Nouvelle coopération entre le Groupe BEI et Santander Bank Polska en faveur des PME et de l’entrepreneuriat féminin en Pologne

La BEI, le FEI et Santander Bank Polska signent un nouvel accord de titrisation synthétique en vue d’injecter 5 milliards de zlotys dans les PME polonaises.

L’accent sera mis sur les entrepreneuses et les entreprises répondant à des critères en matière d’égalité hommes-femmes.

La Banque européenne d’investissement (BEI), le Fonds européen d’investissement (FEI), Santander Bank Polska et Santander Leasing ont signé un nouvel accord visant à soutenir les prêts aux petites et moyennes entreprises en Pologne, en mettant particulièrement l’accent sur le financement des entreprises qui répondent à certains critères en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Cette coopération devrait permettre de mobiliser jusqu’à 5 milliards de zlotys de nouveaux financements, dont au moins un tiers bénéficiera à des entreprises qui sont détenues ou dirigées par des femmes, promeuvent l’emploi inclusif ou proposent des produits conçus pour combler les inégalités de genre.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI et le FEI s’associent à Santander Bank Polska pour générer 5 milliards de zlotys de nouveaux financements en faveur des PME polonaises, en mettant particulièrement l’accent sur la réduction des écarts persistants entre les hommes et les femmes. Promouvoir l’égalité entre les sexes n’est pas seulement juste sur le plan éthique. C’est aussi judicieux sur le plan économique. Pourtant, les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes sont confrontées dans le monde entier à des difficultés disproportionnées pour accéder au crédit. Le Groupe BEI s’emploie à faire progresser l’égalité entre les sexes et l’autonomisation économique des femmes en leur garantissant un accès sur un pied d’égalité aux actifs, services, avantages et possibilités que ses investissements génèrent. L’année dernière, nos financements en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes se sont élevés à 3 milliards d’euros, et je suis heureuse de collaborer avec Santander sur cette question essentielle. »

Plus précisément, les parties ont signé un accord de titrisation synthétique au titre duquel le Groupe BEI investira un total de 3,9 milliards de zlotys en vue de réduire les risques de Santander liés à des prêts existants, et ce dans l’optique de faciliter l’octroi de nouveaux prêts. Une note détaillée sur la structure de l’accord, qui soutiendra également des projets en faveur du climat, est jointe sous le présent communiqué de presse.

Merete Clausen, directrice générale adjointe du FEI : « Nous sommes fiers d’avoir un réel impact au côté de Santander Bank Polska, en promouvant des financements intégrant la dimension du genre et écologiques. Avec cette opération, la première titrisation synthétique du Groupe BEI par le volume à ce jour, nous permettons à Santander de libérer du capital, lequel sera ensuite investi dans des domaines d’action ciblés. Depuis 2013, le Groupe BEI a mis à disposition 12 milliards d’euros pour des opérations de titrisation en Pologne et en Europe centrale et orientale. Il a ainsi contribué à stimuler une croissance robuste de ce marché dans la région et à approfondir les marchés des capitaux de l’Union européenne. »

Au cours des trois prochaines années, les entreprises polonaises pourront accéder à de nouveaux financements au titre de ce cinquième accord de titrisation synthétique conclu par le Groupe BEI avec Santander.

Magdalena Proga-Stępień, membre du conseil d’administration qui dirige la division Banque de détail chez Santander Bank Polska : « Depuis 15 ans, nous entretenons une collaboration continue avec le Groupe BEI en vue de trouver des solutions commerciales qui, avant tout, répondent aux attentes de notre clientèle et soutiennent la mise en œuvre de la stratégie du groupe Santander Bank Polska. Cette coopération a notamment pris la forme d’initiatives relatives aux liquidités et au capital. Chacune d’entre elles nous a permis de soutenir des segments tels que les PME et les ETI. Les opérations menées à terme jusqu’à présent ont contribué à accroître la disponibilité des financements pour ces groupes de clients, qui sont essentiels au développement de l’entrepreneuriat polonais. Cette opération revêt une importance exceptionnelle à mes yeux. Grâce au capital libéré, nous serons en mesure de soutenir encore mieux l’entrepreneuriat féminin en Pologne. »

