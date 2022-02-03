Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Viabilité sociale

Promouvoir le développement social et la croissance inclusive partout dans le monde

Le développement durable et inclusif est au cœur de notre mission et de notre stratégie de prêt dans l’Union européenne et le monde.

La pauvreté et la vulnérabilité entravent le développement durable des collectivités. Les experts de la BEI identifient leurs causes structurelles profondes en effectuant des analyses sociales et contextuelles.

En comprenant comment les systèmes, les processus et les activités peuvent affecter les personnes, nous cherchons à optimiser les retombées sociales positives de nos projets et de nos investissements, et à prévenir tout risque et impact négatif sur les collectivités et les travailleurs. Nous veillons à ce que nos efforts visant à décarboner nos économies et à les rendre résilientes face aux changements climatiques soient justes et socialement équitables.

Nous plaçons les individus, les droits humains et l’inclusion sociale au centre de nos actions de développement. Pour ce faire, nous prenons en compte des critères non financiers tels que le bien-être, la sécurité et l’égalité.

Nous nous appuyons sur l’ensemble des services de la BEI (soutien aux projets, prêts, fonds propres, garanties et assistance technique) pour :

  • promouvoir le développement durable et les droits humains ;
  • empêcher nos opérations d’avoir une incidence négative sur les droits humains ;
  • réduire la pauvreté et les inégalités entre les sexes ;
  • renforcer les avantages dont peuvent bénéficier les groupes qui n’ont pas eu accès aux possibilités économiques et sociales dans le passé, comme les populations autochtones, les réfugiés et les migrants forcés ;
  • contribuer à la résilience des collectivités aujourd’hui et demain, en travaillant avec les populations touchées par les conflits, en situation de fragilité, exposées aux changements climatiques et pâtissant des répercussions de tous ces phénomènes.

La Politique environnementale et sociale du Groupe BEI établit un cadre général pour les engagements du Groupe ainsi qu’une vision pour la décennie décisive 2021-2030, plaçant la finance durable au centre de tout ce que la BEI entreprend. Pour honorer ses engagements en matière de viabilité, la BEI a adopté un ensemble de 11 normes environnementales et sociales définissant les exigences que doivent respecter chaque promoteur et chaque projet et qui s’appliquent tout au long du cycle de vie du projet financé par la Banque. Nos opérations à l’appui de la viabilité sociale reposent en outre sur les piliers suivants : notre stratégie en matière d’égalité hommes-femmes, notre approche en matière de fragilité et de conflit, notre approche pour une transition et une résilience justes et notre approche en matière de droits humains.

Nos principaux domaines thématiques

Situations de fragilité ou de conflit

Aujourd’hui, près d’un quart de la population mondiale vit dans des contextes ou des zones de fragilité ou de conflit, du fait de crises telles que des conflits armés, des déplacements forcés, l’insécurité alimentaire et les changements climatiques.

Pour faire face à ces défis, il faut des investissements susceptibles de renforcer les institutions des pays concernés et de rendre leur économie et leur société plus résilientes.

Découvrez comment nous intensifions notre soutien
Égalité entre les sexes

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne et un élément clé des objectifs de développement durable.

En tant que banque de l’UE, nous nous engageons à réaliser des projets qui profitent à toutes les collectivités sur un pied d’égalité. Notre devoir est de veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes conditions d’accès à nos projets.

Nous nous engageons à soutenir des projets et des investissements qui donnent aux femmes du monde entier le pouvoir d’agir, conformément à notre plan d’action pour l’égalité entre les sexes.

Découvrez comment nous donnons des moyens d’action aux femmes
Droits humains

La Banque place le respect des droits humains au cœur de l’ensemble de ses activités.

Pour la BEI, le respect des droits humains est une valeur fondamentale. L’égalité et la dignité humaine sont au centre de sa mission.

Elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et crée des instruments financiers pour aider les pays à atteindre ces objectifs et faire en sorte que ses projets respectent les droits humains.

Découvrez l’approche de la BEI en matière de droits humains

Principales publications

  • 3 février 2022

    Politique environnementale et sociale du Groupe BEI

    La Politique environnementale et sociale du Groupe BEI est le document stratégique global qui décrit la vision du Groupe BEI, le cadre opérationnel et le cadre de mise en œuvre de la politique aux fins de la durabilité environnementale, climatique et sociale.

    Durabilité sociale Environnement Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Climat et environnement
  • 4 mars 2022

    Normes environnementales et sociales de la BEI – Présentation générale

    Aperçu de l’ensemble révisé de Normes environnementales et sociales de la BEI, publié récemment.

    Durabilité sociale Environnement Droits humains Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Climat et environnement
  • 3 février 2022

    Normes environnementales et sociales de la Banque européenne d’investissement

    Les Normes environnementales et sociales de la BEI décrivent les exigences que doivent respecter tous les projets financés par la BEI.

    Durabilité sociale Environnement Droits humains Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Climat et environnement
  • 6 février 2023

    The European Investment Bank’s approach to human rights — information note

    The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.

    Social sustainability Fragility and conflict Human rights Diversity and gender Migration Global development
  • 6 janvier 2017

    Stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes

    Le 13 décembre 2016, la Banque a adopté la stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes. Dans un souci d’harmonisation, celle-ci s’est appuyée sur un examen approfondi du Plan d’action de l’UE sur l’égalité des sexes 2016-2020 et du document de travail conjoint des services publié par la Commission européenne concernant l’Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019.

    Diversité et égalité hommes-femmes
  • 4 octobre 2022

    Approche stratégique de la BEI en matière de fragilité et de conflit

    La Banque européenne d’investissement a adopté sa première approche stratégique en matière de fragilité et de conflit. Elle y expose sa vision et sa démarche lorsqu’elle intervient dans des situations de fragilité et de conflit, en ayant pour but de renforcer son impact sur le développement.

    Durabilité sociale Fragility and conflict Droits humains Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Développement - international Climat et environnement

