La deuxième édition du Forum du Groupe BEI a réuni à Luxembourg de hauts responsables politiques, des dirigeants d’entreprise, des universitaires et des représentants de la société civile. Au cours de ces deux journées, les principaux orateurs et intervenants ont partagé leurs points de vue sur les perspectives de croissance de l’économie européenne, dans un contexte de guerre, d’inflation et de conditions financières difficiles, qui se sont ajoutées à des défis structurels chroniques comme le vieillissement de la population. Les participants ont pu entendre des propositions sur la façon de tirer parti des investissements dans les technologies vertes et numériques afin d’encourager l’innovation et les gains de productivité, sur fond de grave pénurie de compétences.

Ce Forum a été l’occasion de présenter le rapport sur l’investissement, que nous publions tous les ans et qui examine en profondeur les défis à relever pour assurer une compétitivité durable et qui fournit une contribution essentielle pour répondre à ces questions.