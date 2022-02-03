Viabilité sociale

Le développement durable et inclusif est au cœur de notre mission et de notre stratégie de prêt dans l’Union européenne et le monde.
La pauvreté et la vulnérabilité entravent le développement durable des collectivités. Les experts de la BEI identifient leurs causes structurelles profondes en effectuant des analyses sociales et contextuelles.
En comprenant comment les systèmes, les processus et les activités peuvent affecter les personnes, nous cherchons à optimiser les retombées sociales positives de nos projets et de nos investissements, et à prévenir tout risque et impact négatif sur les collectivités et les travailleurs. Nous veillons à ce que nos efforts visant à décarboner nos économies et à les rendre résilientes face aux changements climatiques soient justes et socialement équitables.
Nous plaçons les individus, les droits humains et l’inclusion sociale au centre de nos actions de développement. Pour ce faire, nous prenons en compte des critères non financiers tels que le bien-être, la sécurité et l’égalité.
Nous nous appuyons sur l’ensemble des services de la BEI (soutien aux projets, prêts, fonds propres, garanties et assistance technique) pour :
- promouvoir le développement durable et les droits humains ;
- empêcher nos opérations d’avoir une incidence négative sur les droits humains ;
- réduire la pauvreté et les inégalités entre les sexes ;
- renforcer les avantages dont peuvent bénéficier les groupes qui n’ont pas eu accès aux possibilités économiques et sociales dans le passé, comme les populations autochtones, les réfugiés et les migrants forcés ;
- contribuer à la résilience des collectivités aujourd’hui et demain, en travaillant avec les populations touchées par les conflits, en situation de fragilité, exposées aux changements climatiques et pâtissant des répercussions de tous ces phénomènes.
La Politique environnementale et sociale du Groupe BEI établit un cadre général pour les engagements du Groupe ainsi qu’une vision pour la décennie décisive 2021-2030, plaçant la finance durable au centre de tout ce que la BEI entreprend. Pour honorer ses engagements en matière de viabilité, la BEI a adopté un ensemble de 11 normes environnementales et sociales définissant les exigences que doivent respecter chaque promoteur et chaque projet et qui s’appliquent tout au long du cycle de vie du projet financé par la Banque. Nos opérations à l’appui de la viabilité sociale reposent en outre sur les piliers suivants : notre stratégie en matière d’égalité hommes-femmes, notre approche en matière de fragilité et de conflit, notre approche pour une transition et une résilience justes et notre approche en matière de droits humains.
Nos principaux domaines thématiques
Aujourd’hui, près d’un quart de la population mondiale vit dans des contextes ou des zones de fragilité ou de conflit, du fait de crises telles que des conflits armés, des déplacements forcés, l’insécurité alimentaire et les changements climatiques.
Pour faire face à ces défis, il faut des investissements susceptibles de renforcer les institutions des pays concernés et de rendre leur économie et leur société plus résilientes.
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne et un élément clé des objectifs de développement durable.
En tant que banque de l’UE, nous nous engageons à réaliser des projets qui profitent à toutes les collectivités sur un pied d’égalité. Notre devoir est de veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes conditions d’accès à nos projets.
Nous nous engageons à soutenir des projets et des investissements qui donnent aux femmes du monde entier le pouvoir d’agir, conformément à notre plan d’action pour l’égalité entre les sexes.
La Banque place le respect des droits humains au cœur de l’ensemble de ses activités.
Pour la BEI, le respect des droits humains est une valeur fondamentale. L’égalité et la dignité humaine sont au centre de sa mission.
Elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et crée des instruments financiers pour aider les pays à atteindre ces objectifs et faire en sorte que ses projets respectent les droits humains.
