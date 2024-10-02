Ensemble pour relever les défis mondiaux

Guidé par la politique de l’UE, y compris les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur l’action en faveur du climat et des objectifs de développement durable des Nations unies, le Groupe BEI favorise une croissance durable au sein de l’Union européenne et ailleurs dans le monde. Cette approche sous-tend tous les produits et toutes les initiatives et activités de l’institution.

Le Groupe BEI collabore avec plusieurs agences des Nations unies ; il a mis en place des modalités de coopération pour le financement de services de conseil et d’assistance technique pour le PNUD, l’OMS, l’UNICEF, l’UNOPS, l’OIM et ONU Femmes. Par ailleurs, un accord portant sur un cadre de procédure pour la passation des marchés a été conclu pour le PNUD, l’UNOPS et le FIDA.