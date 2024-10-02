Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Ensemble pour relever les défis mondiaux

La Banque européenne d’investissement (BEI) est convaincue que la nécessité d’une action multilatérale et d’un appui efficace au développement et à la croissance en dehors de l’Europe n’a jamais été aussi grande. Par ses projets, elle vise à créer davantage d’emplois et de perspectives d’avenir et entend œuvrer pour une planète propre et une meilleure qualité de vie pour tous.

Guidé par la politique de l’UE, y compris les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur l’action en faveur du climat et des objectifs de développement durable des Nations unies, le Groupe BEI favorise une croissance durable au sein de l’Union européenne et ailleurs dans le monde. Cette approche sous-tend tous les produits et toutes les initiatives et activités de l’institution.

Le Groupe BEI collabore avec plusieurs agences des Nations unies ; il a mis en place des modalités de coopération pour le financement de services de conseil et d’assistance technique pour le PNUD, l’OMS, l’UNICEF, l’UNOPS, l’OIM et ONU Femmes. Par ailleurs, un accord portant sur un cadre de procédure pour la passation des marchés a été conclu pour le PNUD, l’UNOPS et le FIDA.

Avec ses partenaires, le Groupe BEI agit dans les domaines suivants :

Climat

En tant que banque européenne du climat, la BEI veille à intégrer des considérations climatiques dans toutes ses activités.

Déplacements forcés

La BEI contribue à remédier aux causes profondes de la crise mondiale des déplacements forcés et à favoriser la résilience économique.

Infrastructures

La BEI soutient la mise en œuvre d’infrastructures durables et innovantes. Avec ses partenaires, elle peut faire plus encore.

Égalité entre les sexes

Des institutions et banques multilatérales de développement du monde entier, dont la BEI, se sont engagées à intégrer l’égalité hommes-femmes dans tous les aspects de leurs activités.

Sélection d’articles

Découvrez comment la BEI et ses partenaires mondiaux contribuent à l’activité économique, à la lutte contre les changements climatiques, à la promotion de l’égalité et plus encore.
  • 2 octobre 2024

    Contribution du Groupe Banque européenne d’investissement aux objectifs de développement durable

    Découvrez la contribution du Groupe Banque européenne d’investissement aux objectifs de développement durable des Nations unies en 2023.

  • 23 septembre 2021

    Le City Climate Finance Gap Fund clôture sa première année d’activité en ayant fourni un appui à 33 villes

    Depuis son lancement opérationnel en septembre 2020, le City Climate Finance Gap Fund (le « Gap Fund ») a approuvé une assistance technique au bénéfice de 33 villes, remédiant ainsi à une lacune majeure en matière de financement de l’assistance technique pour aider les villes à transformer leurs ambitions climatiques en projets prêts à être financés.

    Eau Partenariats Assainissement Climat Énergies renouvelables Gestion de l'eau et des eaux usées Ambroise FAYOLLE Efficacité énergétique Action en faveur du climat City Climate Finance Gap Fund Le Comité de direction Mandats et partenariats Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 25 juin 2021

    La BEI partenaire des Nations unies pour l’élaboration d’une feuille de route pour les énergies durables

    D’après de nouveaux rapports publiés cette semaine par les Nations unies, si les pays augmentaient légèrement leurs investissements, chaque personne dans le monde pourrait avoir accès à de l’énergie propre et abordable dans les neuf années à venir. Des investissements annuels à hauteur d’environ 35 milliards d’USD pourraient permettre à 759 millions de personnes actuellement dépourvues d’électricité d’y accéder et 25 milliards d’USD par an peuvent aider 2,6 milliards de personnes à avoir accès à des combustibles de cuisson non polluants d’ici à 2030.

    Institutional Partenaires United Nations Développement - international Énergie
  • 10 décembre 2020

    La BEI s’associe à onze grandes banques multilatérales de développement et au FMI pour publier le premier rapport conjoint sur le financement des objectifs de développement durable

    La BEI s’est associée à onze banques multilatérales de développement (BMD) et au Fonds monétaire international (FMI) pour publier aujourd’hui le tout premier rapport conjoint sur le financement des objectifs de développement durable (ODD).

    Institutional Covid-19 Le Comité de direction Développement - international
  • 20 octobre 2020

    Le PNUD et la BEI renforcent leur partenariat afin d’aider les États à affronter la crise mondiale

    La BEI et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont signé de manière virtuelle un nouvel accord de partenariat afin d’intensifier leur appui à des pays confrontés à des situations d’urgence dues à des épidémies, des catastrophes naturelles, des conflits ou d’autres facteurs de fragilisation. Cet accord permettra aux deux institutions de renforcer la résilience de pays partenaires et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Les difficultés principalement causées par la crise due à la pandémie de COVID-19, constatées dans le voisinage oriental et méridional, en Asie centrale et en Afrique, feront l’objet d’une attention immédiate.

    Institutional Covid-19 Le Comité de direction Développement - international

  • Action conjointe contre le paludisme

    L’EU Malaria Fund soutiendra des projets prometteurs non encore réalisés par l’industrie pharmaceutique.

  •

    Global Climate City Challenge

    En collaboration avec la Convention mondiale des maires, la BEI fournit une assistance technique pour faciliter le financement de projets urbains à l'appui de l'action en faveur du climat.

  •

    Campagne « Going for goals » : au service des populations, de la planète et de la prospérité

    La BEI, Devex et d’autres partenaires collaborent pour garantir l’accès aux soins de santé, ralentir les changements climatiques et promouvoir l’égalité.

Exemples d’initiatives

Découvrez comment des initiatives soutenues par la BEI et ses partenaires créent des liens entre les personnes, les entreprises et les économies.

Obligations pour le développement durable

Les premières obligations pour le développement durable de la BEI bénéficient à des projets à fort impact dans le secteur de l’eau.

L’initiative Résilience économique de la BEI

Cette initiative a pour objectif de renforcer la résilience économique dans les pays voisins du sud de l’UE et les Balkans occidentaux.
22 février 2023

L’initiative Clean Oceans

L’initiative Clean Oceans recense les projets de lutte contre la présence de déchets plastiques dans les cours d’eau, dans les mers et les océans et sur terre.

Océans Environnement Gestion de l'eau et des eaux usées Climat et environnement

Suivez l’actualité de la BEI

ACTUALITÉS
Plus des actualités
PUBLICATIONS
Plus de publications
RÉCITS
Autres articles