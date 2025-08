Depuis près de 30 ans, la Banque européenne d’investissement soutient Bologne au moyen de diverses opérations de financement. En 2021, la Banque a approuvé un prêt de 50 millions d’euros pour aider la ville à mettre en œuvre un plan d’action pour le climat et de régénération urbaine. Dans ce cadre, la ville modernisera des bâtiments publics pour les rendre plus résilients face aux changements climatiques et aux séismes. Les travaux concerneront principalement des écoles, des crèches, des bâtiments administratifs et des logements sociaux. De plus, Bologne promeut la mobilité durable et s’attache à moderniser des parcs et autres espaces publics de plein air.

« La durabilité n’est pas seulement une préoccupation climatique. Elle est aussi liée aux aspects sociaux et économiques », déclare Mariagrazia Bonzagni, cheffe de projet et directrice chargée de la planification et des statistiques pour Bologne. « Nous devions d’abord cartographier et comprendre où se situaient les principales lacunes concernant l’égalité de genre dans notre ville. Les services de conseil de la Banque européenne d’investissement ont été essentiels pour développer les outils informatiques et techniques nécessaires à l’accomplissement de ce travail. »