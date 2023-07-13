Les premières contributions au Fonds de la Belgique, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Slovaquie s’élèvent au total à 383,3 millions d’EUR.

Le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Croatie et Chypre ont également annoncé une contribution au Fonds dont le montant reste à déterminer.

La taille du Fonds devrait augmenter encore à la faveur de futurs engagements.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les ministres de 16 pays de l’UE ont signé ce jour les déclarations d’intention concernant le Fonds EU for Ukraine de la BEI destiné à soutenir le programme de redressement et de reconstruction de l’Ukraine. Annoncé au printemps 2023 dans le cadre de l’initiative plus vaste « EU for Ukraine », le Fonds EU4U de la BEI contribuera à renforcer rapidement la réponse aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures et à soutenir son économie.

Les pays membres qui ont annoncé leur intention de contribuer au Fonds sont les suivants : Belgique (jusqu’à 6 millions d’EUR), Irlande (7 millions d’EUR), Espagne (70 millions d’EUR), France (100 millions d’EUR), Italie (100 millions d’EUR, contribution annoncée en avril), Lettonie (7 millions d’EUR), Lituanie (10 millions d’EUR), Luxembourg (1,3 million d’EUR), Pays-Bas (52 millions d’EUR), Pologne (25 millions d’EUR) et Slovaquie (5 millions d’EUR). En outre, plusieurs États membres ont confirmé leur soutien et leur volonté d’apporter au Fonds une contribution dont le montant reste à déterminer. Il s’agit du Danemark, de l’Estonie, de la Grèce, de la Croatie et de Chypre. La taille du Fonds devrait augmenter encore à la faveur de futurs engagements.

Le Fonds permettra à la banque de l’UE de poursuivre son soutien à l’Ukraine et constituera une solution temporaire en attendant l’adoption de mesures à plus long terme de l’UE.

Il facilitera la mise en œuvre de projets tant publics que privés, en mettant principalement l’accent sur les infrastructures municipales telles que les écoles et les hôpitaux, les réseaux de transport, les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les capacités numériques et de cybersécurité, ainsi que sur une amélioration de l’accès au financement pour les entrepreneurs ukrainiens.

La BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine dès le déclenchement de la guerre et décaissé 1,7 milliard d’EUR en 2022 pour contribuer à financer les réparations d’urgence des infrastructures du pays détruites par les bombardements russes. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative EU for Ukraine et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Compte tenu de l’ampleur des besoins en Ukraine, un impératif financier s’impose à la communauté internationale : celui de fournir un soutien supplémentaire permettant de répondre aux besoins immédiats et de reconstruire. Je suis profondément reconnaissant aux États membres de l’UE qui se sont déjà engagés à apporter une contribution au Fonds EU for Ukraine de la BEI ainsi qu’à tous ceux qui ont exprimé leur soutien ce jour. Les engagements présents et à venir soutiendront l’économie de l’Ukraine et sa résistance farouche face à l’invasion russe. Le soutien exprimé ce jour contribuera également à ouvrir la voie à l’adhésion du pays à l’UE. Nous avons reconstruit avant, et en solidarité avec l’Ukraine et nos partenaires européens et internationaux, nous allons reconstruire à nouveau ! »

