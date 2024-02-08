La BEI a engagé 24,7 millions d’EUR au titre du Fonds EU for Ukraine (EU4U) dans Horizon Capital Growth Fund IV, avec pour objectif de renforcer les petites et moyennes entreprises en Ukraine et en Moldavie.

La participation de la BEI permettra de fournir du capital de croissance à une vingtaine d’entreprises alors que la guerre se poursuit.

Le Fonds EU4U, qui totalise à ce jour plus de 300 millions d’EUR d’engagements, a mobilisé des capitaux supplémentaires à l’appui de l’Ukraine et la Moldavie.

Lors d’une cérémonie de signature dans le cadre du Forum du Groupe BEI qui se tenait aujourd’hui à Luxembourg, la Banque européenne d’investissement (BEI) a confirmé son engagement de 24,7 millions d’EUR en faveur du fonds Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV). Cet investissement, financé via le Fonds EU4U de la BEI, constitue une étape cruciale qui démontre le soutien ferme de la Banque aux entrepreneurs visionnaires axés sur les technologies et l’exportation en Ukraine et en Moldavie.

Ce financement vise à soutenir la croissance et le développement d’une vingtaine d’entreprises. Le fonds HCGF IV a déjà investi dans ses trois premières entreprises innovantes axées sur les technologies, en se concentrant sur l’expansion de leurs plateformes de recherche-développement en Ukraine et sur le renforcement de leur rayonnement international. Cet appui est d’autant plus important que le secteur informatique devient de plus en plus vital pour l’économie et les entrées de devises de l’Ukraine. Ces entreprises bénéficiaires sont :

Preply, qui transforme l'apprentissage des langues en mettant les apprenants en relation avec des instructeurs, partout dans le monde, grâce à sa plateforme en ligne ;

GoIT, qui offre des programmes spécialisés d'enseignement de l'informatique pour répondre à la pénurie de compétences de la filière technologique ;

qui offre des programmes spécialisés d’enseignement de l’informatique pour répondre à la pénurie de compétences de la filière technologique ; Viseven, qui aide les entreprises pharmaceutiques à accélérer leur transformation numérique.

Ces investissements illustrent l’engagement de la BEI à promouvoir l’innovation, à soutenir l’entrepreneuriat soucieux de l’égalité des sexes et à catalyser la croissance économique dans la région. Le soutien du Fonds EU4U de la BEI a été essentiel pour permettre au fonds HCGF IV d’augmenter immédiatement les ressources financières disponibles et d’attirer de nouveaux capitaux.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Ukraine et en Moldavie : « Je suis heureuse de voir que notre premier projet au titre du Fonds EU for Ukraine progresse rapidement. L’investissement de la BEI dans le fonds HCGF IV représente un soutien important et tangible au secteur privé ukrainien. Cet appui est d’autant plus crucial que l’informatique devient un secteur d’exportation vital pour l’Ukraine, lui apportant des devises dont elle a grand besoin. Nous sommes honorés de travailler avec Horizon Capital, une entreprise qui fournit, en ces temps difficiles, des fonds propres de croissance aux entrepreneurs visionnaires d’Ukraine et de Moldavie. »

Lenna Koszarny, associée fondatrice et directrice générale d’Horizon Capital : « L’investissement de la BEI dans HCGF IV, un fonds emblématique qui est le premier et le plus important fonds créé à l’appui de l’Ukraine ces deux dernières années, représente plus qu’un engagement financier. C’est un vote de confiance à l’égard des entrepreneurs visionnaires ukrainiens et moldaves à la tête d’entreprises à croissance rapide axées sur les technologies et sur l’exportation. C’est aussi une reconnaissance concrète de la nécessité de veiller à ce que les entrepreneurs talentueux et méritants d’Ukraine et de Moldavie aient accès aux capitaux et aux outils dont ils ont besoin pour développer leurs activités, ce qui favorisera la transformation numérique, le développement durable, la création d’emplois et la résilience dont continuent de faire preuve ces économies. »

HCGF IV représente le premier projet soutenu au titre du Fonds EU4U. Le Fonds EU4U s’inscrit dans le cadre plus large de l’initiative EU for Ukraine, qui vise à répondre rapidement aux besoins urgents de l’Ukraine et à renforcer la stabilité économique du pays. Il a jusqu’ici recueilli environ 420 millions d’EUR de contributions annoncées par les États membres de l’UE qui ont manifesté leur intérêt à le soutenir – la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie – et il devrait encore s’étoffer grâce à des contributions supplémentaires. Son objectif principal est de faciliter le redressement et la reconstruction de l’Ukraine en soutenant des projets tant publics que privés, notamment des initiatives spécifiquement conçues pour simplifier l’accès des PME ukrainiennes aux financements, et favoriser ainsi leur croissance et leur développement en ces temps difficiles.

Informations générales

BEI

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’EUR pour contribuer à financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative EU for Ukraine et de son Fonds, combinés à la facilité pour l’Ukraine, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Horizon Capital

Horizon Capital est la principale société de capital-investissement en Ukraine. Gérant 1,5 milliard d’USD d’actifs provenant d’investisseurs disposant d’une assise de capital de plus de 630 milliards d’USD, elle a levé plus de 750 millions d’USD en capital de croissance. Horizon Capital soutient des entrepreneurs visionnaires à la tête d’entreprises à croissance rapide, principalement axées sur les technologies et les exportations, en Ukraine et en Moldavie. Ses fonds sous gestion ont soutenu plus de 170 entreprises employant quelque 80 000 personnes à ce jour.