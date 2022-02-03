Viabilité sociale

Le développement durable et inclusif est au cœur de notre mission et de notre stratégie de prêt dans l’Union européenne et le monde.

La pauvreté et la vulnérabilité entravent le développement durable des collectivités. Les experts de la BEI identifient leurs causes structurelles profondes en effectuant des analyses sociales et contextuelles.

En comprenant comment les systèmes, les processus et les activités peuvent affecter les personnes, nous cherchons à optimiser les retombées sociales positives de nos projets et de nos investissements, et à prévenir tout risque et impact négatif sur les collectivités et les travailleurs. Nous veillons à ce que nos efforts visant à décarboner nos économies et à les rendre résilientes face aux changements climatiques soient justes et socialement équitables.

Nous plaçons les individus, les droits humains et l’inclusion sociale au centre de nos actions de développement. Pour ce faire, nous prenons en compte des critères non financiers tels que le bien-être, la sécurité et l’égalité.

Nous nous appuyons sur l’ensemble des services de la BEI (soutien aux projets, prêts, fonds propres, garanties et assistance technique) pour :

promouvoir le développement durable et les droits humains ;

empêcher nos opérations d’avoir une incidence négative sur les droits humains ;

réduire la pauvreté et les inégalités entre les sexes ;

renforcer les avantages dont peuvent bénéficier les groupes qui n’ont pas eu accès aux possibilités économiques et sociales dans le passé, comme les populations autochtones, les réfugiés et les migrants forcés ;

contribuer à la résilience des collectivités aujourd’hui et demain, en travaillant avec les populations touchées par les conflits, en situation de fragilité, exposées aux changements climatiques et pâtissant des répercussions de tous ces phénomènes.

La Politique environnementale et sociale du Groupe BEI établit un cadre général pour les engagements du Groupe ainsi qu’une vision pour la décennie décisive 2021-2030, plaçant la finance durable au centre de tout ce que la BEI entreprend. Pour honorer ses engagements en matière de viabilité, la BEI a adopté un ensemble de 11 normes environnementales et sociales définissant les exigences que doivent respecter chaque promoteur et chaque projet et qui s’appliquent tout au long du cycle de vie du projet financé par la Banque. Nos opérations à l’appui de la viabilité sociale reposent en outre sur les piliers suivants : notre stratégie en matière d’égalité hommes-femmes, notre approche en matière de fragilité et de conflit, notre approche pour une transition et une résilience justes et notre approche en matière de droits humains.