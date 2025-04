Foresterie

Les forêts sont les garants de notre capital naturel et jouent un rôle majeur dans l’atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ses effets dans le sens où elles captent le carbone dans les arbres et les sols, protègent contre les inondations et l’érosion des sols, et renforcent la résilience des écosystèmes. En Europe, on estime que les forêts couvrent environ 215 millions d'hectares (soit 42 % des terres). Elles servent à 90 % pour des activités récréatives et à 77 % pour l’approvisionnement en bois.

Les forêts, et les industries qu’elles mobilisent, sont au centre de la bioéconomie.

