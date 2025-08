Participation record du personnel du Groupe Banque européenne d’investissement à la Luxembourg Pride Run

EIB

Pas moins de 475 membres du personnel du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) ont participé hier à la Pride Run, un événement annuel célébrant la diversité, l’inclusion et l’égalité à Luxembourg. La participation du Groupe BEI a plus que doublé par rapport à l’édition précédente, soulignant d’autant plus l’importance que revêtent ces sujets pour les membres de son personnel. Sur des parcours de 5 km et 10 km, la Pride Run rassemble des entreprises, des associations, des amis, des familles et toutes les personnes alliées de la communauté LGBTQI+ au sein d’un espace sûr et ouvert où chacune et chacun peut s’exprimer librement, tout en célébrant la diversité.

« Au nom du Groupe BEI, je tiens à exprimer mon profond soutien à l’ensemble de la communauté LGBTQI+ et à célébrer l’esprit d’égalité, d’inclusion et de résilience que représente la Pride », a déclaré Robert de Groot, vice-président de la Banque européenne d’investissement. « De nombreux progrès ont été accomplis, mais il ressort clairement d’événements récents que nous devons poursuivre nos efforts. À la BEI, nous défendons fermement les valeurs européennes que sont l’égalité, la diversité et l’inclusion. Célébrons la Semaine des fiertés non seulement avec couleur et joie, mais aussi avec conviction et détermination. Exprimons notre fierté, notre solidarité – et notre unité. »

Le Groupe BEI souscrit à la devise de l’UE « Unie dans la diversité », en mettant l’accent sur les principes d’équité, de dignité humaine, de non-discrimination et de respect des droits humains. La diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) sont au cœur de notre identité et de notre action. Nous croyons que ces dimensions font de nous une organisation plus innovante et plus efficace, tout en nous aidant à accomplir notre mission fondamentale : améliorer la vie des personnes et promouvoir une croissance durable.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

