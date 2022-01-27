Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La deuxième édition du Forum du Groupe BEI a réuni à Luxembourg de hauts responsables politiques, des dirigeants d’entreprise, des universitaires et des représentants de la société civile. Au cours de ces deux journées, les principaux orateurs et intervenants ont partagé leurs points de vue sur les perspectives de croissance de l’économie européenne, dans un contexte de guerre, d’inflation et de conditions financières difficiles, qui se sont ajoutées à des défis structurels chroniques comme le vieillissement de la population. Les participants ont pu entendre des propositions sur la façon de tirer parti des investissements dans les technologies vertes et numériques afin d’encourager l’innovation et les gains de productivité, sur fond de grave pénurie de compétences.

Ce Forum a été l’occasion de présenter le rapport sur l’investissement, que nous publions tous les ans et qui examine en profondeur les défis à relever pour assurer une compétitivité durable et qui fournit une contribution essentielle pour répondre à ces questions.

Regarder un résumé du Forum du Groupe BEI

Forum BEI : énergie propre et autonomie économique pour l’UE

Au cours des deux journées de la deuxième édition du Forum du Groupe BEI, des intervenants et des orateurs ont présenté des solutions possibles à une série de défis auxquels l’Europe est confrontée, des changements climatiques à la nécessité d’un approvisionnement sûr en ressources essentielles. Sur toute une série de questions, des spécialistes se sont fait l’écho de l’importance d’une position européenne coordonnée.

 Lire le récit  

Sessions quotidiennes

Retrouvez ci-dessous tous les enregistrements de nos tables rondes et principales interventions :

