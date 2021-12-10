©Oleksandr Zhabin/ Unsplash

Team Europe — La BEI investit dans les transports publics urbains durables en finançant de nouveaux trolleybus électriques et des voitures de métro à Kiev.

Il s’agit du premier prêt infra-étatique consenti par la BEI en Ukraine, proposé sur une base individuelle à une municipalité sans la garantie de l’État.

Le projet devrait bénéficier d’un dispositif d’assistance technique financé par des bailleurs de fonds de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, et le maire de Kiev, Vitali Klitschko, ont signé un accord de prêt de 100 millions d’EUR destiné au renouvellement des flottes de trolleybus et de métro de la ville. Le financement de la BEI permettra d’accroître la disponibilité et d’améliorer la qualité des transports publics urbains durables à Kiev, la capitale et la plus grande ville d’Ukraine, qui compte une population d’environ trois millions d’habitants.

Il s’agit du premier prêt infra-étatique octroyé par la BEI en Ukraine, proposé sur une base individuelle à une municipalité sans la participation de l’État. Ce nouveau modèle de financement s’inscrit dans le cadre de la stratégie de décentralisation financière et de délégation de l’État ukrainien. Le projet sera mis en œuvre par l’administration d’État de la Ville de Kiev, soutenue par les entreprises municipales Kyivpastrans et Kyivskiy Metropoliten.

Le projet prévoit des investissements dans des trolleybus et des voitures de métro. Il soutiendra le développement durable de la mobilité urbaine en finançant des modes de transports publics électriques, plus respectueux de l’environnement et plus économes en énergie. Un tel développement réduira la dépendance à l’égard des voitures particulières et les répercussions négatives qui en découlent sur le climat et la qualité de l’air à Kiev. Par conséquent, le projet contribuera à l’atténuation des changements climatiques ; il facilitera la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe par l’Ukraine.

Jean-Erik de Zagon, chef de la représentation de la BEI en Ukraine : « La BEI est fière de pouvoir contribuer à la modernisation des transports urbains électriques à Kiev, la capitale et la plus grande ville d’Ukraine. Cette opération rendra les transports publics plus compétitifs, plus fiables et plus sûrs. Elle améliorera également la qualité des services aux passagers, en permettant de proposer des transports plus abordables, accessibles et confortables à un peu moins de trois millions de résidents. En tant que banque du climat de l’UE, la BEI estime que le développement d’un réseau efficace de transports publics électriques est essentiel pour lutter contre la pollution atmosphérique et augmenter la contribution de l’Ukraine à l’action mondiale pour le climat. »

Vitali Klitschko, maire de Kiev : « Le prêt de la BEI à l’appui de ce projet est l’occasion pour Kiev de mobiliser des ressources pour acheter de nouveaux trolleybus et voitures de métro modernes et agrandir le réseau de transports électriques. Être la première commune d’Ukraine à recevoir un financement infra-étatique signifie beaucoup pour nous. Nous remercions l’Union européenne et sa banque, la Banque européenne d’investissement, de son soutien et de sa confiance. Les véhicules électriques neufs offriront de nombreux avantages aux habitants de la capitale et à ses visiteurs et faciliteront également la transition de Kiev, qui souhaite devenir une ville plus durable et plus respectueuse de l’environnement. Enfin et surtout, les nouveaux véhicules permettront de réduire les coûts d’exploitation supportés par la Ville. »

Chloé Allio, cheffe de la section « Coopération économique, énergie, infrastructures et environnement » de la délégation de l’UE en Ukraine : « La mobilité urbaine et les transports publics modernes figurent en tête des priorités de l’Union européenne. Nous pensons que cet appui de la Banque européenne d’investissement aidera Kiev à se doter de transports publics plus efficaces et plus respectueux de l’environnement, ce qui est essentiel au développement durable de la ville, ainsi que pour fournir des transports sûrs, confortables, inclusifs et de haute qualité aux habitants de Kiev. L’Union européenne est résolue à soutenir la croissance écologiquement durable à Kiev, conformément à l’esprit du pacte vert pour l’Europe. Des transports écologiques, propres et durables permettront certainement de réduire l’impact environnemental des déplacements quotidiens. »

Le projet devrait également être financé par des subventions d’assistance technique d’un montant d’environ 3 millions d’EUR destinées à soutenir l’élaboration du projet, le montage du dossier d'appel d'offres et la procédure de passation de marchés. Le 1er décembre 2021, le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental a octroyé une subvention de 480 000 EUR à l’appui du projet. La BEI est également en pourparlers avec des représentants du Partenariat pour la promotion de l'efficacité énergétique et de l'environnement en Europe orientale, une initiative multidonateurs, au sujet d’un autre dispositif d’assistance technique à l’appui du projet Kyiv City Urban Electric Transport. Ce projet sera cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, sur un modèle de financements parallèles.

Informations générales

La BEI intervient en Ukraine depuis 2007. L’Ukraine est le principal pays bénéficiaire de l’appui de la BEI dans le voisinage oriental, où elle représente plus de 60 % de l’activité de prêt de la Banque. Cette dernière met l’accent sur les infrastructures sociales et économiques, les transports et la connectivité, le développement du secteur privé local, l’efficacité énergétique, l’action climatique et l’innovation. À l’heure actuelle, la BEI est l’un des principaux investisseurs en Ukraine avec des projets signés représentant un montant de plus de 7 milliards d’EUR.

Le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) a été créé en 2010 pour financer des opérations d’assistance technique dans les pays du Partenariat oriental. Les domaines prioritaires comprennent le développement du secteur privé, les infrastructures économiques et sociales ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. Ce fonds fiduciaire permet également de soutenir des programmes de renforcement des capacités, tels que des formations dans les pays bénéficiaires et des aides à l’appui de programmes institutionnels. Les opérations au titre du FFATPO sont financées par sept États membres de l’UE : Autriche, France, Allemagne, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède, ainsi que par le Royaume-Uni.