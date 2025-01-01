Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

L’Europe et le monde en général sont confrontés à de multiples crises simultanées : l’inflation, la guerre en Ukraine, l’insécurité énergétique et les changements climatiques. Par conséquent, les choix que feront les décisionnaires politiques, les institutions financières et les dirigeants d’entreprise européens en réponse à ces défis façonneront notre avenir pour les années à venir.

C’est pourquoi le Groupe Banque européenne d’investissement a organisé son tout premier Forum du Groupe BEI à Luxembourg les 27 et 28 février 2023 ; il a rassemblé des personnalités clés des secteurs public et privé pour aborder une série de questions, notamment les inégalités sociales, la stabilité économique, ainsi que les transitions numérique et écologique.

  En savoir plus sur l’ordre du jour et les intervenants sur le site web du Forum du Groupe BEI.

Forum highlights

Forum replay

Rediffuser le Forum du Groupe BEI, depuis les principales signatures en matière d’investissement jusqu’aux discours et tables rondes incontournables.

Werner Hoyer, président de la BEI
« Nous avons des propositions intéressantes à faire, mais nous sommes aussi en quête d’inspiration. »
Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI
« Il est impératif que nous soyons beaucoup plus ouverts et dynamiques sur les marchés en développement. »
Emmanuel Macron, président de la République française
« L’histoire n’a fait que valider l’existence et l’action de la BEI. »
Klaus Iohannis, président de la Roumanie
« Les fonds et les investissements européens ont été la source de la prospérité de la Roumanie. »
Oulimata Sarr, ministre sénégalaise
« Comment pouvons-nous tirer parti d’un système agricole et alimentaire résilient face aux changements climatiques et le développer à grande échelle ? »
Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse
« La lutte contre les changements climatiques offre les plus grands débouchés commerciaux de ce siècle. »
Sécurité énergétique et transition écologique
Pourquoi nous avons besoin de plus d’Europe
Global Gateway
Partenaires européens favorisant des investissements durables
Regarder la rediffusion intégrale

Récits à la une

L’occasion de se réinventer
De quoi l’économie européenne a-t-elle besoin aujourd’hui ?
La cohésion passe au vert
Le capital-risque au service de la technologie européenne

En savoir plus sur les activités de la BEI

 

 

BEI Monde

Nous instaurons la stabilité et la croissance durable et luttons contre les changements climatiques dans le monde entier.

 

 

Climat et durabilité environnementale

Agir pour faire face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui est décisive.

 

 

Ensemble pour relever les défis mondiaux

Au moyen d’une action multilatérale, la BEI vise à créer davantage d’emplois et entend œuvrer pour une planète propre et une meilleure qualité de vie pour tous et toutes.

 

 

Solutions pour le développement

La section Solutions pour le développement présente des projets et des idées qui ont une incidence notable sur l’économie mondiale.

 

 

Riposte face au COVID-19

Relever les défis liés à la santé et à l’économie en Europe et dans le monde.

 

 

Bulletin d’information de la BEI

Inscrivez-vous au bulletin d’information de la BEI pour recevoir une sélection mensuelle des meilleurs contenus.

All forum news

 

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
1 - 31
Jan Dec
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
Institutional EIB Institute
30-31
Oct Mar
2025 2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing