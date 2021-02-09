Par Yusuf Yassin

Améliorer l’approvisionnement en eau dans la région frontalière de l’ouest du Niger est une tâche périlleuse. Depuis des années, cette zone regorge de miliciens et les violences sont monnaie courante le long de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Les visites sur le terrain des spécialistes de l’eau sont rares et doivent être effectuées sous la protection de l’armée.

Cependant, le Niger a besoin d’aide pour améliorer son approvisionnement en eau. À l’aune des normes internationales, l’accès à l’eau potable est faible, avec de grandes disparités entre les zones urbaines et rurales. Le Niger figure dans le bas du classement de l’Indice de développement humain des Nations unies. De nombreuses régions sont menacées par la sécheresse et la désertification. L’eau potable est, bien évidemment, une nécessité pour la santé des sociétés et des économies. Dans la région de Tillabéri, près de la frontière occidentale, 92 % de la population vit en zone rurale. Les pénuries d’eau potable y sont chroniques, en particulier pendant la saison chaude où les températures dépassent souvent 40 °C.

La liste harmonisée des situations fragiles de la Banque mondiale. La banque de l’UE a une longue expérience des investissements dans ces régions.

« Pour remédier à ces situations fragiles, il faut de toute urgence investir dans les services collectifs de base », déclare Cristina Mejia García, chargée de prêts à la Banque européenne d’investissement qui supervise les projets au Niger. « Les sociétés et les économies qui disposent d’un approvisionnement en eau potable sont plus résistantes et plus sûres. »

Une condition sine qua non du développement des régions fragiles

Il n’y a pas de temps à perdre. Les besoins en eau du Niger sont désormais pressants. Et la situation ne va faire qu’empirer.

À Téra, ville au nord-ouest de Niamey, la capitale du pays, et proche de la frontière avec le Burkina Faso, seuls 40 % des 30 000 habitants sont raccordés à un réseau public d’approvisionnement en eau qui fonctionne. En 2018, la Société de patrimoine des eaux du Niger (SPEN) a ouvert 10 points de prélèvement et installé une station de traitement des eaux pour approvisionner Téra et ses environs en eau potable. Près d’un an plus tard, la source s’est tarie et la station de traitement des eaux a dû fermer.

La SPEN devra multiplier par dix son approvisionnement en eau potable au cours des 20 prochaines années, ne serait-ce que pour pouvoir suivre le rythme rapide de la croissance de la population de Téra. « L’objectif est de trouver une solution définitive aux problèmes d’eau de la ville et d’approvisionner les villages voisins », explique Amadou Mamadou Sekou, secrétaire général de la SPEN.