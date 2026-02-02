Nos bureaux

La Banque européenne d’investissement a son siège au Luxembourg et des bureaux répartis dans ses régions d'activité. Les bureaux jouent un rôle important dans la relation entre la BEI et ses clients des secteurs public et privé ainsi que dans le renforcement de la coopération avec les institutions et partenaires locaux.
Autriche
Mattiellistraße 2-4
1040 Wien
+43 15053676
Belgique
Rond-Point Robert Schuman 6
1040 Bruxelles / Brussel
+32 27124111
Bulgarie
9 Moskovska Street
1000 Sofia
+359 29077900
Croatie
Bakačeva 3
10000 Zagreb
+385 16448208
Chypre
Labs Tower
Foti Pitta 4
CY-1065 Nicosia
Tchéquie
Palac DUNAJ
Národní 10
110 00 Prague 1
+420 229 010 193
Danemark
Frederiksborggade 15
1360 København K
+45 88745263
Estonie
Rotermann Spaces
Rotermanni tn 6-2nd floor
10111 Tallinn
Finlande
Aleksanterinkatu 46C
FI-00101 Helsinki
+358 968232100
France
6 rue Ménars
75002 Paris
Allemagne
Lennéstraße 11
10785 Berlin
+49 30590047900
Grèce
60 Vasilissis Sofias Avenue
115 28 Athens
+30 2146879600
Hongrie
Széchenyi István tér 7-8
1051 Budapest
+36 18037844
Irlande
NTMA Building - Treasury Dock
North Wall Quay
D01 A9T8 Dublin 1
Italie
Via Sardegna 40
00187 Roma
+39 0647191
Lettonie
Novira Plaza
Marijas iela 2a, Centra rajons
LV-1050 Rīga
Lituanie
Liejyklos g. 8
LT-01121 Vilnius
+370 52327400
Siège de la BEI
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 43791
Malte
Dragonara Business Centre
Dragonara Road - STJ 06 - St Julians Triq Dragunara
STJ 3141 St Julian's
Pays-Bas
Gustav Mahlerlaan
1212 1081 LA Amsterdam
+31 20 854 61 00
Représentation permanente du Groupe BEI auprès de l’UE
Rond-Point Robert Schuman 6
1040 Bruxelles / Brussel
+32 27124111
Pologne
Plac Piłsudskiego 1
-00-078 Warszawa
+48 221525350
Portugal
Avenida da Liberdade, 190 - 4°. A
1250-147 Lisboa
+351 213428989
Roumanie
Strada Vasile Lascăr 31, Sector 2.
020492 Bucureşti
+40 212086400
Slovaquie
House of Europe
Palisády 29
811 06 Bratislava
+421 222112120
Slovénie
Trg republike 3
SI-1000 Ljubljana
+386 13206240
Espagne
Calle José Ortega y Gasset, 29
28006 Madrid
+34 914311340
Suède
Hamngatan 13
111 47 Stockholm
+46 854082222
Albanie
Rruga Papa Gjon Pali II
Tirana
+355 42228320
Bosnie-et-Herzégovine
Skenderija 3a
71000 Sarajevo
+387 33254792
Représentation régionale de la BEI pour le Caucase du Sud
64B Ilia Chavchavadze Avenue
0179 Tbilisi
+995 322364364-166
Moldavie
Mitropolit Petru Movilă 10
MD-2004 Chișinău
+373 22807277
Monténégro
Vuka Karadžića 12
81 000 Podgorica
Pôle régional de la BEI pour les Balkans occidentaux
Vladimira Popovića 38-40
11070 Beograd
+381 1131217-56
+381 113121929
Turquie
Uğur Mumcu Caddesi No 88 – Zemin Kat, Gaziosmanpaşa
TR-06700 Ankara
+90 31240560-50
+90 3124374327
Turquie
Büyükdere Caddesi No:199, 24th floor. Levent
TR-34394 Istanbul
+90 2123179010
+90 2122697777
Pôle régional de la BEI pour l'Europe orientale
101 Volodymyrska Street
UA-01033 Kyiv
+380 443908018
Macédoine du Nord
Sv. Kiril i Metodij 52b
1000 Skopje
+389 23248517
