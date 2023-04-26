L’Italie a annoncé son intention de mobiliser 100 millions d’EUR au profit du fonds fiduciaire de l’initiative EU for Ukraine (EU4U) que la Banque européenne d’investissement (BEI) a lancée en mars 2023 pour soutenir la reconstruction et le redressement de l’Ukraine. Giancarlo Giorgetti, ministre italien de l’économie et des finances, a communiqué cette contribution lors de la conférence bilatérale sur la reconstruction de l’Ukraine, organisée par le ministère italien des affaires étrangères à Rome, le 26 avril 2023. Cette conférence a réuni quelque 600 entreprises italiennes et 150 entreprises ukrainiennes, ainsi que des responsables politiques, des organisations internationales, des institutions financières et des représentants de haut rang de l’État ukrainien. Gelsomina Vigliotti, vice-présidente, y a représenté la BEI et exposé le soutien de la Banque en faveur de l’Ukraine.

Le financement de l’Italie et les contributions d’autres États membres de l’UE, de la Commission européenne et d’autres bailleurs de fonds permettront à la BEI d’intensifier son soutien à l’Ukraine déchirée par la guerre, notamment pour réparer les réseaux d’énergie et de transport endommagés, soutenir les investissements municipaux visant à fournir des services aux personnes déplacées et améliorer l’accès des entrepreneurs ukrainiens à des financements.

Lors de son allocution à la conférence bilatérale sur la reconstruction de l’Ukraine à Rome, le ministre Giancarlo Giorgetti a déclaré : « La BEI joue un rôle clé dans la reconstruction de l’Ukraine et la remise en état de ses infrastructures essentielles. Soutenir le peuple ukrainien est un devoir moral. La conférence Italie-Ukraine est pour moi l’occasion d’annoncer la contribution de l’Italie à hauteur de 100 millions d’EUR au fonds EU for Ukraine de la BEI. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « L’Ukraine doit de toute urgence réparer ses infrastructures essentielles et veiller à ce que les entreprises aient accès à des financements. Les investissements aideront dès maintenant le pays à se défendre contre l’agression russe et faciliteront la reprise de l’économie après la guerre. La Banque européenne d’investissement, qui est la banque de l’UE, jouera un rôle décisif d’appui à la reconstruction de l’Ukraine. Je suis profondément reconnaissant envers l’Italie pour son soutien de 100 millions d’EUR à l’initiative EU for Ukraine de la BEI. Cette contribution et les futurs engagements de soutien aideront à renforcer la résilience de l’Ukraine et à ouvrir la voie à l’adhésion du pays à l’UE. »

Initiative EU for Ukraine

La dernière évaluation rapide des dommages et des besoins réalisée par l’Ukraine en coordination avec l’Union européenne, les Nations unies et la Banque mondiale, estime à 14 milliards d’USD les investissements cruciaux à effectuer en 2023 pour répondre aux besoins les plus urgents d’ici la fin de la guerre ou la mise en œuvre d’une solution globale pour la reconstruction de l’Ukraine.

La BEI collabore avec les autorités ukrainiennes à la constitution d’une solide réserve de projets, actuellement estimée à 2 milliards d’EUR, dans le but d’appuyer les services publics et la relance de l’économie réelle.

En vue de concrétiser rapidement ces projets essentiels, les États membres de l’UE ont récemment approuvé une nouvelle initiative EU for Ukraine et, plus particulièrement, l’établissement d’un fonds fiduciaire qui permettra à la BEI de financer cette réserve de projets.

Ce fonds fiduciaire a vocation à assortir les lignes de crédit, les prêts concessionnels et les financements d’impact de la BEI de garanties partielles. Grâce à lui, la BEI pourra continuer à financer des projets urgents et vitaux sous l’égide de l’UE, en attendant l’émergence d’une solution de financement plus permanente.

Avec le concours de la Commission européenne et de donateurs potentiels, la BEI s’emploie actuellement à rendre opérationnel le fonds fiduciaire. Les actionnaires de la BEI ont également approuvé l’octroi de 100 millions d’EUR pour les missions d’assistance technique de la Banque visant à accélérer la mise en œuvre des projets et à accroître leur impact.