Les activités de promotion de la diversité et de l’inclusion sont un élément important de la stratégie du groupe Santander Bank Polska. Outre des solutions et produits financiers qui promeuvent l’entrepreneuriat féminin, le groupe Santander Bank Polska met également en œuvre de nombreux projets de formation, comme « Strong in Business », qui renforcent les compétences des femmes actives dans le monde des entreprises. Il s’agit d’une série d’ateliers pédagogiques, ainsi que d’un concours pour les entrepreneuses qui distingue les meilleurs plans d’entreprise et permet aux participantes de décrocher des bourses d’étude et des financements. Plus de 3 600 femmes ont participé à la dernière édition du programme. Le groupe Santander organise aussi régulièrement des recrutements pour le programme mondial de développement des talents féminins intitulé « Santander W50 », auquel plus de 800 dirigeantes ont déjà participé. Ce programme les aide à s’approprier un style de leadership, à définir une patte personnelle et à rejoindre un prestigieux réseau mondial de dirigeantes.

Krzysztof Kowalewski, vice-président de Santander Leasing Poland : « Il s’agit du plus grand accord de titrisation de l’histoire de notre coopération avec le Groupe BEI. Grâce à cette collaboration fructueuse, nous soutenons les entrepreneurs et entrepreneuses de Pologne en leur offrant des conditions de financement plus favorables. Notre objectif est de faciliter l’accès à des fonds qui permettent aux entreprises de croître et d’investir dans leur avenir. Depuis des années, nous travaillons avec des institutions financières internationales pour utiliser les ressources financières disponibles à des fins socialement importantes, principalement pour soutenir les PME, financer des investissements respectueux du climat ou appuyer les entrepreneuses polonaises. » La part des entreprises dirigées par des femmes parmi les clients de Santander Leasing s’élève à 25 %, et nous nous réjouissons que cet indicateur ne cesse de croître. Il y a seulement six ans, la proportion était inférieure de 10 %. Nos clientes participent le plus souvent à des secteurs qui stimulent l’économie et l’innovation : commerce de gros et de détail, soins de santé, mais aussi activités libérales et scientifiques. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Le Groupe BEI publiera prochainement l’intégralité des résultats de ses activités en Pologne en 2024. Sa dernière enquête en date sur l’investissement (enquête EIBIS) a montré que la Pologne obtient de meilleurs résultats que ses homologues de l’Union européenne en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la direction d’entreprise.

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité et de l’appliquer en matière de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. En 2024, les financements de la BEI en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes ont représenté plus de 3 milliards d’euros et plus de 40 projets. Plus d’informations sur les initiatives de la BEI en faveur de l’égalité de genre.

La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. Nous avons inclus des objectifs en la matière dans notre modèle d’activité et mettons actuellement en œuvre une stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes. Nous appliquons des critères de financement pour l’égalité des sexes, fondés sur les critères de communication d’informations sur les investissements sexospécifiques (« critères 2X ») qui font référence à l’échelle mondiale.

Santander Bank Polska est l’un des plus grands groupes financiers et la plus grande banque privée de Pologne, qui offre des solutions financières de pointe à des clients particuliers, des très petites, petites et moyennes entreprises et à des entreprises nationales et internationales. Elle exploite l’un des plus grands réseaux d’agences et de points de vente partenaires. Elle propose aussi ses services via des canaux électroniques (services de banque mobile, notamment). Son utilisation des technologies modernes la place parmi les chefs de file en la matière dans le secteur bancaire. Elle fait partie du groupe Santander, un acteur d’envergure mondiale qui est présent sur 10 marchés clés en Europe et sur le continent américain (Espagne, Pologne, Royaume-Uni, Portugal, États-Unis, Chili, Brésil, Argentine, Mexique et Allemagne). La satisfaction et la fidélité des clients sont une priorité pour Santander Bank Polska. Pour cette raison, sa gestion à court et à long terme vise à créer des solutions, des produits et des services qui aident sa clientèle à prendre soin de ses finances personnelles et à gérer efficacement ses entreprises.