BEI Monde et le conseil municipal de Kiev ont signé un accord portant sur des services de conseil visant à moderniser le réseau de transport public urbain et à investir dans le renouvellement et la rénovation du matériel roulant du métro.

Les services de conseil proposés, couverts par une subvention d’assistance technique de 480 000 EUR financée par le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental géré par la BEI, seront essentiels pour contribuer à assurer le maintien du transport urbain pendant et après la guerre, tout en garantissant la mobilité et la fourniture de services essentiels.

L’accord signé facilitera la modernisation future de la flotte de métro de Kiev et mettra fin à la dépendance à l’égard des voitures et des pièces de rechange fabriquées en Russie.

S’appuyant sur un partenariat fructueux de longue date, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Ville de Kiev ont signé aujourd’hui un nouvel accord de coopération lors de l’édition 2023 du Kyiv Investment Forum organisée à Bruxelles. Selon cet accord, la Ville de Kiev bénéficiera de services de conseil stratégiques pour transformer son réseau de transport électrique urbain et élaborer des investissements importants visant à moderniser le matériel roulant du métro, mettant ainsi fin à la dépendance actuelle à l’égard de la fourniture de pièces de rechange et de matériel russes. Ce nouveau partenariat, qui recouvre à la fois des services de conseil et des travaux préparatoires, sera soutenu par une subvention d’assistance technique de 480 000 EUR provenant du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), que gère la BEI.

Dans le cadre de cet accord, la BEI fournira des services de conseil pour aider la Ville de Kiev à gérer et à suivre efficacement le projet « Urban electric transport » d’un montant de 100 millions d’EUR, signé en décembre 2021. Ces services comprennent également la communication d’orientations sur des procédures de passation de marchés efficaces qui respectent les normes de la BEI. Lancé en 2023 dans le contexte de la guerre en cours, ce projet vise la modernisation des trolleybus et de la flotte du métro, essentielle pour améliorer le réseau de transport public de la ville. Le maintien et l’amélioration des infrastructures de transport urbain jouent un rôle particulièrement vital en temps de guerre, car ils garantissent la mobilité et participent à la mise à disposition de services et de fournitures essentiels, contribuant ainsi à la résilience et au bon fonctionnement de la ville dans des conditions difficiles.

Le soutien de la BEI à la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la modernisation du matériel roulant du métro de Kiev, pour laquelle 450 millions d’EUR d’investissements seraient nécessaires, selon les estimations, représente un élément clé de cet accord. Cette étude jouera un rôle déterminant dans la définition des grandes lignes du projet, en mettant l’accent sur la modernisation ou le remplacement des voitures et composants du métro fabriqués en Russie par des solutions de substitution contemporaines et économes en énergie provenant de fournisseurs internationaux. Elle aidera Kiev à décider s’il convient de mettre à niveau les voitures existantes au moyen d’équipements et de composants clés conformes aux normes européennes et non issus d’une production russe, ou plutôt d’acquérir du matériel neuf. Cette étude revêt une importance particulière : en effet, avant la guerre, environ 80 % du matériel roulant du métro de Kiev provenait de producteurs russes, ce qui signifie que mettre fin à cette dépendance est un objectif stratégique vital.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Ukraine : « Ce partenariat avec Kiev, qui repose sur des années de coopération fructueuse, réaffirme l’engagement indéfectible de la BEI en faveur du développement de l’Ukraine et de ses villes. Les services de conseil et l’appui financier de la BEI soutiennent non seulement des investissements dans les infrastructures, mais représentent aussi des contributions essentielles à la reprise et à la résilience du pays. Alors qu’avec l’accord signé aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’aide apportée à Kiev pour mettre en place un réseau moderne de transport public urbain, notre soutien global s’étend également à de nombreuses autres municipalités de l’Ukraine, facilitant ainsi leurs progrès sur la voie de l’intégration européenne et améliorant la qualité de vie de toutes et tous en ces temps difficiles. »

Vitali Klitschko, maire de Kiev : « Nous sommes reconnaissants à la Banque européenne d’investissement de son soutien indéfectible aux efforts de relance et de modernisation de notre ville. Les services de conseil fournis dans le cadre de cet accord sont importants pour guider l’utilisation stratégique de nos investissements. Ces conseils d’experts, financés par nos partenaires européens, nous aideront à investir plus efficacement dans la mise à niveau du réseau de transport public. En tant que ville européenne, Kiev s’efforce d’éliminer complètement sa dépendance à l’égard du matériel roulant, des pièces de rechange ou des équipements de maintenance fabriqués en Russie. Ce partenariat avec la BEI constitue une étape importante vers la concrétisation de cette indépendance. Il nous permet d’aligner nos infrastructures de transport sur des normes européennes plus larges. »

Soutien continu de la BEI à Kiev et à l’Ukraine

Maintenant les engagements conclus avant la guerre et qui subsistent malgré les difficultés, la BEI collabore avec les autorités de Kiev sur divers projets au titre de prêts-cadres de la BEI. Ces initiatives se sont concentrées sur la modernisation de l’infrastructure routière et de transport de la capitale, y compris sur l’acquisition de nouveaux tramways, autobus et funiculaires, ainsi que sur la mise en œuvre de mesures de sécurité routière dans la ville.

Depuis le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine, le Groupe BEI a affecté 2 milliards d’EUR pour répondre aux besoins immédiats du pays. En outre, le Fonds « EU for Ukraine », soutenu par les contributions des États membres et les garanties de la Commission européenne, a recueilli 500 millions d’EUR à ce jour. Ces contributions financières considérables démontrent la volonté indéfectible de la Banque d’appuyer les efforts de redressement et de reconstruction de l’Ukraine, concrétisant un engagement à long terme à soutenir l’Ukraine.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) a été créé en 2010 pour financer des opérations d’assistance technique dans les pays du Partenariat oriental. Les domaines prioritaires comprennent le développement du secteur privé, les infrastructures économiques et sociales ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. Ce fonds fiduciaire permet également de soutenir des programmes de renforcement des capacités, tels que des formations dans les pays bénéficiaires et des aides à l’appui de programmes institutionnels. Les opérations au titre du FFATPO sont financées par dix donateurs, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Suède, le Royaume-Uni et la Commission européenne.