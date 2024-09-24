Ukraine : la BEI fournit 50 millions d’euros à Kiev pour le remplacement de ses rames de métro de fabrication russe par une flotte moderne

EIB

La BEI et Kiev ont signé un financement de 50 millions d’euros pour la modernisation du métro de la ville grâce à de nouvelles rames économes en énergie.

e financement aidera Kiev à ne plus dépendre de pièces détachées de fabrication russe pour son métro, tout en rendant le réseau de transport plus résilient et plus fiable dans la capitale, un facteur essentiel pour assurer la fluidité des activités commerciales et la mobilité des habitants au quotidien.

Ce concours de 50 millions d’euros, appuyé par le Fonds EU for Ukraine de la BEI, s’inscrit dans un dispositif de prêt plus vaste de 200 millions d’euros, approuvé par la Banque, en faveur de Kiev pour la rénovation de ses infrastructures liées au métro.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la municipalité de Kiev ont signé un accord de prêt de 50 millions d’euros destiné à financer l’achat de nouvelles rames de métro. Cette opération vise à moderniser la flotte du métro de Kiev et à fournir des services de transport fiables aux millions d’habitants de la capitale. L’accord a été signé ce jour au siège de la BEI à Luxembourg, lors de la visite d’une délégation de la municipalité de Kiev.

Avant la guerre, 80 % des composantes du métro de Kiev provenaient de fabricants russes. Mettre fin à cette dépendance est devenu par conséquent une priorité stratégique. La durée de vie opérationnelle de plus de 60 % de la flotte est dépassée. Le nouveau financement permettra de remplacer ce matériel obsolète par des rames plus modernes et plus économes en énergie auprès de fournisseurs locaux ou internationaux. Cette opération est conforme à la stratégie de développement de la ville de Kiev pour 2025 et à la stratégie nationale des transports de l’Ukraine à l’horizon 2030, l’objectif poursuivi étant la mise en place d’un système de transport public plus durable et plus fiable.

Le financement de 50 millions d’euros, soutenu par le Fonds EU for Ukraine de la BEI, représente la première tranche d’un prêt de 200 millions d’euros mis à disposition par la Banque et est exclusivement destiné à l’achat de nouvelles rames de métro à Kiev. Le solde de 150 millions d’euros sera libéré à la suite d’une étude de faisabilité financée par la BEI qui déterminera l’option la plus viable entre l’acquisition de nouvelles rames supplémentaires et la modernisation d’une partie de la flotte existante. Le prêt dans sa totalité permettra à Kyivskyi Metropoliten, l’entreprise municipale qui exploite le métro de Kiev, de rénover ou de remplacer entre 120 et 160 rames, améliorant ainsi les infrastructures de transport de la ville.

Mykola Povoroznyk, premier chef adjoint de la municipalité de Kiev : « Malgré cette invasion de grande ampleur, Kiev continue de se développer. Tous les secteurs de l’économie de la ville ont été réorganisés pour fonctionner en situation de guerre. Il s’agit non seulement d’assurer un fonctionnement stable, mais aussi de stimuler le développement au moyen de technologies modernes. Les donateurs étrangers jouent également un rôle actif à cet égard. La BEI est un partenaire fiable de longue date de Kiev. Ce projet de modernisation du métro de la capitale est important pour notre ville, et nous sommes très reconnaissants envers la BEI qui soutient sa mise en œuvre. Le métro est l’un des modes de transport les plus appréciés à Kiev. Des millions de passagers l’utilisent chaque jour. Par conséquent, il importe avant tout que l’achat de rames modernes et économes en énergie contribue à la sécurité du transport de passagers et à une meilleure utilisation des fonds provenant du budget municipal de Kiev pour le matériel roulant. Il s’agit aujourd’hui d’un enjeu urgent et hautement prioritaire, compte tenu de l’état de guerre en Ukraine. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Ukraine : « La BEI est fermement déterminée à soutenir Kiev et d’autres villes ukrainiennes dans la modernisation de leurs infrastructures, en particulier face aux défis actuels que pose la guerre. Le métro de Kiev est une artère de transport essentielle, et cet investissement améliorera considérablement sa fiabilité et sa résilience. Cette collaboration permettra de réduire la dépendance de Kiev à l’égard du matériel roulant, des pièces de rechange et des équipements de maintenance fabriqués en Russie. Il s’agit d’une étape majeure pour le renforcement de l’indépendance de l’Ukraine et l’alignement de ses réseaux de transport sur les normes européennes. Une connectivité fiable des transports est vitale pour la croissance économique et le bien-être des habitants de la ville. »

Soutien continu de la BEI à Kiev et à l’Ukraine

La BEI reste attachée à ses relations de longue date avec les autorités de Kiev et collabore étroitement avec celles-ci dans le contexte des projets de transport urbain qu’elle finance. Ces initiatives visent à améliorer la flotte de transports publics de la capitale et se sont déjà concrétisées par la livraison de 20 nouveaux tramways à plancher surbaissé à Kiev. Des autobus, des funiculaires et des rames de métro dernier cri seront livrés prochainement.

Depuis le déclenchement de la guerre par la Russie en Ukraine, la BEI a accordé plus de 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. Dans le contexte de son initiative EU for Ukraine (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, la BEI est déterminée à intensifier ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le Fonds EU for Ukraine (EU4U) a été créé en 2023 dans le cadre d’un programme plus vaste de soutien à l’Ukraine, l’initiative EU for Ukraine. Ce fonds vise à accélérer la réponse de BEI Monde aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures et à contribuer à soutenir l’économie du pays. Il soutient la mise en œuvre de projets essentiels de redressement et de reconstruction, auxquels participent les secteurs public et privé, et contribue à améliorer l’accès au financement pour les entreprises ukrainiennes. À ce jour, le fonds a obtenu des engagements représentant plus de 420 millions d’euros des États membres de l’UE.