Denys Shmyhal, Premier ministre ukrainien : « Un soutien international doit être apporté d’urgence pour financer le redressement rapide de l’Ukraine. En particulier, les priorités que nous avons recensées sont l’énergie, le logement, les infrastructures critiques et sociales, ainsi que le secteur privé. Nous comptons sur le soutien de la BEI et de ses actionnaires, les États membres de l’UE, pour rétablir les infrastructures critiques. Nous sommes reconnaissants de l’aide rapide et opportune qu’ils nous apportent pendant la guerre. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : « Nous nous félicitons vivement de l’engagement financier des États membres de l’UE en faveur de ce nouveau Fonds de la BEI visant à soutenir et à amplifier le redressement et la reconstruction de l’Ukraine. Ces fonds seront déterminants pour mettre en œuvre une solide réserve de projets dans le cadre du dispositif d’aide de la BEI en faveur de l’Ukraine destiné à répondre aux besoins immenses du pays. Ils viendront également compléter la garantie de l’UE qui permet à la BEI d’accorder 100 millions d’EUR de nouveaux prêts au titre de cette initiative. Nous escomptons que davantage d’États membres s’engageront en faveur de cette initiative pour aider l’Ukraine à répondre à ses besoins les plus urgents en matière d’infrastructures et à maintenir sa stabilité macrofinancière face à l’agression ininterrompue de la Russie. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « Depuis le début de la guerre menée par la Russie, nous intervenons avec célérité pour aider l’Ukraine. Nous ne relâcherons pas nos efforts. Le Fonds EU for Ukraine nous permettra de poursuivre et d’intensifier notre soutien au pays jusqu’à l’adoption de nouvelles mesures de l’UE à plus long terme. Nous ne pouvons pas attendre la fin de la guerre pour aider l’Ukraine à reconstruire ses infrastructures et à redresser son économie. Nous devons le faire dès à présent. »

Vincent van Peteghem, ministre belge des finances : « La Belgique se tient prête à contribuer à l’initiative EU for Ukraine. La reconstruction de l’Ukraine nécessite d’importants efforts d’investissement des secteurs tant public que privé, conjuguant soutien financier et assistance technique sectorielle. Par conséquent, depuis les premiers jours de la guerre, la BEI est l’un des principaux partenaires à se tenir aux côtés de l’Ukraine. L’initiative EU for Ukraine est un nouveau jalon important dans notre soutien au peuple ukrainien. »

Marko Primorac, ministre croate des finances : « Nous avons nous-mêmes fait face à une agression du même type dans les années 90 et nous sommes conscients de l’importance de nous tenir aux côtés de nos amis ukrainiens, sur les plans tant financier qu’émotionnel. Nous exprimons tout notre soutien à l’Ukraine et réaffirmons également notre profond attachement à la solidarité commune de l’UE. »

Makis Keravnos, ministre chypriote des finances : « Chypre, qui est elle-même victime de l’invasion illégale de la Turquie et de l’occupation continue de son territoire, soutient les principes du droit international, y compris celui de la souveraineté territoriale. Compte tenu de nos expériences similaires, nous avons de l’empathie pour le peuple ukrainien et nous poursuivons notre contribution à l’effort de reconstruction du pays. »

Dan Jørgensen, ministre danois de la coopération pour le développement et de la politique climatique : « L’aide de la BEI est cruciale pour renforcer la réponse aux besoins les plus urgents de l’Ukraine. Le Danemark est prêt à coopérer étroitement avec la BEI pour mettre en œuvre des programmes en Ukraine à l’échelle tant du pays que de la région de Mykolaïv. »

Mart Võrklaev, ministre estonien des finances : « La BEI a la capacité et les ressources pour soutenir l’Ukraine et répondre aux besoins urgents de remise en état dès à présent. Nous sommes en mesure d’apporter notre contribution pour mobiliser ce soutien. »

Bruno Le Maire, ministre français de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : « Le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine est essentiel. Par conséquent, il est normal et nécessaire que la BEI contribue pleinement à cet effort collectif. Bien sûr, la situation exceptionnelle appelle une réponse exceptionnelle. Tel est le cas ici avec l’établissement du Fonds EU for Ukraine qui a vocation à apporter une solution transitoire permettant à la Banque de poursuivre sa mission cruciale en Ukraine. »

Kostis Hatzidakis, ministre grec des finances : « La Grèce apporte un soutien indéfectible à l’Ukraine dans sa lutte pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale. Notre contribution au Fonds de la BEI témoigne de notre engagement à aider à la reconstruction de ce que les horreurs de cette guerre injuste ont détruit. »

Michael McGrath, ministre irlandais des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement : « La Banque européenne d’investissement a joué un rôle de premier plan dans le soutien à l’Ukraine depuis l’invasion par la Russie. Je salue la nouvelle initiative EU for Ukraine et son Fonds, et je me félicite de soutenir des investissements prioritaires pour la reprise et la résilience de l’Ukraine en ces temps de crise. J’espère que le Fonds EU4U recevra un large soutien permettant de lui conférer la plus grande efficacité possible. À cet égard, j’ai l’intention de faire en sorte que l’Irlande soutienne cette initiative majeure et apporte une contribution financière de 7 millions d’EUR au Fonds, sous réserve du processus d’approbation national. »

