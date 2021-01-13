Traditionnellement, le secteur agricole moldave est tourné vers les fruits. Deux sociétés, Sandunelu et Europlant, y ont vu l’occasion de développer le marché des légumes, mais, pour ce faire, elles avaient besoin d’un financement. Après l’avoir obtenu grâce au programme Fruit Garden of Moldova, elles ont pu étendre leurs activités et elles se sont ainsi retrouvées bien armées pour surmonter la crise du COVID-19.

Le volume des capitaux nécessaires à l’expansion de la production et à l’achat d’équipements pour le lavage, le tri, l’emballage, l’étiquetage et le stockage des légumes en vrac n’est pas à la portée des petites entreprises qui ne disposent pas des garanties requises pour l’obtention d’un prêt. En tant que petites exploitations agricoles, Sandunelu et Europlant ont bénéficié du programme de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui finance des entreprises locales en passant par des banques intermédiaires en Moldavie à hauteur de 120 millions d’euros.

Grâce à la modernisation de leurs installations de traitement, Sandunelu et Europlant ont été en mesure de faire face à la pandémie de COVID-19. Alors que les marchés de rue étaient fermés ou annulés dans toute la Moldavie pendant la pandémie, les clients ont manifesté une forte préférence pour les légumes emballés afin de réduire le risque de transmission du virus. Les ventes de ces deux sociétés ont considérablement augmenté pendant la pandémie, car elles ont pu répondre à la demande grâce à une technologie de pointe pour le tri et le conditionnement ainsi qu’à une capacité de stockage des légumes suffisante. Les employés pouvaient également maintenir une distance de sécurité adéquate les uns avec les autres, ce qui aurait été impossible avec des équipements plus anciens.

« Le programme Fruit Garden of Moldova est une réussite », affirme Luca Ponzellini, qui faisait partie de l’équipe de la Banque européenne d’investissement qui l’a mis sur pied et suivi.

L’agriculture occupe une place centrale dans l’économie moldave. Le projet Fruit Garden of Moldova aide les petites et moyennes entreprises (PME) à s’imposer sur le marché moldave, très compétitif et étroit, et à diversifier la destination de leurs exportations. Grâce à l’assistance technique de la BEI, les conseillers chargés du projet ont guidé les agriculteurs, ainsi que tous les acteurs de la chaîne de valeur horticole (toutes les activités nécessaires à la création d’un produit), tout au long de la procédure de demande de prêt, aussi bien en matière d’optimisation de la présentation de leurs données financières et de leurs garanties que de négociation du prêt avec les banques intermédiaires. « Je n’ai jamais travaillé sur un projet permettant de générer autant d’investissements dans des petites entreprises de l’alimentation et l’agriculture qu’avec Fruit Garden of Moldova », explique Christoph Arndt, qui a dirigé l’équipe de conseil aux entreprises dans le cadre du projet. « Et la quantité de produits vendus à l’UE cette année a considérablement augmenté, malgré la pandémie et la sécheresse. »

Sandunelu, qui cultive des carottes, des oignons et des betteraves, a reçu 492 000 euros de Mobiasbanca, avec l’appui de la Banque européenne d’investissement. L’entreprise a également bénéficié d’un soutien consultatif qui lui a permis de préparer les documents à fournir pour le prêt. Europlant, qui cultive des oignons et des pommes de terre, a obtenu par l’intermédiaire de ProCredit Bank 720 000 euros de la banque de l’UE pour la construction d’un entrepôt à proximité de Chisinau, la capitale de la Moldavie.