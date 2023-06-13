La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont convenu de débloquer une garantie de l'UE permettant à la BEI d'accorder 100 millions d'euros de nouveaux prêts à l'Ukraine en vue d'un redressement rapide du pays, notamment pour la réparation des infrastructures municipales ou énergétiques. Cette garantie de l'UE est un des éléments de l'initiative EU for Ukraine (EU4U), approuvée par la BEI en mars 2023 et qui comprend également le fonds EU4Ukraine et une enveloppe d'assistance technique et de conseil d'un montant de 100 millions d'euros sur les fonds propres de la BEI.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré: «L'UE accroît son soutien afin de répondre aux besoins de financement pour le redressement rapide de l'Ukraine. En plus du milliard d'euros accordé pour le redressement rapide en faveur des secteurs critiques, la garantie convenue par l'UE permet à la BEI de prêter à l'Ukraine 100 millions d'euros supplémentaires à des conditions très favorables. Nous sommes déterminés à ramener la vie dans toutes les communautés en Ukraine qui souffrent de l'agression russe.»

La Commission utilisera le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), le bras financier de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) - Europe dans le monde, pour garantir jusqu'à 100 millions d'euros de nouveaux prêts de la BEI à l'Ukraine.

Les accords de prêt, rendus possibles par l'accord de garantie de 26,7 milliards d'euros signé entre la Commission européenne et la BEI en mai 2022, devraient être signés plus tard en 2023. Les fonds devraient ensuite être débloqués dès que l'Ukraine le demandera. Ces prêts contribueront à combler les besoins financiers de l'Ukraine pour atteindre ses priorités de redressement rapide en 2023, à la lumière de l'évaluation actualisée de ses besoins de redressement et de reconstruction.

Contexte

L'agression de l'Ukraine par la Russie continue de causer de terribles souffrances humaines, des destructions massives d'infrastructures, de villes et villages et une perturbation majeure de l'économie. Les frappes russes contre les cibles civiles, les infrastructures énergétiques et d'autres services essentiels ont entraîné des dégâts considérables. Les destructions de logements et de capacités de production ont été importantes, et l'accès à l'électricité, à l'eau et au chauffage est menacé.

L'UE et la BEI ont fourni des financements importants pour la modernisation de l'Ukraine et une aide d'urgence depuis le début de la guerre menée par la Russie. Au total, l'UE a débloqué 70 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine et sa population, dont 2,4 milliards d'euros de financements de la BEI à l'Ukraine, adossés à une garantie de l'UE, au titre de ce dernier accord.

Dans les conclusions de sa réunion du 15 décembre 2022, le Conseil européen a invité la BEI à renforcer son soutien pour répondre aux besoins les plus urgents de l'Ukraine en matière d'infrastructures, en étroite coopération avec la Commission et les institutions financières internationales (IFI).

Le conseil d'administration de la BEI a approuvé le 29 mars 2023 un nouveau train de mesures de soutien à l'Ukraine l'initiative EU for Ukraine (EU4U), envisageant entre autres la création d'un fonds fiduciaire («fonds EU4Ukraine») qui prévoirait un mécanisme de partage des risques entre le Groupe BEI et les donateurs. Cela permettra au Groupe BEI d'accorder à l'Ukraine de nouveaux prêts et de fournir d'autres produits pertinents, notamment des garanties partielles de portefeuille aux banques ukrainiennes.

La garantie de l'UE visant à permettre à la BEI de prêter 100 millions d'euros supplémentaires à l'Ukraine viendra compléter le fonds EU4Ukraine.

Pour en savoir plus

Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+)

Conclusions du Conseil européen (15 décembre 2022)

Initiative EU for Ukraine