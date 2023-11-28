© AESC Anastasia Walch-Guinebert

« Lorsqu’il y a un problème de qualité du produit, nous sommes chargés d’évaluer le procédé et de trouver des solutions », explique-t-elle. « Ce travail me permet d’avoir une incidence positive sur l’environnement et sur le monde qui m’entoure. »

Avec l’ouverture en 2025 d’une giga-usine de batteries AESC à Douai, dans la région Hauts-de-France, son rôle prendra encore plus d’importance. Dans un premier temps, l’usine produira des batteries lithium-ion de pointe pour le modèle ECHO 5 de Renault (la nouvelle version électrique de la R5, l’iconique citadine de la marque dans les années 70 et 80) et son véhicule utilitaire multisegment 4Ever. Lors de la phase initiale, l’usine aura une capacité de production de 9 gigawattheures (GWh), ce qui permettra d’équiper quelque 200 000 véhicules électriques par an.

Le site de Douai devrait s’agrandir au fur et à mesure dans le cadre de trois élargissements. L’installation devrait ainsi atteindre, d’ici 2030, une capacité de production de batteries pour véhicules électriques de 24 à 30 GWh.

Pour soutenir ce projet, la Banque européenne d’investissement a prêté à AESC 337,2 millions d’euros de façon directe, ainsi que 112,8 millions d’euros par l’intermédiaire de banques commerciales participantes, une opération signée en septembre 2023.

« AESC apporte un savoir-faire de pointe en France et contribuera ainsi au développement durable de l’industrie des batteries en Europe », explique Olivier Kueny, chargé de prêts principal à la Banque européenne d’investissement, qui a travaillé sur cette opération. « Ce projet permettra aussi de soutenir la réindustrialisation de la région des Hauts-de-France, baptisée la nouvelle “vallée de la batterie”, et d’accompagner la transition stratégique de Renault. »

Découvrez comment une usine suédoise de batteries lithium-ion aide l’Europe à réduire sa dépendance au pétrole et aux batteries importées.

Qu’est-ce qu’une giga-usine ?

Les giga-usines, ou gigafactories en anglais, sont de gigantesques sites de production généralement destinés à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, de solutions de stockage de l’énergie et d’autres technologies connexes. Elles se spécialisent dans la fabrication d’un seul produit prisé à grande échelle, tandis que les usines ordinaires, plus petites, peuvent répondre à divers besoins de fabrication. La giga-usine d’AESC à Douai se consacrera à la production en grande série de batteries lithium-ion pour véhicules électriques.

« Il existe plusieurs types de machines qui fabriquent des produits avec un degré de précision inégalé et en parfaite coordination », explique Anastasia Walch-Guinebert, qui figure parmi les meilleurs talents venus du Japon, de Chine, des États-Unis et d’Europe ayant bénéficié d’un programme de formation d’AESC spécial pour ses giga-usines.