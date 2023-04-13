Werner Hoyer, président de la BEI, et Teresa Czerwińska, vice-présidente chargée des opérations de la Banque en Ukraine, ont présenté la nouvelle initiative « EU for Ukraine » à Washington cette semaine. Alors qu’il exposait l’initiative à l’occasion de la troisième table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine, le président Hoyer a déclaré : « La survie de l’Ukraine ne dépend pas que des munitions et des armes, mais aussi du maintien de l’économie. C’est là notre priorité. »
Le président Hoyer a expliqué que l’initiative récemment approuvée par le Conseil d’administration de la BEI prévoit la création d’un fonds fiduciaire qui permettra aux États membres de l’Union européenne, à la Commission européenne et à d’autres pays et donateurs de soutenir la reconstruction et le redressement de l’Ukraine. Ce fonds fournira un rehaussement de crédit dans le cadre de prêts de la BEI en vue d’investissements des secteurs public et privé.
L’initiative comportera également un programme d’assistance technique de 100 millions d’EUR destiné à fournir des conseils d’experts dans le domaine des meilleures pratiques de reconstruction. Cette contribution vient s’ajouter au montant de 1,7 milliard d’EUR que la BEI, avec le soutien de la Commission européenne, a mobilisé et versé à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022.
Accueillant favorablement cette initiative, Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances, a déclaré : « Un appui international au financement d’une reprise rapide en Ukraine s’impose de toute urgence. Selon la deuxième évaluation rapide des dommages et des besoins, le montant nécessaire pour la reconstruction et le redressement du pays est estimé à 14 milliards d’USD en 2023. Les domaines prioritaires sont l’énergie, le logement, les infrastructures critiques et sociales, ainsi que le secteur privé. Et la nouvelle initiative de la BEI “EU for Ukraine” peut jouer un rôle important dans la remise en état de l’Ukraine, qui subit les conséquences dévastatrices de l’agression militaire. »
Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a pour sa part déclaré : « Le volet Assistance technique de notre initiative signifie que la BEI est déjà en mesure de constituer une réserve de projets qui répondent aux priorités et aux besoins urgents de nos partenaires ukrainiens. »
Cette réserve de projets, qui a déjà fait l’objet de discussions avec les ministères ukrainiens concernés, comprendra plusieurs programmes dans le secteur public pour un montant total d’environ 2 milliards d’EUR en faveur de la réparation et de la reconstruction des éléments les plus urgents dans les domaines des infrastructures de transport et des corridors logistiques du pays, de la transition numérique et de la cybersécurité, des infrastructures municipales et du soutien crucial au secteur de l’énergie.
S’exprimant à l’issue de la table ronde ministérielle, Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, a également salué la volonté de la BEI de poursuivre l’appui à la reconstruction et au redressement de l’Ukraine. « Les pays et les donateurs doivent à présent intensifier leur soutien financier en faveur de la reconstruction des infrastructures du pays, des investissements et des entreprises locales. La Commission européenne appuiera ces efforts. »
Le président Hoyer, la vice-présidente Czerwińska et la délégation de la BEI ont ensuite rencontré le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal et son équipe pour discuter de la réserve de projets que la BEI a constituée avec les autorités ukrainiennes. « Nous comptons sur le soutien de la BEI pour rétablir les infrastructures critiques et nous sommes reconnaissants d’obtenir de l’aide rapidement et en temps utile pendant la guerre », a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal lors de la discussion.
Au cours de la réunion, le président Hoyer a souligné l’engagement de la Banque à soutenir la résilience de l’Ukraine au moment où elle en a besoin, mais aussi à jeter les bases de l’adhésion du pays à l’UE.
« Notre initiative “EU for Ukraine” et l’importante réserve de projets sur laquelle la BEI travaille en étroite collaboration avec l’État ukrainien ne soutiendront pas seulement la résilience du pays face à l’agression russe, mais ce paquet et le soutien supplémentaire que nous entendons mobiliser avec l’aide des États membres de l’UE et de la Commission européenne ouvriront également la voie à l’adhésion du pays à l’UE », a déclaré le président Hoyer.