  • 11 heures - 11 h 30 (HEC) – Lancement officiel
    Lancement officiel du Forum 2024 du Groupe BEI, en présence de Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement, Luc Frieden, Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, et Charles Michel, président du Conseil européen
     Regarder la rediffusion
     Lire le discours de la présidente Calviño
     Lire le communiqué de presse
  • 11 h 30 - 12 h 45 (HEC) – Table ronde 1 : Un agenda politique européen pour relever des défis inévitables
    À l’approche des élections du Parlement européen, plusieurs dossiers politiques clés restent en suspens : le pacte vert, l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux, la migration et l’élargissement. Le prochain Parlement européen et la Commission européenne devront relever ces défis et saisir les occasions qu’ils présentent.
      Regarder la rediffusion
  • 13 h 45 - 14 heures (HEC) – Discours de fond de Nadia Calviño
    Discours de fond de Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement.
     Regarder la rediffusion
     Discours de fond de la présidente Calviño
  • 14 heures - 15 h 15 (HEC) – Table ronde 2 : Renforcer la compétitivité de l’Europe et bâtir un avenir juste, vert et résilient
    Après 2027, la tâche sera ardue pour la politique de cohésion. Cette table ronde s’est penchée sur l’avenir de la politique de cohésion et a examiné les défis actuels, les implications de la crise climatique persistante et des chocs récents, ainsi que les outils nécessaires pour renforcer la compétitivité de l’Europe et construire un modèle de croissance juste et résilient pour nos régions et nos villes.
     Regarder la rediffusion
  • 15 h 15 - 15 h 30 (HEC) – Discours de fond : Renforcer la compétitivité et la résilience de l’UE, le rôle central de l’investissement
    Discours de fond de Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes », commissaire chargé du commerce.
     Regarder la rediffusion
  • 16 heures - 17 h 15 (HEC) –Table ronde 3 : La sécurité énergétique en tant que défi commun
    L’accès à l’énergie, la sécurité de son approvisionnement et son caractère abordable jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et le développement. Cette table ronde a exploré le paradigme et le consensus émergents sur les modèles de bouquet et les chaînes d’approvisionnement énergétiques durables, ainsi que des moyens innovants d’accélérer la transition écologique et durable.
     Regarder la rediffusion
  • 17 h 15 - 17 h 25 (HEC) – Discours de fond : Europe 3.0 – Moderniser pour prospérer
    Discours de fond de Bertrand Piccard, initiateur, pilote et président de la fondation Solar Impulse.
     Regarder la rediffusion
  • 17 h 25 - 18 h 45 (HEC) – Table ronde 4 : Compétitivité et innovation dans l’industrie manufacturière européenne
    L’UE a récemment lancé différentes initiatives visant à renforcer sa compétitivité et sa capacité à innover ainsi qu’à accélérer le déploiement de nouvelles technologies. Cette table ronde a procédé à un échange de vues sur la manière de repositionner l’UE dans la course technologique mondiale et a examiné les besoins d’un marché unique fort, de compétences et d’investissements.
     Regarder la rediffusion
  • 9 heures - 9 h 15 (HEC) –Discours liminaire de fond
    Discours de fond de Jordan Schwartz, vice-président exécutif de la Banque interaméricaine de développement 
      Regarder la rediffusion
  • 9 h 15 - 10 h 30 (HEC) – Table ronde 5 : Relations économiques mondiales sur fond de fragmentation géopolitique
    Les réactions se font de plus en plus vives face à la mondialisation et à l’architecture financière qui la sous-tend. Néanmoins, les opposants à l’ordre institutionnel n’ont pas encore proposé d’alternative cohérente. Cette table ronde a exploré les relations économiques mondiales sur fond de fragmentation géopolitique.
      Regarder la rediffusion
  • 10 h 30 - 10 h 45 (HEC) – Discours de fond de Maroš Šefčovič
    Discours de fond de Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne
      Regarder la rediffusion
     Read Vice-President Šefčovič's speech
  • 11 h 15 - 11 h 30 (HEC) – Lacement du rapport 2023-2024 de la BEI sur l’investissement
    La BEI, par l’intermédiaire de Debora Revoltella, économiste en chef, a lancé son rapport 2023-2024 sur l’investissement.
      Regarder la rediffusion
  • 11 h 30 - 12 heures (HEC) – Discussion informelle : Prendre le pouls de la transition écologique
    À l’approche des élections européennes, la politique est de plus en plus dominée par des débats acharnés sur la manière de partager le fardeau de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation à leurs effets, tant au sein des pays que d’un pays à l’autre. Cette discussion informelle a abordé les possibilités et les coûts associés à la transition, ainsi que des questions en suspens sur l’effet distributif du réchauffement climatique et les choix politiques pour y faire face.
      Regarder la rediffusion
  • 12 heures - 13 h 30 (HEC) – Table ronde 6 : La voie vers l’élargissement
    La guerre menée par la Russie en Ukraine a incité l’UE à réfléchir à son élargissement. Les discussions sur la manière dont l’UE peut s’adapter à l’adhésion de l’Ukraine et d’autres pays candidats vont bon train et l’accueil de nouveaux États membres bénéficie désormais d’un large soutien. Cette session a porté sur le rôle que les institutions financières peuvent jouer conjointement pour accompagner les pays en voie d’adhésion sur la voie de l’intégration européenne et s’appuyer sur l’expérience acquise dans les Balkans occidentaux.
      Regarder la rediffusion
  • 12 heures - 13 h 30 (HEC) – Table ronde 7 : Comment la technologie façonnera-t-elle le secteur financier de l’UE à l’avenir ?
    La transition numérique stimule la résilience des entreprises face aux perturbations économiques et a aidé celles de l’UE à s’adapter sur fond de chocs répétés. La transition numérique des entreprises dépend de nombreux facteurs, comme la mise en place d’une infrastructure numérique adéquate et d’une réglementation favorable à la concurrence, le commerce avec des entreprises dans des secteurs innovants ou la disponibilité de financements pour permettre aux acteurs de l’économie les plus durement touchés– souventles plus modestes – d’améliorer leurs compétences numériques et de se développer.
      Regarder la rediffusion
  • 13 h 35 - 13 h 45 (HEC) – Conversation avec Márton Nagy et Mikolaj Dowgielewicz
    Conversation avec Márton Nagy, ministre hongrois responsable du développement économique, et Mikolaj Dowgielewicz, vice-secrétaire général de la Banque européenne d’investissement
      Regarder la rediffusion
Rapport 2023-2024 de la BEI sur l’investissement

L’économie européenne est sous pression. Ce rapport, qui s’appuie sur l’enquête annuelle du Groupe BEI sur l’investissement, donne un aperçu de la manière dont les entreprises de l’UE font face à cette pression et indique si elles prennent les mesures nécessaires pour transformer leurs activités.

 Consulter le rapport  

Points clés du Forum

Messages clés de nos conférenciers phares

Nadia Calviño

Présidente de la Banque européenne d’investissement

Charles Michel

Président du Conseil européen

Šime Erlić

Ministre croate du développement régional et des fonds de l’UE

Dr. Kevin K. Kariuki

Vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement

Jordan Schwartz

Vice-président exécutif de la Banque interaméricaine de développement

Björn Zikarsky

Président-directeur général de Pure Battery Technologies

Debora Revoltella

Économiste en chef à la Banque européenne d’investissement

Marjut Falkstedt

Directrice générale du Fonds européen d’investissement

Wopke Hoekstra

Commissaire européen chargé de l’action pour le climat

Odile Renaud-Basso

Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Bertrand Walckenaer

Directeur général adjoint de l’Agence française de développement

