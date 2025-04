Énergies durables et ressources naturelles

Getty Images

Les océans et les mers couvrent plus de 70 % de la surface de la Terre. Ils ont une fonction vitale pour le climat et la biodiversité de notre planète. Ils fournissent aussi de la nourriture, des médicaments, de l’énergie renouvelable et des ressources naturelles à des milliards de personnes partout dans le monde.

Pour promouvoir le développement durable et réduire la pauvreté, il est essentiel de préserver la santé des océans. La BEI investit dans l’économie bleue durable et apporte son appui à des initiatives visant à réduire la pollution et à préserver cette ressource naturelle.

Soutien de la BEI aux océans