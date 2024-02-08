Des dirigeantes du secteur privé européen unissent leurs forces et lancent un nouveau réseau sous l’égide du Groupe BEI.

Ce réseau fournira des informations sur l’action climatique et le leadership des femmes.

Cette initiative vise à promouvoir des solutions financières innovantes, écologiques et inclusives.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a lancé le réseau Women Climate Leaders en réponse au défi urgent de faire avancer la transition écologique et de renforcer la résilience face aux changements climatiques. Cette initiative visant à accélérer la lutte contre les changements climatiques réunit d’éminentes dirigeantes du secteur privé issues de l’ensemble des 27 États membres de l’UE. Une quarantaine de membres de ce réseau se sont rencontrés pour la première fois à l’occasion d’un événement de deux jours organisé au siège du Groupe BEI à Luxembourg.

L’importance du leadership des femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions climatiques est largement reconnue. De nombreux pays intègrent l’égalité entre les sexes dans différents secteurs hautement prioritaires via leurs plans nationaux d’action en faveur du climat. Le nombre de cheffes d’entreprise dans ce domaine reste toutefois limité, alors même que les recherches de la BEI montrent que les entreprises dirigées par des femmes obtiennent de meilleurs résultats sur les plans environnemental, climatique, social et de la gouvernance. Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et maintenir le réchauffement planétaire à un niveau sans risque, il faut encourager la participation d’un plus grand nombre de femmes ainsi que leur leadership.

Le réseau Women Climate Leaders répond au besoin d’une participation solide des femmes à un haut niveau. Ses membres partageront leurs connaissances et leurs meilleures pratiques afin d’accélérer l’action en faveur du climat, et travailleront sur de nouveaux modèles économiques et moyens de faciliter la transformation écologique et à faible intensité de carbone.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Pour que la transition écologique soit un objectif atteignable pour tous et toutes, nous devons promouvoir des solutions abordables qui soutiennent la compétitivité, l’action pour le climat et la cohésion sociale. En unissant nos forces à celles de femmes éminentes du secteur privé, je suis sûre que le nouveau réseau Women Climate Leaders apportera des idées neuves et un nouvel élan pour davantage d’investissements porteurs de transformation. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Grâce à nos recherches, nous savons que les femmes pâtissent toujours d’un manque d’accès au financement et qu’un écart entre les femmes et les hommes en matière de financement persiste dans l’écosystème européen du capital-risque. Résorber cet écart et mettre l’accent sur le leadership des femmes stimulera les innovations climatiques, environnementales et sociales, étant donné que les entreprises favorisant la parité ont tendance à accorder une plus grande attention à la durabilité dans leurs efforts d’innovation. Je suis convaincue que notre travail collectif, par l’intermédiaire du réseau Women Climate Leaders, peut changer la donne. »

Le réseau Women Climate Leaders comprend 47 personnalités issues des 27 États membres de l’UE. Leur profil est varié en matière de parcours professionnel, d’expertise sectorielle, d’âge, de nationalité et de formation. Elles sont gestionnaires de fonds, directrices du développement durable et de la gestion environnementale, présidentes ou créatrices de fonds de capital-risque. Ce réseau est présidé par Barbara Balke, secrétaire générale de la BEI, Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI, et Laura Piovesan, directrice générale de la direction des projets de la BEI.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le Groupe BEI entend intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et elle s’engage également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein. En 2023, la BEI a apporté un concours financier de 5,8 milliards d’EUR à l’appui de 63 projets dans le monde, qui ont contribué de manière significative à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation économique des femmes. Plus de la moitié de ce concours a également soutenu l’action en faveur du climat.

Le FEI met fortement l’accent sur le soutien aux investissements axés sur le développement durable, l’innovation et les solutions en matière de climat et d’environnement ainsi que sur la promotion des investissements soucieux de l’égalité entre les femmes et les hommes. À cela viennent s’ajouter un soutien non financier et des activités de conseil. Le FEI cherche activement à soutenir des fonds de participation où une grande proportion de femmes prennent part aux décisions, afin de promouvoir la diversité et d’ouvrir des perspectives pour les entreprises dirigées par des femmes.