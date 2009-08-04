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PUBLIC SECTOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 200 000 000 €
Services : 200 000 000 €
Date(s) de signature
4/03/2010 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 août 2009
Statut
Référence
Signé | 04/03/2010
20090283
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Public Sector Research and Development
Ministry of Science and Technological Development
Katarina Petrovic
22-26 Nemanjina Street
11000 Belgrade, Republic of Serbia
Tel/Fax. +381 11 3616528
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million.
EUR 420.8 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns a series of investments aimed at revitalising public R&D in Serbia. These investments, spread throughout Serbia, include upgrading of existing infrastructure, creating a new science centre, construction of student and young scientist accommodation and upgrading the academic computer network.

R&D in Serbia has suffered 20 years of neglect. This project is aimed at revitalising the country’s RDI activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Serbia has adopted environmental legislation in line with the standards mandated in the EU directives. The promoter will have to consider the environmental impact of both building construction and the proposed R&D activities in the context of planning and environmental regulations. The environmental consequences of the project should be acceptable but will be examined during appraisal.

Serbian public procurement law is consistent with Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. The Bank will require the Promoter to ensure that investments to be financed under this operation are consistent with EU procurement directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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