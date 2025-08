Qredits, l’un des plus grands organismes de microfinancement à but non lucratif d’Europe, est un partenaire de longue date du Groupe Banque européenne d’investissement. Au cours des derniers mois, Qredits et la Banque ont travaillé main dans la main pour aider plusieurs milliers de petites entreprises à surmonter la pandémie de COVID-19 aux Pays-Bas.

L’importance de l’humain et des idées

Chaque matin au saut du lit, André a toujours la même émotion qu’enfant, lorsqu’il gambadait dans les campagnes néerlandaises : un mélange d’excitation, de curiosité et de générosité. Qredits est à son image et vice versa. « Si votre entreprise n’inspire aucune passion, je ne pense pas qu’elle puisse réussir », clame ce père de 49 ans qui a élevé ses deux adolescents dans le même esprit.

Le COVID-19 a fait voler en éclats les plans de nombreux chefs d’entreprise, semant la confusion et la panique. Du patron de restaurant incapable de payer son loyer au gestionnaire expérimenté peinant à garder la tête hors de l’eau, les dirigeants de sociétés néerlandais ont été contraints d’élaborer de nouvelles stratégies pour assurer leur survie. Auprès d’André et de son équipe de 25 chargés de prêt, tous trouvent une oreille attentive.

« Nos discussions font régulièrement apparaître au grand jour les spécificités propres à chaque histoire. Nous posons des questions, nous approfondissons les choses et nous aidons nos clients à recadrer leurs atouts et leurs plans d’activité pour qu’ils soient pérennes », explique André. À ses yeux, il est primordial que le chargé de prêt et le client soient sur la même longueur d’ondes. De toute évidence, ce lien joue un rôle essentiel dans la décision de prêt.