Réseau Women Climate Leaders

Des cas particuliers sont bien plus parlants que des chiffres et des graphiques. Découvrez pourquoi il est essentiel d’investir dans l’esprit d’initiative des femmes pour résoudre la crise climatique.
Pourquoi la présence de femmes à des postes de direction est importante pour l’action climatique
Barbara Balke, Marjut Falkstedt et Laura Piovesan, dirigeantes du Groupe BEI et co-présidentes du réseau, s’expriment.
L'intégration des questions de genre pour renforcer l'action climatique
Voilà comment la diversité de genre renforce la résilience et la durabilité face à un climat en mutation.
À la croisée du genre et du climat
Il faut considérablement augmenter le financement de la lutte contre les changements climatiques de façon à inclure les questions à la fois sociales et de genre.
Pour renforcer l’accès des femmes aux responsabilités
Le meilleur moyen d’atteindre les objectifs climatiques, et de doper les bénéfices, est de confier les responsabilités aux femmes.
Convergence de l’action pour le climat et de la dimension de genre
Investir en faveur des femmes pourrait aider à résoudre la crise climatique, compte tenu de l’influence qu’elles exercent en tant qu’agricultrices, consommatrices, membres influentes de leur communauté, travailleuses et entrepreneuses. Mais leurs voix sont rarement entendues.
En savoir plus sur les opérations du Groupe BEI
Agir pour faire face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui est décisive.
Soutenir des projets et des investissements qui donnent des moyens d’action aux femmes dans le monde entier.
