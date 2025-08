Employer un plus grand nombre d’ingénieures de la construction

Dans les Balkans occidentaux, les femmes subissent un traitement injuste sur le marché du travail. Selon un rapport du Conseil de coopération régionale, plus de la moitié du potentiel productif des femmes entre 15 et 64 ans demeure inexploité.

Cette situation s’explique principalement par les normes sociales, le manque de structures de garde d’enfants et la répartition traditionnelle des rôles au sein du foyer. Dans la région, les taux d’emploi des femmes sont invariablement inférieurs à ceux de l’Union européenne et s’accompagnent d’un taux d’emploi informel élevé. Les hommes sont en moyenne payés 37,8 % de plus que les femmes en Bosnie-Herzégovine et 15,8 % de plus en Macédoine du Nord.

Les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées sur le marché du travail varient en fonction du secteur, mais elles sont particulièrement grandes dans la construction en raison des longues heures de travail et des conditions physiques exigeantes. Avec un effectif de plus de 150 personnes, RAS Inženjering, entreprise basée à Belgrade, cherche à remédier à ces problèmes en favorisant les pratiques inclusives.

« Dans notre entreprise, » déclare son directeur général Vuk Vujović, « nous avions l’habitude d’embaucher des femmes dans les services administratif, comptable et financier, ainsi que pour les activités en lien avec l’entrepôt et les ressources humaines. Elles exerçaient principalement des fonctions de bureau. »

« Toutefois, depuis cinq à six ans environ, nous avons commencé à embaucher des femmes à des postes d’ingénieure en construction. Et maintenant, quand nous faisons appel à de nouveaux ingénieurs, nous nous efforçons de maintenir un certain équilibre entre les hommes et les femmes. »

Le secteur de la construction se distingue aussi par la très grande variabilité des échéances de paiement, qui vont souvent jusqu’à quatre mois. De plus, les prix des matériaux de construction peuvent fluctuer considérablement sur le marché, ce qui a un impact sur le coût des projets qui peuvent durer de deux à trois ans. Sans accès à des lignes de crédit bancaire ou à des ressources internes suffisantes, une entreprise peut peiner à mener à bien un projet.

« Nous nous employons déjà à favoriser l’inclusivité. Ce qui nous a incités à demander ce prêt, c’est notre volonté de poursuivre ces efforts, tout en réduisant les coûts, afin d’aligner efficacement la valeur et la finalité. »

L’entreprise désigne pour chaque nouvel employé un mentor expérimenté afin qu’il le guide dans les processus de travail et qu’il veille au bon déroulement de sa carrière. Elle favorise également la communication ouverte entre le personnel et la direction à tous les niveaux, ce qui permet une résolution efficace des problèmes.

« Compte tenu de notre réputation, de notre vaste portefeuille de projets et de nos pratiques en matière de relations avec les employés, les candidats se bousculent pour travailler avec nous et répondre à nos offres d’emploi », déclare Vuk Vujović.