Réseau Women Climate Leaders

À la croisée de l’action pour le climat et de l’égalité entre les sexes

Favoriser le changement

Dans le monde entier, les femmes subissent de manière disproportionnée les répercussions des changements climatiques. Cependant, malgré les difficultés, elles jouent également un rôle essentiel en contribuant à la mise en œuvre de solutions. Le réseau Women Climate Leaders (WCLN) est une initiative menée par le Groupe Banque européenne d’investissement afin de tirer parti de la position de cheffe de file des femmes dans les domaines de l’action climatique, de l’environnement et de la durabilité.

Ses principaux objectifs sont les suivants :

  • Encourager le réseautage
    de dirigeantes européennes de haut niveau sur des questions d’une importance cruciale pour l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, l’environnement et la durabilité en Europe et dans le reste du monde.
  • Établir un leadership éclairé
    pour que les nouveaux modèles économiques, les produits financiers voulus, les rapports non financiers, les nouvelles technologies et l’innovation soient perçus comme des possibilités d’activité.
  • Renforcer la visibilité
    des femmes qui agissent comme cheffes de file de l’action pour le climat, l’environnement et la durabilité au sein de l’UE et dans le monde, et encourager davantage l’accès des femmes aux responsabilités.
  • Sensibiliser
    à la convergence des luttes pour le climat et l’égalité entre les sexes en favorisant le partage des connaissances et en recueillant des retours d’information.

Une année de résultats concrets

À l’occasion de son premier anniversaire, le réseau Women Climate Leaders publie cinq recommandations concrètes pour aider les PME et les ETI à accélérer les investissements verts et l’innovation

Lire le document dans son intégralité  

Membres

Le réseau Women Climate Leaders rassemble des dirigeantes accomplies issues des 27 pays de l’UE et aux parcours divers dans le secteur privé, qui font preuve d’un esprit d’initiative remarquable en matière d’action en faveur du climat.

  L’adhésion à ce réseau se fait à titre individuel, et non au niveau d’une entreprise, et uniquement sur invitation.

Liste des membres du réseau  

À la une

Des cas particuliers sont bien plus parlants que des chiffres et des graphiques. Découvrez pourquoi il est essentiel d’investir dans l’esprit d’initiative des femmes pour résoudre la crise climatique.

Pourquoi la présence de femmes à des postes de direction est importante pour l’action climatique

Barbara Balke, Marjut Falkstedt et Laura Piovesan, dirigeantes du Groupe BEI et co-présidentes du réseau, s’expriment.

L'intégration des questions de genre pour renforcer l'action climatique

Voilà comment la diversité de genre renforce la résilience et la durabilité face à un climat en mutation.

À la croisée du genre et du climat

Il faut considérablement augmenter le financement de la lutte contre les changements climatiques de façon à inclure les questions à la fois sociales et de genre.

Pour renforcer l’accès des femmes aux responsabilités

Le meilleur moyen d’atteindre les objectifs climatiques, et de doper les bénéfices, est de confier les responsabilités aux femmes.

Convergence de l’action pour le climat et de la dimension de genre

Investir en faveur des femmes pourrait aider à résoudre la crise climatique, compte tenu de l’influence qu’elles exercent en tant qu’agricultrices, consommatrices, membres influentes de leur communauté, travailleuses et entrepreneuses. Mais leurs voix sont rarement entendues.

En savoir plus sur les opérations du Groupe BEI

Action en faveur du climat

Agir pour faire face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui est décisive.

Égalité entre les sexes

Soutenir des projets et des investissements qui donnent des moyens d’action aux femmes dans le monde entier.

