La faculté des sciences de l’organisation de l’université de Belgrade a vu le jour il y a 53 ans dans un bâtiment donné à l’origine par Marie de Roumanie, mère du dernier roi de Yougoslavie. L’une des facultés les plus populaires de l’enseignement supérieur en Serbie, elle reçoit généralement plus de 2 000 demandes d’inscription chaque année et n’accepte que les diplômés du secondaire les plus talentueux.

La faculté a toutefois besoin de s’étendre, d’introduire de nouveaux programmes d’études au goût du jour et d’offrir de meilleures conditions à ses 6 000 étudiants et 270 employés.

En avril de cette année, la faculté a pu bénéficier d’une nouvelle aile moderne de 6 056 m2. Il s’agit d’une étape majeure dans la modernisation de l’éducation serbe. L’investissement total de 9,3 millions d’euros a été financé par l’État serbe et la Banque européenne d’investissement, partenaire de longue date dans les secteurs de l’éducation et de la recherche-développement en Serbie.

De meilleurs équipements grâce au financement de l’enseignement supérieur en Serbie

Le nouveau bâtiment comprend deux auditoriums de 200 places, une salle de lecture dotée d’une bibliothèque, un laboratoire, des salles informatiques et de grandes salles multifonctionnelles, toutes équipées d’ordinateurs et de tableaux blancs interactifs. Ces améliorations permettront à la faculté d’accepter chaque année entre 25 et 30 % d’étudiants supplémentaires.

« Avec ce nouveau bâtiment, tous les membres du personnel devront se tenir informés des améliorations continues de nos processus éducatifs et scientifiques », explique Milan Martić, doyen de la faculté. « Les étudiants bénéficieront de ces nouvelles conditions, qui leur permettront d’exprimer tout leur potentiel. »

Après tout, la barre a déjà été placée haut. En effet, la faculté a récemment remporté le premier prix du prestigieux concours international CBS Global Case Competition 2022, auquel ont participé 300 équipes d’étudiants issus d’universités du monde entier.

Le financement de l’enseignement supérieur serbe suit le rythme du boom technologique

Saluant une tradition éducative de quarante ans ayant produit des élèves talentueux et éminents, Branko Ružić, ministre serbe de l’éducation, de la science et de la technologie, s’est réjoui de la construction d’un nouveau bâtiment qui n’a rien à envier aux institutions similaires d’autres pays de l’Union européenne.

« Je suis convaincu qu’à partir de maintenant, ce sera un privilège encore plus grand pour les étudiants, les professeurs et les chercheurs de travailler et d’étudier dans ce type d’environnement », a-t-il déclaré.

La faculté a récemment reçu l’habilitation du ministère pour l’organisation de nouveaux cours, notamment dans les domaines du génie logiciel, de l’ingénierie informatique et de l’intelligence artificielle. Cela représente une contribution importante au potentiel de l’économie serbe pour développer ses capacités en matière d’innovation et d’informatique.

Socle de prospérité et de compétitivité

« Sans investissement dans l’enseignement supérieur, il n’y a pas d’économie prospère », a déclaré la Première ministre serbe Ana Brnabić.

« C’est particulièrement vrai pour les technologies de l’information et des télécommunications, que nous avons définies comme le secteur présentant les plus grandes perspectives de croissance », a-t-elle ajouté. « Notre soutien depuis 2016 aux infrastructures dans les domaines de l’éducation, des sciences et de l’innovation a débouché sur une augmentation des exportations de ce secteur de près de 39 % en 2021. »

La Banque européenne d’investissement continuera d’encourager la modernisation des systèmes éducatifs dans les Balkans occidentaux, en tant que socle d’une croissance plus rapide et d’un avenir meilleur pour les générations à venir.

« La modernisation des universités, des laboratoires et des équipements éducatifs favorise la prospérité, la durabilité et la compétitivité », affirme Alessandro Bragonzi, chef du bureau de la banque de l’UE à Belgrade. « Elle permet à la Serbie de relever avec succès des défis mondiaux qui ont un profond impact sur notre quotidien. »