Égalité entre les sexes et autonomisation économique des femmes

La Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat définit la mise à disposition de financements climatiques qui intègrent la dimension du genre comme un domaine d’action prioritaire pour la BEI. La Banque s’engage à investir plus stratégiquement dans des projets qui appuient à la fois la transition écologique, la durabilité environnementale et l’égalité entre les sexes.

Nous investissons dans des projets qui permettent aux femmes de s’attaquer activement aux effets des changements climatiques, notamment en appuyant des entrepreneuses et des fonds en faveur du climat dirigés par des femmes. Nous veillons à ce que les femmes aient accès à des infrastructures et des services à faible intensité de carbone tout en nous attaquant aux inégalités entre les sexes, qui sont profondément enracinées. En outre, la BEI aide ses clients à fixer des objectifs en ce qui concerne les possibilités d’emploi et d’accès aux postes de direction pour les femmes dans le cadre de leurs projets en matière de climat au moyen de conseils et d’une assistance technique.

We have also adopted a set of Environmental and Social standards to notably address inequalities and other factors contributing to vulnerability, marginalisation and/or discrimination in an EIB project. Standard 7 promotes gender equality as a basic human right crucial for sustainable development by outlining the promoter’s responsibilities for assessing, managing and monitoring project impacts, risks and opportunities related to vulnerable persons/groups.

Nous nous sommes associés à British International Investment (BII), l’institution de financement du développement du Royaume-Uni, et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour diriger le groupe de travail 2X Climate Finance, une initiative au sein de 2X Global. L’objectif était de soutenir l’action climatique au moyen d’investissements tenant compte de la dimension du genre. En 2021, nous avons lancé une boîte à outils intitulée le Guide pour un financement climatique intégrant la dimension du genre (2X) dans le cadre de la COP 26 pour aider à identifier les possibilités d’investissement qui œuvrent à la fois en faveur de l’égalité entre les sexes et à l’appui des objectifs climatiques.