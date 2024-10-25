La Pologne renforce le fonds de la BEI pour la reconstruction de l’Ukraine en y apportant 25 millions d’euros supplémentaires

EIB

La Pologne alloue 25 millions d’euros au fonds mis en place par la BEI en appui aux projets essentiels pour le redressement de l’Ukraine.

La contribution polonaise porte l’enveloppe du Fonds EU for Ukraine à près de 400 millions d’euros.

L’État polonais vient d’apporter 25 millions d’euros à un fonds établi par la Banque européenne d’investissement (BEI) et dédié à la reconstruction de l’Ukraine à la suite de l’invasion militaire à grande échelle de la Russie en 2022. L’accord conclu entre la BEI et la Pologne porte le Fonds EU for Ukraine à 398,35 millions d’euros.

Mis en place par la BEI en 2023, le Fonds vise à soutenir la reconstruction des infrastructures, le rétablissement des services essentiels et la croissance économique en Ukraine. S’inscrivant dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » (EU4U), qui appuie des projets de reconstruction publics et privés essentiels et améliore l’accès au financement pour le secteur entrepreneurial du pays, le Fonds a reçu à ce jour des contributions de la part de 14 États membres de l’UE.

« La participation de la Pologne au Fonds EU for Ukraine, dont la BEI est à l’origine, marque une étape décisive dans le soutien à la résilience économique de l’Ukraine », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine. « Grâce à la contribution polonaise, le Fonds réunit désormais près de 400 millions d’euros. Ces ressources sont destinées à soutenir les investissements du secteur public visant à reconstruire les infrastructures essentielles, et à aider le tissu entrepreneurial de l’Ukraine à maintenir l’économie à flot. En outre, la BEI finance, sur ses ressources propres, des services de conseil permettant de préparer des projets d’investissement dans les infrastructures malgré la guerre en cours. »

« Le soutien à l’Ukraine est une priorité de longue date pour la Pologne, y compris dans le cadre de la coopération au développement. Depuis l’agression russe contre l’Ukraine, nous avons intensifié nos efforts pour répondre aux besoins humanitaires et aider l’Ukraine à se relever et à se reconstruire après la guerre. La Pologne est fière de compter parmi les instigateurs du Fonds EU for Ukraine, créé en 2023, et d’honorer ce jour son engagement politique grâce à cette contribution financière de 25 millions d’euros. Nous espérons que ces ressources aideront également la modernisation de l’Ukraine sur la voie de son adhésion à l’UE », a déclaré Jakub Wiśniewski, sous-secrétaire d’État au sein du ministère polonais des affaires étrangères.

Outre celle de la Pologne, le Fonds EU for Ukraine a reçu des contributions de la Belgique, de Chypre, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg et des Pays-Bas.

Les garanties fournies au titre du Fonds permettent à la BEI de soutenir des projets de reconstruction en Ukraine qui, à défaut, auraient pu présenter trop de risques pour être financés. Au moyen de subventions à l’investissement, le Fonds soutient également les promoteurs de projets et les bénéficiaires en réduisant les coûts d’emprunt encourus.

Le Fonds a déjà soutenu plusieurs projets, notamment en fournissant 25 millions d’euros à l’appui d’une initiative visant à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) en Ukraine et en Moldavie, et 50 millions d’euros en faveur de la nouvelle flotte du métro de Kiev, la capitale ukrainienne. Parmi les autres projets en préparation figurent des travaux de remise en état de logements endommagés, la réparation de routes d’exportation essentielles pour l’Ukraine et une ligne de crédit d’urgence pour les situations mettant la vie de personnes en danger.

Informations générales

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI n’a cessé d’apporter un soutien sans faille à l’intégration du pays dans l’UE, qui est devenu encore plus vital depuis la guerre menée par la Russie contre le pays. La Banque, qui gère un portefeuille d’opérations signées d’une valeur de 7,3 milliards d’euros, accorde des financements à l’appui des infrastructures municipales, de l’énergie, des transports et des petites entreprises, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de soutenir la résilience et les efforts de reconstruction de l’Ukraine. Depuis le lancement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine en décaissant plus de 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays.

Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et du fonds du même nom, mis en place par la BEI, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux. La BEI joue également un rôle clé dans la mise en œuvre de la facilité pour l’Ukraine établie par l’Union européenne et dotée d’une enveloppe de 50 milliards d’euros.