À la fin de la COP 26, il était clair que la nature n’était plus un sujet annexe. Lors de la COP 27, le rôle essentiel de la nature a été mis en évidence par une série de décisions importantes.

L’une d’entre elles porte sur la nécessité de réformes structurelles en matière de financement de l’action pour le climat et de la nature. Chaque euro ou dollar dépensé doit revêtir plusieurs dimensions et répondre à trois objectifs clés : la nature, ou plutôt la biodiversité ou la perte de biodiversité ; les objectifs de développement durable ; et la résilience aux changements climatiques.

Lors de la COP 27, il était impossible d’éluder la question du financement, mais elle revêtait une signification différente en fonction des personnes. Les avancées concernant le financement des pertes et des dommages, qui ont fait les gros titres, ont constitué l’un des faits marquants de cette conférence. Mais cette année, une attention particulière a été portée à la nécessité de créer des mécanismes novateurs qui soutiennent la nature et le climat au niveau des pays et des écosystèmes. L’un des aboutissements de cette volonté a été le Plan en 10 points pour le financement de la biodiversité, lancé lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies (AGNU) en septembre par le Royaume-Uni, qui a ouvert la voie à la réduction du déficit mondial de financement en faveur de la biodiversité, en amont de la COP 15 sur la biodiversité organisée en décembre, Plan qui a progressé lors de la COP 27.

Il est également apparu évident que nous avons besoin d’un plan comparable à l’accord de Paris, un événement fédérateur pour la nature. Ce message a été passé de façon claire et audible lors de la COP 27. Malheureusement, il ne s’est pas reflété dans l’accord final.

Il y a eu des résultats positifs en matière de neutralité carbone, mais rien sur la nécessité pour les États de mettre un frein à la perte de biodiversité d’ici à 2030 afin d’atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Par conséquent, le lien entre climat et biodiversité n’est pas apparu dans les accords et ce fut une déception. Cependant, des signes ont indiqué une volonté politique forte à l’égard des forêts, avec la création d’un partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat et l’engagement d’enrayer les pertes de forêts d’ici à 2030. C’est donc vraiment important.

Pour la première fois au cours des négociations, le Brésil, l’Indonésie et la République démocratique du Congo se sont engagés à donner la priorité à l’arrêt de la déforestation.

Une autre prouesse est qu’ils sont parvenus à inclure la reconnaissance des solutions fondées sur la nature, en distinguant les forêts, les océans et l’agriculture. Il s’agit d’une avancée significative pour la nature.