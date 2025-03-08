En cette Journée internationale des droits des femmes 2025, nous célébrons les grandes avancées enregistrées pour les femmes au cours des dernières décennies en matière d’indépendance financière ainsi que de participation à la vie publique, à l’activité économique et aux instances de pouvoir, mais nous prenons également acte des nombreux obstacles subsistant, voire des reculs constatés dans certaines parties du monde quant aux droits des femmes, notamment à l’aune de l’objectif de leur participation à la société sur un pied d’égalité.

Il reste encore beaucoup à faire pour éliminer les obstacles systémiques qui persistent. Toutefois, les données disponibles démontrent que la réduction des disparités de genre ne relève pas uniquement de l’équité, mais constitue aussi un moteur clé de la croissance économique, de l’innovation, de la stabilité et de la résilience.

L’Europe doit exploiter tous ses talents et faire en sorte que les femmes soient sur un pied d’égalité à l’échelle européenne. Les jeunes pousses (« start-up ») dirigées par des femmes sont encore rares et la proportion de femmes au sein des conseils d’administration est en moyenne de 34 % dans l’Union européenne, soit un résultat en progression mais encore loin de l’objectif visé par l’UE.

La justification économique est claire : les talents féminins recèlent d’énormes bénéfices potentiels. Les prestataires de services financiers pourraient enregistrer au total 700 milliards de dollars de recettes supplémentaires s’ils répondaient mieux aux besoins des femmes. Dans les entreprises dirigées par des femmes, on constate souvent des profils de risque plus faibles, des taux de remboursement plus élevés et une plus grande fidélité de la clientèle. Investir dans les femmes permet de jeter les bases d’une croissance économique plus inclusive ainsi que de sociétés plus fortes et plus stables. Enfin, les femmes conduisent l’action pour le climat et contribuent à une meilleure gouvernance. Les entreprises comptant au moins 30 % de femmes dans leur conseil d’administration obtiennent de meilleurs résultats en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

L’Union européenne a accompli d’importants progrès dans le cadre de sa stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, soutenant notamment deux directives historiques sur la transparence des rémunérations et l’équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration des entreprises. De plus, elle vient de dévoiler sa nouvelle feuille de route pour les droits des femmes. Ces initiatives ne se résument pas à l’établissement de règles. Elles s’attaquent aux inégalités systémiques et posent les jalons d’une croissance économique inclusive.

Au-delà de la législation, nous devons veiller à ce que les femmes disposent des outils et des ressources nécessaires pour prospérer, en particulier dans les domaines où elles sont sous-représentées, comme l’entrepreneuriat et la finance.