D’après de nouveaux rapports publiés cette semaine par les Nations unies, si les pays augmentaient légèrement leurs investissements, chaque personne dans le monde pourrait avoir accès à de l’énergie propre et abordable dans les neuf années à venir. Des investissements annuels à hauteur d’environ 35 milliards d’USD pourraient permettre à 759 millions de personnes actuellement dépourvues d’électricité d’y accéder et 25 milliards d’USD par an peuvent aider 2,6 milliards de personnes à avoir accès à des combustibles de cuisson non polluants d’ici à 2030.

La feuille de route mondiale proposée décrit des mesures concrètes à mettre en œuvre pour fournir de l’énergie propre et abordable à toutes et tous d’ici à 2030 et parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050. Des recommandations détaillées sur cinq thèmes prioritaires ont été présentées cette semaine au cours de forums thématiques au niveau ministériel, qui ont réuni en ligne les principales parties prenantes sur cinq jours, afin d’encourager des actions qui constituent des étapes importantes dans la perspective du dialogue de haut niveau sur l’énergie qui se tiendra en septembre 2021.

La feuille de route proposée, qui orientera le dialogue de haut niveau sur l’énergie en septembre et la déclaration politique à l’issue du sommet, se fonde sur les rapports présentés par cinq groupes de travail techniques regroupés par thème, qui ont réuni depuis mars plus de 160 experts, dirigés conjointement par 16 organisations onusiennes et internationales. Les cinq domaines prioritaires sont les suivants :

accès à l’énergie,

transition énergétique,

réalisation des objectifs de développement durable (ODD) grâce à des transitions énergétiques justes et inclusives,

innovation, technologie et données,

financement et investissement.

La Banque européenne d’investissement codirige, avec l’Agence internationale de l’énergie, la Société financière internationale et la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, le rapport consacré aux financements et aux investissements.