Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La Pologne renforce le fonds de la BEI pour la reconstruction de l’Ukraine en y apportant 25 millions d’euros supplémentaires

25 octobre 2024
EIB
  • La Pologne alloue 25 millions d’euros au fonds mis en place par la BEI en appui aux projets essentiels pour le redressement de l’Ukraine.
  • La contribution polonaise porte l’enveloppe du Fonds EU for Ukraine à près de 400 millions d’euros.

L’État polonais vient d’apporter 25 millions d’euros à un fonds établi par la Banque européenne d’investissement (BEI) et dédié à la reconstruction de l’Ukraine à la suite de l’invasion militaire à grande échelle de la Russie en 2022. L’accord conclu entre la BEI et la Pologne porte le Fonds EU for Ukraine à 398,35 millions d’euros.

Mis en place par la BEI en 2023, le Fonds vise à soutenir la reconstruction des infrastructures, le rétablissement des services essentiels et la croissance économique en Ukraine. S’inscrivant dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » (EU4U), qui appuie des projets de reconstruction publics et privés essentiels et améliore l’accès au financement pour le secteur entrepreneurial du pays, le Fonds a reçu à ce jour des contributions de la part de 14 États membres de l’UE.   

« La participation de la Pologne au Fonds EU for Ukraine, dont la BEI est à l’origine, marque une étape décisive dans le soutien à la résilience économique de l’Ukraine », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine. « Grâce à la contribution polonaise, le Fonds réunit désormais près de 400 millions d’euros. Ces ressources sont destinées à soutenir les investissements du secteur public visant à reconstruire les infrastructures essentielles, et à aider le tissu entrepreneurial de l’Ukraine à maintenir l’économie à flot. En outre, la BEI finance, sur ses ressources propres, des services de conseil permettant de préparer des projets d’investissement dans les infrastructures malgré la guerre en cours. »

« Le soutien à l’Ukraine est une priorité de longue date pour la Pologne, y compris dans le cadre de la coopération au développement. Depuis l’agression russe contre l’Ukraine, nous avons intensifié nos efforts pour répondre aux besoins humanitaires et aider l’Ukraine à se relever et à se reconstruire après la guerre. La Pologne est fière de compter parmi les instigateurs du Fonds EU for Ukraine, créé en 2023, et d’honorer ce jour son engagement politique grâce à cette contribution financière de 25 millions d’euros. Nous espérons que ces ressources aideront également la modernisation de l’Ukraine sur la voie de son adhésion à l’UE », a déclaré Jakub Wiśniewski, sous-secrétaire d’État au sein du ministère polonais des affaires étrangères.

Outre celle de la Pologne, le Fonds EU for Ukraine a reçu des contributions de la Belgique, de Chypre, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg et des Pays-Bas.

Les garanties fournies au titre du Fonds permettent à la BEI de soutenir des projets de reconstruction en Ukraine qui, à défaut, auraient pu présenter trop de risques pour être financés. Au moyen de subventions à l’investissement, le Fonds soutient également les promoteurs de projets et les bénéficiaires en réduisant les coûts d’emprunt encourus.

Le Fonds a déjà soutenu plusieurs projets, notamment en fournissant 25 millions d’euros à l’appui d’une initiative visant à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) en Ukraine et en Moldavie, et 50 millions d’euros en faveur de la nouvelle flotte du métro de Kiev, la capitale ukrainienne. Parmi les autres projets en préparation figurent des travaux de remise en état de logements endommagés, la réparation de routes d’exportation essentielles pour l’Ukraine et une ligne de crédit d’urgence pour les situations mettant la vie de personnes en danger.

Informations générales 

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI n’a cessé d’apporter un soutien sans faille à l’intégration du pays dans l’UE, qui est devenu encore plus vital depuis la guerre menée par la Russie contre le pays. La Banque, qui gère un portefeuille d’opérations signées d’une valeur de 7,3 milliards d’euros, accorde des financements à l’appui des infrastructures municipales, de l’énergie, des transports et des petites entreprises, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de soutenir la résilience et les efforts de reconstruction de l’Ukraine. Depuis le lancement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine en décaissant plus de 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays.

Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et du fonds du même nom, mis en place par la BEI, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux. La BEI joue également un rôle clé dans la mise en œuvre de la facilité pour l’Ukraine établie par l’Union européenne et dotée d’une enveloppe de 50 milliards d’euros.

Contact

Gabriela Baczyńska

Olga Sushytska

Press Office

Référence

2024-395-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • solidarity with Ukraine
  • Initiative « EU for Ukraine »
  • Économie
  • Le Comité de direction
  • Teresa Czerwińska
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse

4 août 2025

Des financements verts pour les ETI polonaises grâce au soutien de la BEI à l’activité de prêt de Crédit Agricole Bank Polska

Les entreprises polonaises vont bénéficier d’une impulsion donnée aux financements verts grâce à un prêt de 50 millions d’euros obtenu par Crédit Agricole auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Crédit Agricole Bank Polska, filiale polonaise de la banque française, utilisera le prêt de la BEI pour générer jusqu’à 100 millions d’euros de nouveaux crédits en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Pologne.

PME Le Comité de direction Teresa Czerwińska Pologne Union européenne PME
25 juillet 2025

Italien: partenariat BEI-Banca Ifis - 200 millions d’euros de prêts pour les pharmacies italiennes, avec un soutien particulier à l’entrepreneuriat féminin et à la cohésion

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banca Ifis ont conclu un accord de 200 millions d’euros visant à appuyer le développement des pharmacies italiennes, et plus particulièrement l’entrepreneuriat féminin. La signature a été annoncée aujourd’hui par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Rosalba Benedetto, vice-présidente de Banca Ifis.

Santé et sciences de la vie Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Italie Grèce Union européenne Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
23 juillet 2025

Réouverture d’une école de Tchernivtsi, ville du sud-ouest de l’Ukraine, après d’importants travaux de rénovation financés par l’UE

Un établissement scolaire de Tchernivtsi, ville du sud-ouest de l’Ukraine, a rouvert aujourd’hui après d’importants travaux de rénovation financés par la Banque européenne d’investissement (BEI). Le gymnasium n° 20 (un établissement de niveaux primaire et secondaire) a bénéficié d’une rénovation de 930 000 euros qui a permis d’améliorer les conditions d’apprentissage ou d’enseignement pour plus de 400 élèves et professeurs.