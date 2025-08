Le Groupe BEI ouvre un bureau dédié à la Belgique pour soutenir les investissements stratégiques dans l’économie du pays

EIB

Le Groupe BEI renforce son engagement à l’appui de la Belgique en ouvrant un bureau dédié à Bruxelles.

Ce nouveau bureau, installé dans les locaux de la représentation du Groupe BEI auprès des l’UE à Bruxelles, sera dirigé par Torsten Brand.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a ouvert un bureau dédié à la Belgique, pour soutenir le financement stratégique et la croissance durable dans le pays, et stimuler ainsi le potentiel de l’écosystème animé, dynamique et hautement innovant des entreprises belges. La nouvelle structure sera hébergée dans les locaux de la représentation permanente européenne du Groupe à Bruxelles. Elle sera dirigée par Torsten Brand, qui possède la double nationalité belge et allemande, et qui travaille pour la BEI depuis dix ans. La décision du Groupe BEI, basé à Luxembourg et qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), met en évidence sa détermination à soutenir l’économie belge et à intensifier son engagement auprès des entreprises et du secteur public du pays.

Depuis sa première signature en 1962, le Groupe BEI a engagé 44,5 milliards d’euros à l’appui de divers projets d’investissement en Belgique : infrastructures énergétiques clés telles que l’île Princesse Elizabeth, établissements d’enseignement et hôpitaux, chemins de fer nationaux belges, connectivité numérique, ou encore entreprises innovantes dans le secteur très actif des biotechnologies du pays, soutenues au moyen de prêts d’amorçage-investissement. La BEI comme le FEI entretiennent également des coopérations de longue date avec les banques et instituts de promotion économique belges.

« L’ouverture d’un bureau dédié à la Belgique constitue une étape importante pour le renforcement de la présence de la BEI dans le pays », a commenté Robert de Groot, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations dans le Benelux. « Cela nous rapprochera de nos partenaires institutionnels et économiques, ce qui nous permettra de répondre avec plus d’agilité aux besoins d’investissement locaux. Qu’il s’agisse d’innovation, de climat ou encore d’infrastructures sociales, nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec les parties prenantes belges pour assurer une croissance durable et à fort impact. »

« L’ouverture du bureau du Groupe BEI pour la Belgique souligne l’importance stratégique du pays et renforce notre collaboration », a déclaré Jan Jambon, ministre belge des finances et membre du Conseil des gouverneurs du Groupe BEI. « La présence renforcée de la BEI améliorera l’accès au financement pour les projets des secteurs public et privé. »

Torsten Brand a rejoint le Groupe BEI en 2015 en tant que conseiller politique principal au sein de la représentation permanente auprès de l’Union européenne à Bruxelles. Depuis 2022, il se consacre aux opérations de financement à l’appui du secteur public en Belgique en qualité de chargé de prêt principal. Avant de rejoindre la BEI, il a travaillé à Bruxelles pour la représentation permanente de l’Allemagne auprès de l’UE et pour deux régions allemandes. Torsten Brand est titulaire d’un diplôme de doctorat en droit de l’université de Passau.

« C’est un honneur pour moi de représenter le Groupe BEI dans mon pays d’adoption », a affirmé Torsten Brand. « Je suis convaincu que cet approfondissement des liens avec l’un de nos membres fondateurs sera bénéfique tant pour les citoyens que pour les entreprises belges. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA du Groupe BEI lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.