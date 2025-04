La BEI aux côtés de l’Ukraine

Nous condamnons l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Depuis le début de la guerre en 2022, nous avons alloué plus de 2,2 milliards d’euros pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine, notamment dans les domaines de la gestion de l’eau, des transports et de la sécurité énergétique. En 2024, nous avons investi 266 millions d’euros pour renforcer les infrastructures sociales et les entreprises du pays. Nous avons également fourni plus de 2 milliards d’euros de garanties au titre de notre Fonds EU for Ukraine et de la facilité pour l’Ukraine de l’Union européenne. Ces fonds serviront à financer la reprise et la reconstruction à partir de 2025.

Notre soutien est inébranlable – nous sommes et resterons aux côtés de l’Ukraine.