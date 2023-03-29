L’initiative « EU for Ukraine » permettra de reconstruire les infrastructures, de répondre aux besoins d’investissement prioritaires et de soutenir les entreprises.

Un montant de 100 millions d’EUR en faveur d’une assistance technique pour recenser les projets, maximiser l’impact des investissements en vue de la reconstruction et soutenir l’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie à l’Union européenne.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour l’initiative « EU for Ukraine », un nouveau dispositif destiné à financer la reconstruction et le redressement du pays. Ce dispositif de nature temporaire permettra à la BEI de continuer à s’engager en faveur du pays pendant que le soutien de l’Union européenne attendu à moyen terme est mis en place.

La BEI a également validé des financements de 1,8 milliard d’EUR visant à promouvoir les transports durables novateurs, les activités d’innovation des entreprises, les énergies propres, l’action pour le climat et la transition numérique en Europe et ailleurs.

Dans le cadre de cette initiative, la BEI procédera à la création du fonds « EU for Ukraine », grâce auquel les États membres de l’Union européenne, la Commission européenne et d’autres pays et donateurs pourront soutenir la reconstruction et le redressement de l’Ukraine. Ce fonds fournira un rehaussement de crédit dans le cadre de prêts de la BEI en vue d’investissements des secteurs public et privé.

L’initiative « EU for Ukraine » s’accompagnera d’une enveloppe de 100 millions d’EUR destinée à l’assistance technique. Des conseils d’experts pourront ainsi être prodigués dans le domaine des meilleures pratiques de reconstruction tant en Ukraine qu’en Moldavie, et des projets d’investissement prioritaires mis en place pour aider les promoteurs ukrainiens et moldaves confrontés à des difficultés.

« La Banque européenne d’investissement se tient aux côtés de l’Ukraine depuis le début de la guerre et a été parmi les premières institutions financières internationales à répondre aux besoins immédiats du pays. La décision prise ce jour permettra à la BEI de continuer à opérer en Ukraine, en coordination avec d’autres IFI, pendant que l’affectation de ressources budgétaires à plus long terme de l’UE est mise en place. L’initiative de la banque de l’UE répond aux appels lancés par des responsables européens et ukrainiens en faveur du maintien d’une activité et d’une réponse aux besoins croissants du pays. Comme nous en avons fait le constat lors de nos échanges avec Oleksandr Kubrakov, vice-Premier ministre ukrainien, et les maires de Myrhorod et Kamianske, la reconstruction est déjà en cours et l’Ukraine a besoin de toute urgence d’une aide renforcée de la part de ses partenaires internationaux », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« La BEI, la banque de l’Union européenne, est déterminée à maintenir son soutien à l’Ukraine dans le cadre de l’initiative EU for Ukraine, que notre Conseil d’administration a approuvée aujourd’hui et qui débloquera des financements immédiats et à moyen terme en faveur d’infrastructures critiques. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’État ukrainien, la Commission européenne, la Banque mondiale et d’autres dans le cadre de la plateforme de coordination des donateurs du G7 afin de répondre ensemble aux besoins urgents de l’Ukraine. Nous disposons d'une solide réserve de projets et sommes prêts à fournir à nos contreparties en Ukraine l’assistance technique et les financements nécessaires pour reconstruire et rétablir les services essentiels, contribuer à la survie des entreprises et soutenir l’Ukraine sur la voie de l’adhésion à l’UE dans les mois et les années à venir », a indiqué Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

« La reconstruction et le redressement de notre pays, l’Ukraine, nécessiteront d’énormes efforts d’investissement associant savoir-faire technique et soutien financier. La Banque européenne d’investissement est un partenaire déterminant pour la reconstruction de l’Ukraine et la nouvelle initiative « EU for Ukraine » nous permet de rétablir les services de base, de rebâtir les réseaux d’énergie et de transport et de faire en sorte que les entreprises ukrainiennes puissent résister au conflit », a ajouté Oleksandr Kubrakov, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine.

Appui aux investissements prioritaires en Ukraine

En début de semaine, le vice-Premier ministre Kubrakov a informé le Conseil d’administration de la BEI des défis pressants auxquels est confrontée l’Ukraine et avait insisté sur les priorités d’investissement public et privé à court et moyen terme dans le pays. L’initiative « EU for Ukraine » fait suite à la demande du Conseil européen et des dirigeants ukrainiens de renforcer rapidement la réponse aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures.

L’initiative « EU for Ukraine » permettra à la BEI d’intensifier par le biais de contributions de donateurs les financements destinés à réparer les réseaux d’énergie et de transport endommagés, de soutenir les investissements municipaux visant à garantir une offre de services aux personnes déplacées et d’améliorer l’accès des entrepreneurs ukrainiens à des prêts, en coordination avec les partenaires ukrainiens et internationaux.

Elle permettra aussi de financer la réhabilitation d’infrastructures essentielles, notamment dans les domaines de l’énergie, des transports, de la santé, des services sociaux, du chauffage urbain, de la cybersécurité et de l’investissement des entreprises.

L’initiative « EU for l’Ukraine » soutiendra les investissements prioritaires pour la reconstruction et le redressement des secteurs recensés par l’État ukrainien, la Banque mondiale, la Commission européenne et les Nations unies dans la deuxième évaluation rapide des dommages et des besoins, publiée au début du mois.

Elle contribuera au renforcement des infrastructures sociales et municipales et permettra notamment de réparer des services endommagés, d’apporter un meilleur soutien aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et de faciliter l’accès des entreprises ukrainiennes au financement. Elle inclura aussi des financements en faveur d’entreprises qui ont perdu leurs débouchés d’exportation et souhaitent se réorienter vers les marchés de l’Union européenne.

« EU for l’Ukraine » est un dispositif de nature temporaire qui permettra à la banque de l’UE de continuer à s’engager en faveur du pays pendant que les propositions dans le cadre de l’examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel de l’UE sont en cours d’élaboration.

675 millions d’EUR pour l’innovation et l’entrepreneuriat féminin

La BEI a approuvé différents prêts pour 675 millions d’EUR à l’appui d’investissements portés par des entreprises innovantes dans toute l’Europe, notamment un soutien à la construction d’une méga-usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques dans le nord de la France.

Par ailleurs, elle a validé un soutien à une nouvelle initiative visant à améliorer l’accès des entrepreneuses au financement dans 11 pays d’Afrique centrale, qui prendra la forme d’une formation s’adressant spécialement aux dirigeantes d’entreprises et d’une assistance technique concernant les financements tenant compte de la dimension sexospécifique pour les institutions financières locales.

471 millions d’EUR en faveur des énergies propres et de l’adaptation aux changements climatiques

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé de nouveaux financements destinés à renforcer le déploiement des énergies renouvelables en Europe et en Amérique latine.

Il s’agit notamment de soutenir des sites éoliens et solaires en Autriche, un parc éolien terrestre en Lituanie ainsi que des investissements dans les énergies renouvelables au Brésil.

Un nouveau financement relevant de l’adaptation aux changements climatiques en Crète appuiera la construction d’un lac artificiel de retenue pour sécuriser l’irrigation de 4 350 hectares de terres agricoles et renforcer la protection contre les inondations.

250 millions d’EUR pour les transports

Le Conseil d’administration de la BEI, réuni aujourd’hui, a approuvé de nouveaux financements à hauteur d’un milliard d’EUR en faveur des transports, en particulier de l’amélioration de la sécurité, de l’efficacité énergétique et de l’accessibilité de six aéroports italiens.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI