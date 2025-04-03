Usine Santis au sud-ouest de Casablanca Santis

Lorsque les frères Khalid et Amine Bennani ont lancé leur entreprise d’exportation de produits marocains, ils ont rapidement réalisé qu’il leur fallait multiplier les étapes de transformation pour augmenter leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices.

Par exemple, plutôt que de se limiter à la commercialisation de plantes et de semences comme le thym et le romarin, les deux frères ont investi dans des technologies permettant d’extraire des huiles essentielles et des ingrédients végétaux actifs, pour ensuite vendre ces extraits dans le monde entier, à un prix plus élevé. Ils ont doté leur entreprise, Santis, d’installations de transformation ultramodernes et créé des centaines d’emplois dans des zones rurales, axant dans un premier temps leur activité sur les ingrédients naturels pour les industries cosmétique et nutraceutique.

En 2021, Santis a obtenu un prêt d’environ 4,7 millions d’euros de la banque marocaine CIH Bank pour développer son activité, en particulier la production de caroubes, dont la gomme est utilisée dans les produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires. En 2021, la Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 60 millions d’euros à CIH Bank pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire mondiale.

« Au départ, nous n’avions ni le savoir-faire ni les ressources nécessaires pour mettre en œuvre nos plans pour le marché de la caroube, mais nous avons eu l’idée de créer davantage de valeur à partir de ce produit, ce qui correspondait parfaitement à la philosophie de notre entreprise », explique Othmane Bennani, directeur du développement commercial chez Santis. « Le prêt de la BEI a joué un rôle déterminant dans le succès de l’ensemble de nos activités liées à la caroube. »