Giancarlo Giorgetti, ministre italien de l’économie et des finances : « Je salue le succès de cette initiative que l’Italie a soutenu sans délai. La reconstruction de l’Ukraine aura une incidence positive tant sur le pays que sur l’équilibre géopolitique européen et mondial. »

Arvils Ašeradens, ministre letton des finances : « La Lettonie a annoncé ce jour une contribution de 7 millions d’EUR au Fonds EU for Ukraine de la BEI pour faciliter la poursuite des investissements en Ukraine de sorte à remettre en état les infrastructures endommagées et à rebâtir son économie. Le soutien global de la Lettonie à l’Ukraine représente plus de 1,3 % du PIB de notre pays, et nous continuerons à chercher des moyens de poursuivre notre appui de toutes les manières possibles. »

Gintarė Skaistė, ministre lituanienne des finances : « La Lituanie condamne avec fermeté la guerre d’agression brutale menée par la Russie contre l’Ukraine et est résolument et pleinement solidaire de la nation ukrainienne. Nous saluons la création du Fonds EU4U auquel nous nous engageons à contribuer à hauteur de 10 millions d’EUR, ce qui permettra à la Banque de continuer à financer des projets d’infrastructure urgents et de soutenir la résilience de l’économie ukrainienne. »

Yuriko Backes, ministre luxembourgeoise des finances : « Ce n’est pas le moment de relâcher nos efforts. Il nous incombe à tous de continuer à soutenir l’Ukraine pour l’aider à faire face aux conséquences humanitaires, économiques et sociales de cette guerre injustifiée et injustifiable. Le Luxembourg salue par conséquent la création du Fonds EU4U de la BEI et est heureux d’annoncer un engagement de 1,3 million d’EUR en faveur de cette initiative. À l’avenir, nous devons veiller collectivement en tant qu’États membres de l’UE à apporter à la BEI l’appui politique et la force d’intervention nécessaires pour poursuivre le soutien dont ont tant besoin l’Ukraine et le peuple ukrainien. »

Magdalena Rzeczkowska, ministre polonaise des finances : « La Banque européenne d’investissement soutenait activement l’Ukraine avant la guerre et poursuit son action après l’agression menée par la Russie. Ses financements ont sensiblement contribué à maintenir les fonctions de l’État et le fonctionnement des infrastructures critiques. La création du Fonds EU4U, grâce aux contributions d’États membres, dont la Pologne, permettra de poursuivre ce soutien jusqu’à ce que de nouveaux fonds soient alloués à la BEI dans le cadre du budget de l’UE. »

Michal Horváth, ministre slovaque des finances : « Nous sommes prêts à contribuer au Fonds EU4U. La guerre d’agression injustifiable menée contre l’Ukraine met à l’épreuve notre capacité à prendre des mesures efficaces pour soutenir la résilience économique et le développement dans notre voisinage immédiat. Le Fonds EU4U est une initiative positive qui devrait être suivie d’autres mesures audacieuses visant à assurer l’avenir de l’Ukraine au sein de l’Union européenne. »

Nadia Calviño, vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre des affaires économiques et de la transformation numérique : « Nous continuerons à apporter un soutien financier à l’Ukraine pour renforcer sa résilience et jeter les bases d’une reconstruction rapide. »

Sigrid Kaag, ministre néerlandaise des finances : « Nous devons nous tenir aux côtés de l’Ukraine et lui apporter notre soutien en maintenant son économie à flot et en appuyant sa reconstruction. L’Ukraine a tout notre soutien politique pour remporter la guerre, et nous reconnaissons l’importance de la présence continue de la BEI en tant que banque de l’UE en Ukraine. C’est pourquoi les Pays-Bas ont approuvé le Fonds EU for Ukraine, auquel nous prévoyons de contribuer à hauteur de 52 millions d’EUR. »

