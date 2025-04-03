Lorsque les frères Khalid et Amine Bennani ont lancé leur entreprise d’exportation de produits marocains, ils ont rapidement réalisé qu’il leur fallait multiplier les étapes de transformation pour augmenter leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices.
Par exemple, plutôt que de se limiter à la commercialisation de plantes et de semences comme le thym et le romarin, les deux frères ont investi dans des technologies permettant d’extraire des huiles essentielles et des ingrédients végétaux actifs, pour ensuite vendre ces extraits dans le monde entier, à un prix plus élevé. Ils ont doté leur entreprise, Santis, d’installations de transformation ultramodernes et créé des centaines d’emplois dans des zones rurales, axant dans un premier temps leur activité sur les ingrédients naturels pour les industries cosmétique et nutraceutique.
En 2021, Santis a obtenu un prêt d’environ 4,7 millions d’euros de la banque marocaine CIH Bank pour développer son activité, en particulier la production de caroubes, dont la gomme est utilisée dans les produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires. En 2021, la Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 60 millions d’euros à CIH Bank pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire mondiale.
« Au départ, nous n’avions ni le savoir-faire ni les ressources nécessaires pour mettre en œuvre nos plans pour le marché de la caroube, mais nous avons eu l’idée de créer davantage de valeur à partir de ce produit, ce qui correspondait parfaitement à la philosophie de notre entreprise », explique Othmane Bennani, directeur du développement commercial chez Santis. « Le prêt de la BEI a joué un rôle déterminant dans le succès de l’ensemble de nos activités liées à la caroube. »
- Découvrez comment une entreprise textile marocaine mise sur une production durable pour lutter contre la pollution.
Transformer les caroubes : une activité à forte valeur ajoutée
Les frères Bennani ont créé Santis à Casablanca en 1990 pour exporter des produits tels que des infusions à base de plantes, du café, du thé et des ingrédients cosmétiques. Le plan de l’entreprise pour le secteur de la caroube a démarré en 2019, lorsque les deux frères ont racheté trois usines à l’entreprise alimentaire américaine Cargill, à Fès et Essaouira, pour y transformer les caroubes avec une grande valeur ajoutée.
En six mois, les usines ont été remises en état, et l’entreprise a investi dans de nouvelles technologies. Elle a obtenu d’importantes certifications internationales, notamment la norme d’audit éthique SMETA, la norme de sécurité alimentaire FSSC 22000 et les labels casher et bio.
Ces changements ont permis à Santis de vendre de la gomme de caroube à des géants alimentaires multinationaux, tels que Kraft Heinz, Nestlé et Unilever. Ces entreprises utilisent la gomme de caroube pour la fabrication de crèmes glacées, de fromages à tartiner et d’autres produits laitiers. Dans les nouvelles installations, de nombreux emplois ont été créés pour des ingénieur(e)s, des technicien(ne)s, des opérateurs/opératrices de machines, des sous-traitants et les personnes récoltant les gousses de caroube sur place.
La Rolls-Royce des agents épaississants
Le caroubier produit des gousses de graines utilisées pour fabriquer la gomme de caroube. Le Maroc fournit près de la moitié de l’approvisionnement mondial en caroubes, mais l’arbre et ses fruits restent sous-utilisés. Environ 90 % de la récolte de caroubes au Maroc proviennent d’arbres sauvages, et la plupart des gousses brutes sont exportées et ne sont pas transformées dans le pays. Cela représente un vaste potentiel que le pays gagnerait à exploiter, en particulier à l’heure où la demande mondiale de gomme de caroube augmente.
La caroube est parfois appelée « or noir » ou « Rolls-Royce des agents épaississants » en raison de ses nombreuses utilisations dans l’alimentation, du lait maternisé aux aliments pour animaux de compagnie, en passant par les substituts de viande d’origine végétale. Cette polyvalence ouvre de réels débouchés, non seulement pour les exportateurs comme Santis, mais aussi pour les exploitations agricoles et les coopératives marocaines, en particulier si l’on opte pour la transformation locale plutôt que l’exportation des gousses brutes. En 2023, Santis a distribué entre 8 000 et 9 000 plants de caroubier aux coopératives et aux petits exploitants agricoles pour les aider à développer leur activité. Cela a aidé en particulier les familles rurales vivant dans les régions des montagnes de l’Atlas qui sont en proie à la sécheresse, car les caroubiers s’adaptent bien au climat aride de ces zones. Le caroubier nécessite peu d’irrigation dans ses premières années de croissance et peut se développer sans pesticides ni soins particuliers.
La Banque européenne d’investissement travaille actuellement à l’affectation du solde du prêt à CIH Bank dont Santis a bénéficié en 2021 ; un montant de 10 millions d’euros est notamment destiné à des initiatives en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. CIH Bank élabore ainsi des produits de prêt pour les petites entreprises qui répondent aux critères du Défi 2X au Maroc. Une assistance technique est également fournie par les services de conseil de la BEI. Le Défi 2X est une initiative mondiale visant à améliorer l’accès des femmes à des emplois de qualité et à des postes de direction.
- Découvrez comment, au Maroc, une entreprise espagnole crée des emplois sur le marché en pleine croissance du chocolat
Une présence renforcée à l’échelle mondiale
Grâce au prêt qui lui a été accordé, Santis a pu constituer un stock de matières premières et stabiliser les approvisionnements pendant les périodes de croissance rapide. En investissant dans les lignes de production, l’entreprise a également gagné en efficacité et en capacité d’exportation, deux facteurs essentiels pour répondre aux exigences élevées des clients multinationaux.
Pour renforcer sa présence à l’échelle mondiale, Santis a créé des centres dans des pays comme les États-Unis et les Pays-Bas. Les entrepôts et bureaux de distribution implantés sur ces sites permettent à l’entreprise de répondre rapidement aux besoins des clients sur des marchés clés et de réduire les goulets d’étranglement au niveau de l’approvisionnement. Le bureau de Rotterdam sert de porte d’entrée vers l’Europe, tandis que le centre de Chicago permet à Santis d’exploiter le potentiel qu’offrent les grandes industries laitières et alimentaires du Midwest américain.
L’entreprise investit également dans les technologies vertes telles que les panneaux solaires. Par exemple, près de Fès, une grande installation solaire devrait permettre de réduire de moitié les coûts d’électricité et aider Santis à satisfaire les normes environnementales des clients internationaux.
« Santis illustre bien la manière dont nos prêts créent des emplois et aident les entreprises locales à améliorer leurs exportations », déclare Jonathon Tabet, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement qui a travaillé sur cette opération. « Pour parvenir à ce résultat, nous devons travailler avec de bonnes banques locales, comme CIH Bank, qui connaissent le terrain et nous aident à trouver des investissements à fort impact. »
PUBLIC SECTOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
The project concerns a series of investments aimed at revitalising public R&D in Serbia.