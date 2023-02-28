Le Forum de la BEI appelle à une réponse « simple et rapide »

Étant donné la conjoncture économique difficile, pour tous les participants, le moteur de la croissance sera celui qui aidera à relever le grand défi des changements climatiques. « Le principe de base sur lequel la plupart des acteurs économiques semblent s’accorder est que la crise ne devrait en aucun cas être une excuse pour affaiblir notre ambition en matière de climat », a assuré Dmitri Papalexopoulos, président du groupe TITAN Cement. « Ce train est en marche depuis longtemps. Il n’y a pas de retour en arrière possible. »

Dmitri Papalexopoulos a ajouté que l’Union européenne devrait tirer des leçons de la loi américaine sur la réduction de l’inflation, qui prévoit des incitations en faveur des technologies propres et permet des subventions pour les produits fabriqués aux États-Unis. « C’est simple et rapide », a-t-il noté. « Comment pouvons-nous, en Europe, passer du contrôle à la facilitation ? Il s’agit de passer d’une posture visant à s’assurer que tout est bien fait à une démarche permettant de faciliter une mise en œuvre simple et aussi rapide que possible. »

Une série d’entreprises en démarrage et en croissance ont décrit la difficulté de trouver des financements à l’appui des technologies liées au climat en Europe : de XOcean, une entreprise irlandaise dont les robots marins fournissent des données aux exploitants de parcs éoliens, à Verkor, une société française cherchant à construire une méga-usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques. Benoit Lemaignan, directeur général de Verkor, a résumé l’expérience en ces termes : « La réalité, c’est que les portefeuilles les mieux garnis ne sont pas européens. »

Un autre fabricant de batteries, Christian Rood, directeur général de LeydenJar à Eindhoven, a décrit comment son entreprise a commencé par un prêt de 300 000 EUR accordé par l’État néerlandais, tandis que ses concurrents américains avaient obtenu 5 millions d’USD sous la forme de capital-risque.

« Le manque d’entreprises en expansion en Europe a de réelles conséquences pour les sociétés elles-mêmes », a déploré Ann Mettler, vice-présidente européenne de Breakthrough Energy, une organisation fondée par Bill Gates pour accélérer les innovations dans le secteur des énergies durables. « Il y a des conséquences macroéconomiques plus larges d’où pratiquement aucune grande entreprise n’émerge. »

« Il existe actuellement de nombreuses et excellentes jeunes pousses », a-t-elle conclu, « mais nous n’avons pas résolu ce problème vis-à-vis des entreprises en expansion. »

Relayant les propos de Dmitri Papalexopoulos plaidant pour une réponse aussi simple que la loi américaine sur la réduction de l’inflation, Ann Mettler a reçu les applaudissements les plus nourris du Forum lors de son appel en faveur d’une réaction « rapide, simple et de grande envergure. J’appelle de mes vœux une loi sur la réduction de la complexité. »

Les entreprises en croissance présentes à la conférence, bénéficiaires d’un financement de la Banque européenne d’investissement, ont toutes précisé qu’elles souhaitaient rester européennes, tout en travaillant avec des clients sur les marchés américains. Cette autonomie stratégique – le maintien des idées européennes entre les mains des Européens – a été soulignée par un certain nombre d’intervenants. Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé que la Banque européenne d’investissement était « plus indispensable aujourd’hui que jamais pour nous aider à bâtir une Europe souveraine, c’est-à-dire unie et maîtresse de son destin ».