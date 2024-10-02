Ensemble pour relever les défis mondiaux

Guidé par la politique de l’UE, y compris les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur l’action en faveur du climat et des objectifs de développement durable des Nations unies, le Groupe BEI favorise une croissance durable au sein de l’Union européenne et ailleurs dans le monde. Cette approche sous-tend tous les produits et toutes les initiatives et activités de l’institution.
Le Groupe BEI collabore avec plusieurs agences des Nations unies ; il a mis en place des modalités de coopération pour le financement de services de conseil et d’assistance technique pour le PNUD, l’OMS, l’UNICEF, l’UNOPS, l’OIM et ONU Femmes. Par ailleurs, un accord portant sur un cadre de procédure pour la passation des marchés a été conclu pour le PNUD, l’UNOPS et le FIDA.
Avec ses partenaires, le Groupe BEI agit dans les domaines suivants :
En tant que banque européenne du climat, la BEI veille à intégrer des considérations climatiques dans toutes ses activités.
La BEI contribue à remédier aux causes profondes de la crise mondiale des déplacements forcés et à favoriser la résilience économique.
La BEI soutient la mise en œuvre d’infrastructures durables et innovantes. Avec ses partenaires, elle peut faire plus encore.
Des institutions et banques multilatérales de développement du monde entier, dont la BEI, se sont engagées à intégrer l’égalité hommes-femmes dans tous les aspects de leurs activités.
Sélection d’articles
Contribution du Groupe Banque européenne d’investissement aux objectifs de développement durable
Découvrez la contribution du Groupe Banque européenne d’investissement aux objectifs de développement durable des Nations unies en 2023.
Le City Climate Finance Gap Fund clôture sa première année d’activité en ayant fourni un appui à 33 villes
Depuis son lancement opérationnel en septembre 2020, le City Climate Finance Gap Fund (le « Gap Fund ») a approuvé une assistance technique au bénéfice de 33 villes, remédiant ainsi à une lacune majeure en matière de financement de l’assistance technique pour aider les villes à transformer leurs ambitions climatiques en projets prêts à être financés.
La BEI partenaire des Nations unies pour l’élaboration d’une feuille de route pour les énergies durables
D’après de nouveaux rapports publiés cette semaine par les Nations unies, si les pays augmentaient légèrement leurs investissements, chaque personne dans le monde pourrait avoir accès à de l’énergie propre et abordable dans les neuf années à venir. Des investissements annuels à hauteur d’environ 35 milliards d’USD pourraient permettre à 759 millions de personnes actuellement dépourvues d’électricité d’y accéder et 25 milliards d’USD par an peuvent aider 2,6 milliards de personnes à avoir accès à des combustibles de cuisson non polluants d’ici à 2030.
La BEI s’associe à onze grandes banques multilatérales de développement et au FMI pour publier le premier rapport conjoint sur le financement des objectifs de développement durable
La BEI s’est associée à onze banques multilatérales de développement (BMD) et au Fonds monétaire international (FMI) pour publier aujourd’hui le tout premier rapport conjoint sur le financement des objectifs de développement durable (ODD).
Le PNUD et la BEI renforcent leur partenariat afin d’aider les États à affronter la crise mondiale
La BEI et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont signé de manière virtuelle un nouvel accord de partenariat afin d’intensifier leur appui à des pays confrontés à des situations d’urgence dues à des épidémies, des catastrophes naturelles, des conflits ou d’autres facteurs de fragilisation. Cet accord permettra aux deux institutions de renforcer la résilience de pays partenaires et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Les difficultés principalement causées par la crise due à la pandémie de COVID-19, constatées dans le voisinage oriental et méridional, en Asie centrale et en Afrique, feront l’objet d’une attention immédiate.
Action conjointe contre le paludisme
L’EU Malaria Fund soutiendra des projets prometteurs non encore réalisés par l’industrie pharmaceutique.
Global Climate City Challenge
En collaboration avec la Convention mondiale des maires, la BEI fournit une assistance technique pour faciliter le financement de projets urbains à l'appui de l'action en faveur du climat.
Campagne « Going for goals » : au service des populations, de la planète et de la prospérité
La BEI, Devex et d’autres partenaires collaborent pour garantir l’accès aux soins de santé, ralentir les changements climatiques et promouvoir l’égalité.
Exemples d’initiatives
Obligations pour le développement durable
Les premières obligations pour le développement durable de la BEI bénéficient à des projets à fort impact dans le secteur de l’eau.
L’initiative Résilience économique de la BEI
Cette initiative a pour objectif de renforcer la résilience économique dans les pays voisins du sud de l’UE et les Balkans occidentaux.
L’initiative Clean Oceans
L’initiative Clean Oceans recense les projets de lutte contre la présence de déchets plastiques dans les cours d’eau, dans les mers et les océans et sur terre.