Pôle régional de la BEI pour les Balkans occidentaux
Vladimira Popovića 38-40
11070 Beograd
+381 1131217-56
+381 113121929
Pôle régional de la BEI pour l'Afrique du Nord et le Proche-Orient
2005 C Corniche El Nil, Ramlet Boulak
11221 Cairo
+20 224619890
+20 224619891
Bureau de la représentation de la BEI pour la Cisjordanie et Gaza
PO Box 22207
9720982 Jérusalem
+972 544381882
Jordanie
Princess Basma Street, North Abdoun, PO Box 852099
11185 Amman
+962 64607000-165
Liban
City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Rue Barbir. PO Box. 11-4008 - Riad El Solh
1107 2150 Beirut
+961 1956900
Maroc
Avenue Attine
10100 Hay Riad Rabat
+212 537565460
+212 537565393
Représentation régionale de la BEI en Tunisie et en Algérie
Rue du Lac Windermere
1053 Les Berges du Lac Tunis
+216 71118900
+216 71280998
Représentation régionale de la BEI à Yaoundé pour l'Afrique centrale
1068 rue Onambélé Nkou. Quartier Nlongkak. BP 847
Yaoundé
+237 699416665
Pôle régional de la BEI pour l'Afrique occidentale et centrale
Avenue Terrasson de Fougères
01 BP 7811 Abidjan 01
+225 2720318391
Éthiopie
Cape Verde Road. Bole subcity, Kebele 03
PO Box 5570 Addis Ababa
+251 116612511-239
+251 116612877
Pôle régional de la BEI pour l'Afrique orientale
115, Waiyaki way, Westlands, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi
+254 202735260
+254 202713278
Représentation régionale de la BEI à Dakar pour le Sénégal, le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Mauritanie
12, Avenue Hassan II
Dakar
+221 338891100-4337
+221 338236885
Pôle régional de la BEI pour l'Afrique australe et l'océan Indien
Park Lane West
194 Bancor Avenue Waterkloof Glen Ext. 2
Pretoria, 0181
+27 124250460
+27 124250470
Barbade
Hastings Main Road, Christ Church
BB15156 Bridgetown
+1246 4348550
Brazil
St. de Habitações Individuais Sul EQL 6/8 Lote B – Lago Sul
71620 420 Brasília, DF
+55 6121043122
Représentation régionale de la BEI pour l'Amérique latine
Calle 116 número 7-15, interior 2, piso 5.
Bogotá
+57 6017477313
Représentation régionale de la BEI pour les Caraïbes
Calle César Nicolás Penson 85A, esq. Leopoldo Navarro.
Santo Domingo
+1809 4734496
+1809 4734031
Représentation régionale de la BEI en Chine et en Mongolie
Qiankun Mansion, 6 Sanlitun Xiliujie, Chaoyang District.
100027 Beijing
+86 1084548051
+86 1084548094
Représentation régionale de la BEI pour l'Asie du Sud
Shanti Niketan 5/5
110 021 New Delhi
+91 1166781919
+91 1166781955
Représentation régionale de la BEI pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique
Menara Astra 38th floor
Jalan Jendral Sudirman 5-6
10220 Jakarta
+62 2125546281
Fidji
Level 6, Tappoo City Complex
Corner of Scott & Usher Streets
Suva
+679 3313633
Représentation régionale de la BEI pour l’Asie centrale
International Business Centre, 15th Floor
107B Amir Temur Street
100 084 Tashkent
Uzbekistan
Royaume-Uni
125 Old Broad Street
EC2N 1AR London
+44 2073675950
États-Unis d'Amérique
2175 K Street NW
20037 Washington, DC
+1 2027296042
États-Unis d'Amérique
666 Third Avenue 31st floor
NY 10017 New York
+1 2122928651