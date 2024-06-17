Le nouveau Défi 2X vise 20 milliards de dollars pour les investissements en faveur des femmes

EIB

Une coalition multilatérale d’investisseurs des secteurs public et privé s’est engagée hier à investir 20 milliards de dollars dans l’autonomisation des femmes au cours des trois prochaines années, dans le cadre du Défi 2X.

Cette annonce est intervenue à la clôture du sommet des dirigeants du G7 en Italie, dont le communiqué officiel affirme le soutien des institutions financières et banques multilatérales de développement des pays du G7 :

« Reconnaissant le succès du Défi 2X, nous nous félicitons du nouvel engagement collectif, pris par nos institutions financières et banques multilatérales de développement et par d’autres membres de 2X Global, d’investir au moins 20 milliards de dollars dans des opérations axées sur l’égalité des sexes dans les pays en développement, en encourageant les investissements respectueux de l’égalité hommes-femmes et du climat.

Nous appelons d’autres acteurs publics et privés à se joindre au prochain Défi 2X, qui couvre trois années, pour faire progresser les changements quantifiables et les financements en faveur de l’autonomisation des femmes. »

Il s’agira de la troisième édition du Défi 2X, qui a été lancé pour la première fois en 2018 au Sommet du G7 au Canada ; il portait l’engagement des institutions de financement du développement du G7 à mobiliser 3 milliards de dollars d’investissements axés sur l’égalité des sexes entre 2018 et 2020.

Le premier Défi a nettement dépassé cet objectif, car plus de 11 milliards de dollars ont été levés. Un nouvel objectif de 15 milliards de dollars a été fixé lors de l’édition 2021 du Sommet du G7, au Royaume-Uni ; il a également été dépassé puisque 16,3 milliards de dollars ont été levés entre 2021 et 2022. En 2024, plus de 33,6 milliards de dollars d’investissements axés sur la dimension de genre ont été mobilisés dans le cadre du Défi 2X.

Dans l’édition 2024-2027 du Défi 2X, des investisseurs privés feront partie pour la première fois de l’initiative, qui s’est élargie pour inclure l’ensemble des bailleurs de fonds.

Sept participants du secteur privé se sont déjà engagés dans le Défi 2X, à savoir : Deetken Impact, le Fonds mondial pour l’innovation, I & P Investisseurs & Partenaires, Development World Markets (DWM), Advance Global Capital, Global Gender-Smart Fund (GGSF), géré par Innpact et Sarona Asset Management.

Jessica Espinoza, directrice générale de 2X Global, l’organisation indépendante qui gère le Défi, a salué cette nouvelle phase de l’initiative : « Il s’agit vraiment d’une étape importante dans l’évolution du Défi 2X que nous avons espérée et à la concrétisation de laquelle nous avons œuvré. La participation de bailleurs de fonds tant publics que privés au Défi représente une occasion extraordinaire de mobiliser encore plus de capitaux tenant compte de la dimension de genre, en faveur des femmes, de libérer leur potentiel et de stimuler la croissance économique. En combinant les ressources et l’expertise des secteurs public et privé, nous pouvons amplifier notre impact à l’heure où nous nous efforçons de resserrer l’écart entre les hommes et les femmes dans le domaine financier. »

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le succès du Défi 2X prouve combien les investissements soucieux de l’égalité des sexes peuvent puissamment contribuer à la construction d’une société plus juste et plus prospère pour toutes et tous. Je suis fière que le Groupe Banque européenne d’investissement ait été la première banque multilatérale de développement à adopter ces critères. Il est stimulant de voir d’autres suivre le même exemple, surtout des partenaires privés qui se joignent aussi à nous maintenant. Avec notre nouvel objectif ambitieux en ligne de mire, je me réjouis que davantage d’investissements soient encouragés pour autonomiser les femmes et promouvoir l’égalité des sexes. »

