Réduire la pollution dans les grandes agglomérations urbaines

« En tant que scientifiques, nous sommes fermement déterminés à élaborer des solutions pratiques susceptibles de contribuer à un avenir meilleur pour toutes et tous », déclare Aleksandar Rodić, directeur du Centre de robotique de l’Institut et l’un des concepteurs du purificateur. « C’est pourquoi nous avons mis au point une solution technique ad hoc visant à atténuer la pollution dans les grandes agglomérations urbaines. »

La pollution à Belgrade est aggravée par une centrale électrique au charbon située à proximité, qui fournit près de la moitié de l’électricité du pays. La ville accueille également de nombreux sites industriels et enregistre un trafic routier dense. La pollution atmosphérique est l’une des principales causes de mortalité, de maladies et d’affections respiratoires dans le pays. Selon les estimations, le cancer du poumon est diagnostiqué chaque année chez environ 7 000 personnes en Serbie, principalement en raison du tabagisme et de la pollution de l’air.

S’attaquer aux causes de la pollution atmosphérique d’une ville nécessite d’importants investissements à long terme dans la production d’électricité plus propre et la circulation routière moins polluante. Toutefois, le nouveau purificateur d’air apporte des améliorations immédiates à un coût beaucoup plus faible, ajoute Aleksandar Rodić. « Une telle solution est également évolutive, ce qui permet de la reproduire dans toute la région et au-delà », explique-t-il.

La mise au point de ce purificateur a bénéficié d’un soutien au titre de l’initiative « EU for Green Agenda in Serbia ». Elle a fait l’objet d’une assistance technique et financière de l’Union européenne, ainsi que de financements supplémentaires de la Suède, de la Suisse et de la Serbie. L’initiative est mise en œuvre par le programme des Nations unies pour le développement et le ministère serbe de la protection de l’environnement, en collaboration avec la Suède et la Banque européenne d’investissement. La BEI fournit une assistance technique aux banques et aux entreprises à l’appui de nombreuses innovations écologiques comme celle-ci.

Dans le cadre de l’initiative « EU for Green Agenda in Serbia », l’équipe chargée du projet de purificateur d’air a reçu 44 000 euros de l’Union européenne pour construire un système de filtration pilote dans le centre commercial d’Ušće à Belgrade. Ce système comprend deux purificateurs d’air et les dispositifs d’énergie éolienne et cinétique qui génèrent de l’électricité verte pour faire fonctionner le système de filtration.