoigne-t-il. « Quand je suis rentré en Allemagne, j’ai réfléchi à la façon dont je pouvais utiliser des drones pour transporter des médicaments, des échantillons de laboratoire, du sang et des vaccins pour sauver des vies, au lieu de faire des films. »

En 2015, Tom Plümmer a entendu parler de Jonathan Hesselbarth, qui construisait des drones innovants dans le sous-sol de la maison de ses parents. « Je cherchais un drone capable de transporter une charge sur une longue distance, et il avait conçu un prototype de ce genre », explique Tom Plümmer. « Notre rencontre a été celle de deux passionnés qui se réunissaient pour résoudre les problèmes qu’ils avaient identifiés. »

Ansgar Kadura s’est joint à ce duo pour apporter ses compétences de gestionnaire, et c’est ainsi que Wingcopter est né en 2017 dans le Land allemand de la Hesse. Depuis lors, le Wingcopter 198 a fait ses preuves dans un certain nombre de petits projets commerciaux et humanitaires, en assurant la livraison de produits et de médicaments essentiels dans différentes régions de la planète.

« Notre objectif est d’utiliser une technologie efficace et durable pour améliorer et sauver des vies partout dans le monde », poursuit Tom Plümmer.

Première mondiale : un drone de livraison à triple largage

Le drone de Wingcopter est un petit bijou de technologie. Avec son allure futuriste, son profil aérodynamique et son aspect chromé, il semble tout droit sorti d’un film de science-fiction. Ses ailes géantes (il a une envergure de 198 cm) et les huit hélices fixées sur ses bras contribuent assurément à donner ce sentiment. « De tout temps, les drones, outre les modèles militaires qui sont effrayants et lourds, ont ressemblé à des araignées, dotées de petits bras partout et de nombreuses hélices », ajoute Tom Plümmer.

Cependant, quand on évoque le Wingcopter, il n’est pas seulement question d’esthétique. Cet engin combine des capacités de décollage à la verticale avec l’efficacité et la vitesse des aéronefs à voilure fixe. Grâce à son mécanisme breveté de rotor basculant, le Wingcopter peut décoller à la verticale à la façon d’un hélicoptère, puis opérer une transition harmonieuse vers un vol stable à l’horizontale, comme un avion.

« Dès que le Wingcopter a atteint l’altitude de vol souhaitée, les quatre rotors centraux pivotent de 90 degrés et convertissent en quelques secondes le drone en avion sans pilote », précise Tom Plümmer. « Cette transition en douceur permet de couvrir des distances allant jusqu’à 110 kilomètres en un seul vol et même d’atteindre une vitesse de 240 kilomètres à l’heure, une prouesse inscrite au Guinness des records. »