Une appli multilingue et multidevise

Tamara Zjačić, directrice adjointe de Charge&Go, espère la mise en place de réglementations qui favorisent l’usage des voitures électriques et l’installation de bornes de recharge. Charge&Go

Les propriétaires de véhicules électriques doivent savoir où trouver des bornes de recharge et si elles sont disponibles afin de planifier leurs déplacements. Après un partenariat avec la plateforme de recharge européenne, Virta de 2020 à 2023, Charge&Go a commencé à développer son application mobile et sa plateforme numérique, qui aident les conducteurs à trouver des stations de recharge, vérifier qu’elles sont disponibles et à payer la recharge. Pour créer le logiciel multilingue et multidevises de l’application, l’entreprise a reçu une subvention du Fonds serbe pour l’innovation et d’un programme de l’Union européenne qui aide les petites entreprises à devenir plus innovantes et à mieux maîtriser les technologies.

« Notre plateforme mobile est le fruit du travail acharné des experts locaux qui ont dû intégrer les exigences spécifiques propres à différents marchés, y compris la réglementation fiscale, la protection des données à caractère personnel, diverses devises et langues, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée », explique Tamara Zjačić.

Les utilisateurs de l’application Charge&Go peuvent avoir accès à plus de 400 000 stations dans plus de 30 pays. Le réseau de bornes de recharge de l’Europe s’est amélioré. Il existe aujourd’hui environ 900 000 bornes de recharge publiques. Mais l’Europe est loin derrière des pays comme la Chine, qui compte plus de 3,2 millions de stations de recharge.