Un grand nombre d’institutions de financement du développement et de banques multilatérales de développement se sont engagées à soutenir l’édition 2024-2027 du Défi 2X. Il s’agit des organismes suivants :

● Banque asiatique de développement

● British International Investment (Royaume-Uni)

● Société belge d’investissement pour les pays en développement (Belgique)

● CDP Development Finance (Italie)

● DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (Allemagne)

● U.S. International Development Finance Corporation (États-Unis)

● Banque européenne d’investissement – BEI

● FinDev Canada (Canada)

● Finnfund (Finlande)

● FMO Entrepreneurial Development Bank (Pays-Bas)

● Société financière internationale

● Investment Fund for Developing Countries (Danemark)

● Japan Bank for International Cooperation (Japon)

● Japan International Cooperation Agency (Japon)

● Norfund (Norvège)

● Banque autrichienne de développement – OeEB (Autriche)

● Proparco (France)

● Swedfund (Suède)

● Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM)

Au titre du Défi 2X, les investissements sont évalués sur la base des critères 2X, le cadre qui sous-tend le Défi et qui est devenu la norme mondiale du secteur pour les investissements tenant compte de la dimension de genre. Les investisseurs participants soumettent leurs investissements admissibles respectueux de l’égalité hommes-femmes via la plateforme Challenge, gérée par Equilo.

Un argument pour investir dans les femmes

● S’il existait simplement une égalité entre les femmes et les hommes en matière d’entrepreneuriat, le PIB mondial pourrait augmenter de 3 à 6 %, dopant l’économie mondiale de 2,5 à 5 mille milliards de dollars.

● La Banque européenne d’investissement estime qu’une plus grande diversité de genre au sein de la main-d’œuvre pourrait entraîner une augmentation potentielle de 26 % du PIB mondial annuel et représenter 160 mille milliards de dollars de richesse en capital humain, ce qui pourrait améliorer les performances des entreprises de 15 %.

● Sur plus de 10 ans d’investissement, les entreprises fondées par une équipe comprenant une femme ont obtenu des résultats supérieurs de 63 % à celles dont l’équipe fondatrice était entièrement masculine.

● Dans une étude sur les sociétés de l’indice Russell 1000, Glenmede Investment Management a constaté que les entreprises présentant une plus grande diversité de genre (définies comme suit : dirigées par une PDG ou une présidente ; comptant plus de 20 % de femmes siégeant au conseil d’administration et plus de 25 % à des postes d’encadrement)

étaient plus performantes, affichant de meilleurs rendements et moins de risques.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI entend intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation des femmes dans son modèle économique et s’engage également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein. En 2023, la BEI a apporté un concours financier de 5,8 milliards d’euros à l’appui de 63 projets dans le monde, qui ont contribué de manière significative à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation économique des femmes. Plus de la moitié de ce concours a également soutenu l’action en faveur du climat.

À propos de 2X Global

2X Global est une organisation associative et de développement sur le terrain axée sur la mobilisation à grande échelle de capitaux intégrant la dimension de genre. Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’investissement, des bailleurs de fonds et des intermédiaires œuvrant sur les marchés publics et privés, tant dans les économies développées que dans les économies émergentes, aux fins de cette mission. S’appuyant sur une large gamme d’activités diverses, elle active et mobilise sa communauté mondiale pour faire progresser des programmes d’investissement intersectionnels, développer à grande échelle des projets sur le terrain, faire évoluer les mentalités et faciliter le déploiement des capitaux. En savoir plus sur www.2xglobal.org.

À propos de l’initiative Défi 2X

Le Défi 2X a été créé par les institutions de financement du développement des pays du G7 comme un appel à l’action en faveur de l’orientation de davantage de fonds vers des investissements qui donnent des moyens d’autonomisation aux femmes des pays en développement afin de leur permettre d’accéder à l’entrepreneuriat, à des postes de direction, à des emplois de qualité, ainsi qu’à des produits et des services qui renforcent leur participation à l’économie.